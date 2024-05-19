«Для прикрытия Харькова»: Зеленский снова потребовал от Запада передачи двух батарей ЗРК Patriot
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Зеленский снова потребовал от своих западных партнеров дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил в ходе вечернего обращения.
Глава киевской хунты записал новое обращение, в котором потребовал от спонсоров две дополнительные батареи американских зенитных комплексов. По его словам, они необходимы для прикрытия харьковского направления, где российская авиация чувствует себя свободно и выносит позиции ВСУ управляемыми бомбами. Также Зеленский пожаловался на российские ракеты и беспилотники, беспрепятственно летающие над всей Украиной.
Пока еще легитимный президент Украины подчеркнул, что зенитные комплексы у стран Запада есть, но Киеву их не дают из-за отсутствия на это политической воли. По его словам, две батареи для НАТО — это капля в море, тогда как Украину это обязательно спасет, а Россия сразу «проиграет».
Мир может остановить российский террор, для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два ЗРК Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию
— заявил Зеленский.
Ранее он пытался выцыганить две зенитные системы у прибывшего в Киев Блинкена, но был вежливо послан в Европу с пожеланием поискать их у своих европейских союзников. Однако рассмотреть вопрос возможной поставки одной системы глава Госдепа все же пообещал.
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