Тяжёлая строительная техника под прикрытием французского спецназа разблокировала одну из дорог из аэропорта в центр столицы Новой Каледонии
Сегодня в течение дня в Новой Каледонии развернулись самые настоящие бои между отрядами французского спецназа и протестующими против произвола французских колониальных властей. Напомним, что накануне Макрон объявил о введении в Новой Каледонии военного положения. А до этого премьер Атталь сообщил об отправке на острова примерно 2000 спецназовцев «для оказания помощи по восстановлению конституционного строя и безмятежности».
«Восстановители безмятежности» открывают огонь по протестующим, которые заблокировали дорогу из аэропорта в центральную часть столицы Новой Каледонии – города Нумеа.
Стрельба была слышна в районе ключевых автомобильных развязок в районе аэропорта Нумеа-Мажанта, которые переходят в улицы Арманда Олена (к северу от воздушной гавани) и Огюста Бенебига (к югу от воздушной гавани).
Командование оккупационным французским военным контингентом заявляет о том, что получило приказ разблокировать аэропорт «в первую очередь для транспортной связи с Нумеа и другими территориями Новой Каледонии».
По состоянию на 15 мск 19 мая в районе аэропорта и в Нумеа задержаны уже более 230 человек. Не менее шести человек с начала столкновений погибли. Более 80 ранены.
Французские колониальные власти направили по одной из дорог в аэропорт тяжёлую строительную технику под прикрытием французских военных. Так называемый верховный комиссар Новой Каледонии Луи ле Франк заявил, что теперь дорога находится под контролем правительства, баррикады снесены. Однако другая (южная) дорога пока под контролем протестующих.
По сути, имеет место силовая операция французских войск против коренного населения Новой Каледонии - канаков. И эта операция продолжается.
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