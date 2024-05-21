Выстрелы в Гандлове: снова украинский след

Игры в конспирологию

«Сохранять создавшееся положение в РТВС невозможно. Она не может быть объективна ввиду постоянного конфликта с правительством Словакии. Таким образом, нарушается фундаментальное право граждан Словакии на объективную информацию».

«Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает вдохновение из Венгрии».

Что дальше?

P. S.