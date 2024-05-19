Министр обороны Британии Шэппс призвал Германию разрешить Украине бить немецкими ракетами по Крыму
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Германии необходимо пересмотреть свою политику в отношении передачи Украине крылатых ракет Taurus, заявил министр обороны Соединенного королевства Грант Шэппс.
Глава военного ведомства Великобритании дал интервью изданию Sky News, в котором назвал причину отказа Германии передавать ракеты Taurus Украине. По его мнению, немцы опасаются ударов этими ракетами не только по территории "старой" России, но и Крыма. А вот Великобритания такими запретами не заморачивается и разрешает Киеву бить британскими ракетами по полуострову. При этом он подчеркнул, что Лондон является лидером в этом вопросе.
Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение по Крыму, но они последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины
- заявил Шэппс, призвав Олафа Шольца последовать примеру британцев и снять ограничения на применение своих крылатых ракет по Крыму, тем самым помогая Украине в ее борьбе с Россией.
А вот на вопрос, следует ли Украине применять западные ракеты для ударов по российской территории, британский министр отвечать отказался. По-видимому, вспомнил заявление главы МИД Великобритании Кэмерона на эту тему и последовавшую за ним реакцию Москвы. После последовавшего предупреждения британцы попритихли.
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