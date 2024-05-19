Министр обороны Британии Шэппс призвал Германию разрешить Украине бить немецкими ракетами по Крыму

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Министр обороны Британии Шэппс призвал Германию разрешить Украине бить немецкими ракетами по Крыму

Германии необходимо пересмотреть свою политику в отношении передачи Украине крылатых ракет Taurus, заявил министр обороны Соединенного королевства Грант Шэппс.

Глава военного ведомства Великобритании дал интервью изданию Sky News, в котором назвал причину отказа Германии передавать ракеты Taurus Украине. По его мнению, немцы опасаются ударов этими ракетами не только по территории "старой" России, но и Крыма. А вот Великобритания такими запретами не заморачивается и разрешает Киеву бить британскими ракетами по полуострову. При этом он подчеркнул, что Лондон является лидером в этом вопросе.



Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение по Крыму, но они последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины

- заявил Шэппс, призвав Олафа Шольца последовать примеру британцев и снять ограничения на применение своих крылатых ракет по Крыму, тем самым помогая Украине в ее борьбе с Россией.

А вот на вопрос, следует ли Украине применять западные ракеты для ударов по российской территории, британский министр отвечать отказался. По-видимому, вспомнил заявление главы МИД Великобритании Кэмерона на эту тему и последовавшую за ним реакцию Москвы. После последовавшего предупреждения британцы попритихли.
21 комментарий
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  1. Msi Звание
    Msi
    -4
    Сегодня, 19:57
    А вот на вопрос, следует ли Украине применять западные ракеты для ударов по российской территории, британский министр отвечать отказался

    Есть правила игры и нарушать их британцы боятся.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 20:10
      Цитата: Msi
      Есть правила игры и нарушать их британцы боятся.

      А вот Великобритания такими запретами не заморачивается и разрешает Киеву бить британскими ракетами по полуострову. При этом он подчеркнул, что Лондон является лидером в этом вопросе.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 20:19
      Эти так называемые "правила" называются этапами эскалации и они благополучного переходят на все следующий и следующий уровень. Незыблемым остается только правило, что ядерная держава не ударит по ядерной державе ЯО. Как бы не петушилась та или другая сторона.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 20:22
        Незыблемым остается только правило, что ядерная держава не ударит по ядерной державе ЯО

        Согласен зачем бить по ядерной державе, когда есть "подопытные кролики" - украина. Вот по ним можно шарахнуть...
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 20:29
          Джина можно выпустить из бутылки, но нельзя запечатать обратно. И это понимают обе стороны. И пока этого джина боятся.
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 20:30
            Джина можно выпустить из бутылки, но нельзя запечатать обратно.

            США ударили ЯО и ничего, помните? "Джин" спокойно вернулся обратно...
      2. антивирус Звание
        антивирус
        +1
        Сегодня, 20:56
        Самое простое - утопить ржавый танкер 250м в устье темзы. Случается случайность.
        И улыбаться англам в лицо. А вход порты англии закупорить яхтами наших патриотических алигархов?
  2. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    +2
    Сегодня, 19:58
    Почему бы России не передать устаревшие ракеты хуситам и дать добро на их применение по мелкобритании ?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 20:32
      Почему бы России не передать устаревшие ракеты хуситам и дать добро на их применение по мелкобритании ?
      Зачем хуситы? Можно что б с десяток ничейных ядерных зарядов с инструкцией по использованию прибило к берегам северной ирландии.
      1. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        +1
        Сегодня, 20:42
        С Бритами вообще нужно как можно проще ,в смысле понимания его гражданами , а в смысле общения так вообще пора закруглять або смысла никакого!
    2. Ярослав Тэккель Звание
      Ярослав Тэккель
      0
      Сегодня, 20:38
      Ну прямо целых две причины. Во-первых, Киев признан законным правительством всеми странами (в том числе и РФ), так что и поставки оружия ему законны. А вот хуситы даже для РФ не более чем "группировка". Во-вторых, сейчас хуситы плотно блокированы с моря, земли и воздуха. Поставить им что-то крупногабаритное нет никакой возможности.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 21:16
        Киев признан законным правительством всеми странами (в том числе и РФ), так что и поставки оружия ему законны.
        Гитлер то же был законным правителем, как в прочем и японский император. И кому это раньше чем то мешало?
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 19:59
    Свои подходят к концу? Давай немчуру прессовать.)
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 20:29
      Цитата: lukash66
      Свои подходят к концу? Давай немчуру прессовать.)

      собственно единственное полезное в этой новости
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 20:32
      Ничего немцы ему шнапса пришлют и Шэппс-шнапс успокоится.
  4. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 20:05
    А вот Великобритания такими запретами не заморачивается и разрешает Киеву бить британскими ракетами по полуострову.

    Потому что очередная красная линия - из гавна и палок, и для бритов никаких последствий
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 20:16
    Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение по Крыму, но они последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины - заявил Шэппс
    Особенно стоит отметить лидерство Великобритании по экономическому росту остальные из стран ЕС последовали её (Великобритании) примеру... crying
  6. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +1
    Сегодня, 20:31
    Интересно, если у хуситов появятся современные ПКР с подготовленными расчётами ну и проверенные ударные БЛА + новейшая ПВО эти чудаки успокоятся?
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 20:32
    А вот Великобритания такими запретами не заморачивается и разрешает Киеву бить британскими ракетами по полуострову

    Прямое вмешивание в политику другого государства.

    Разрешаю бить Искандерами со спец БЧ по лондону drinks good Ну... жахнем (с)
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 20:32
    Если терпят удары по Крыму, то вытерпят и по основной территории. Потому как на самом деле ни какой разницы нет. Даже по Конституции.
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 21:14
    Мы считаем Крым частью Украины

    - заявил Шэппс,
    ...упс...тогда получается что шепспс уговаривает бить по бандерлянду?....замечательно...шармон, шармон....щепс просто гений мысли