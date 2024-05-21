Выстрелы в Гандлове: снова украинский след
Игры в конспирологию
В террористической сущности киевского режима сейчас сомневается только самый прожженный бандеровец. Ну, или пораженный западной пропагандой европейский обыватель. Если ему, конечно, не плевать на происходящее на Украине.
В террористическом портфолио команды Зеленского целенаправленные обстрелы жилых кварталов российских городов – Донецка, Белгорода, Шебекино и других. Здесь же физическое устранение лидеров общественного мнения – Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Апофеозом стала организация террористического акта в «Крокус Сити Холле», унесшего полторы сотни человеческих жизней.
Важным звеном в этой цепочке стало покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Понятно, что самостоятельно СБУ и ГУР Украины на теракт против первого лица государства неспособны – западные спецслужбы здесь сыграли важнейшую роль. Но цель все равно остается одна – устрашение всех, кто хотя бы чуть может быть заподозрен в лояльности России.
В столь серьезных акциях Украина никогда не была одинока. В подрыве веток «Северного потока» прямое содействие националистам оказывала британская и американская разведка. Совместный опыт террористической работы у киевского режима и Запада обширный.
Чтобы теория с покушением на премьер-министра Словакии не выглядела конспирологией, немного истории.
Нынешнее руководство правительством для Роберта Фицо уже четвертое по счету. Он опытный политик и, что особенно важно, хорошо знает интересы и потребности народа Словакии.
В 2023 году партия Фицо побеждает на парламентских выборах, и курс государства стремительно меняется. В первую очередь в отношении ситуации на Украине. Один из предшественников Фицо Эдуард Хегер был ярым сторонником Зеленского и щедро снабжал Киев оружием. Щедро – это в масштабах Словакии, разумеется.
В общей сложности ВСУ получили от соседа военной помощи на 671 миллион долларов. На Украину ушли словацкие МиГ-29, системы С-300 и восемь самоходок Zuzana-2. Так бы и продолжалось, но к власти через народное голосование осенью прошлого года пришла команда Роберта Фицо.
И началось.
Новый премьер-министр, не стесняясь в выражениях, обвинял Зеленского в начале украинского конфликта, а также в разгуле национализма в стране. С осени прошлого года Словакия перестала поставлять военную помощь киевскому режиму, чем вызвала немало недовольства как у Зеленского, так и в западных державах. Мало того, Фицо обвинил руководство НАТО в поступательном движении на восток, что и стало одной из причин СВО.
Были и другие раздражители из Словакии. В борьбе с прозападными средствами массовой информации Фицо затеял масштабную реформу. Например, решил упразднить общественную телерадиовещательную компанию «Радио и телевидение Словакии» (РТВС), а взамен создать «Словацкое радио и телевидение».
Фицо на одном из брифингов прямо и честно заявил:
Этим самым закрывался очередной канал прозападной пропаганды в стране.
Все это в совокупности сделало нахождение Роберта Фицо у руля Словацкой Республики крайне нежелательным для стран Запада. Ощетинилась даже президент Словакии Зузана Чапутова, заявив:
К слову, дни Чапутовой в кресле президента сочтены – последние выборы выиграл сторонник Фицо Питер Пеллегрини, и в должность он вступит 15 июня 2024 года.
Если выйти за пределы Словакии, то ситуация для спонсоров Киева складывается нехорошая. В Польше фермеры диктуют свою волю правительству, и эта воля совсем не за Зеленского. Венгрию хотя и нельзя назвать пророссийской, но и проукраинской она так и не стала. В Австрии на грядущих выборах должны победить евроскептики, не поддерживающие любую помощь Украине.
Все еще есть сомнения в главных бенефициарах и выгодополучателей покушения на Фицо?
Что дальше?
Попытка физического устранения Фицо – это грубая работа. Обычно Запад сносит неугодную политическую верхушку очередным майданом.
Прямо сейчас что-то подобное творится в Грузии с протестами относительно закона об иноагентах. Во внутренние дела государства сейчас лезут все кому не лень, пытаясь псевдодемократическими лозунгами поднять восстание в стране. Но Грузия далеко и пока не требует чрезвычайных мер.
А вот события в Восточной Европе представляли для Европы и США вполне определенную угрозу. Массовый приход к власти тех самых евроскептиков приведет к затормаживанию выделения миллиардов для Украины из кармана Евросоюза. А если не будет платить Европа, то вынуждены будут раскошеливаться американцы.
Геополитическая обстановка сейчас крайне неустойчивая, и для купирования будущих угроз решено было устранить Фицо. Для словацкого майдана, кроме всего прочего, не было условий – большая часть населения строго за Фицо и Пеллегрини.
Попытки раскачать повестку через СМИ пресек сам премьер-министр, сняв с государственного бюджета излишне либеральные конторы и распустив вышеупомянутый РТВС. Под нож должна была пойти спецпрокуратура, созданная для «борьбы с преступлениями власти». Фицо умело обрубал щупальца Госдепа в своей стране. За что и поплатился.
Несостоявшийся убийца Юрай Цинтула уже признался, что совершил теракт по политическим мотивам. И мотивы эти напрямую связаны с нежеланием Фицо поддерживать националистский режим на Украине.
Как полоумного 71-летнего старика подтолкнуть на совершение преступления?
У любой адекватной спецслужбы мира есть целый арсенал методов и средств для подобных случаев. Тем более, когда охрана первых лиц Словакии крайне халатно относится к своим обязанностям. Допустить три пули в руководителя правительства могут только совершенно непрофессиональные сотрудники, либо заинтересованные именно в таком исходе событий.
Сигнал всем сомневающимся в «победе ВСУ» подан однозначный. Теперь и Виктор Орбан, и Александр Вучич должны усилить личную охрану. Но политические убийства – всегда очень грубая работа. Персональную ответственность политиков, разумеется, никто не отменял, но сторонники партии Фицо получили в руки мощный козырь. Даже если премьер-министр останется в живых, он уже герой и символ борьбы с преступниками, прикрывающимися либеральными лозунгами. Такими, как поехавший старикашка Юрай Цинтула.
Похоже, именно Цинтула стал собирательным образом проукраинского европейца. Любые мирные инициативы они готовы расстрелять в упор. И от этого должно стать страшно простому европейцу.
В Словакии грядут выборы в Европейский парламент, и покушение на Фицо, совершенное фактически под знаменами либеральной «Прогрессивной Словакии», серьезно подорвет доверие избирателей к оппозиции существующей власти. Три пули в Фицо станут мощным аргументом для электората.
Украина так или иначе продолжает раскалывать Европу. И чем дольше продолжаются противостояние на фронтах, тем дальше зайдут противоречия в едином некогда союзе. А когда в течение событий врываются террористические акты, история может принять совершенно непредсказуемый путь.
P. S.
После покушения на Роберта Фицо разбился вертолет президента Ирана. Есть все основания полагать, что лояльные России лидеры попадают в неприятности не просто так.
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