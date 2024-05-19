«Для прикрытия Харькова»: Зеленский снова потребовал от Запада передачи двух батарей ЗРК Patriot

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«Для прикрытия Харькова»: Зеленский снова потребовал от Запада передачи двух батарей ЗРК Patriot

Зеленский снова потребовал от своих западных партнеров дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил в ходе вечернего обращения.

Глава киевской хунты записал новое обращение, в котором потребовал от спонсоров две дополнительные батареи американских зенитных комплексов. По его словам, они необходимы для прикрытия харьковского направления, где российская авиация чувствует себя свободно и выносит позиции ВСУ управляемыми бомбами. Также Зеленский пожаловался на российские ракеты и беспилотники, беспрепятственно летающие над всей Украиной.



Пока еще легитимный президент Украины подчеркнул, что зенитные комплексы у стран Запада есть, но Киеву их не дают из-за отсутствия на это политической воли. По его словам, две батареи для НАТО — это капля в море, тогда как Украину это обязательно спасет, а Россия сразу «проиграет».

Мир может остановить российский террор, для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два ЗРК Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию

— заявил Зеленский.

Ранее он пытался выцыганить две зенитные системы у прибывшего в Киев Блинкена, но был вежливо послан в Европу с пожеланием поискать их у своих европейских союзников. Однако рассмотреть вопрос возможной поставки одной системы глава Госдепа все же пообещал.
18 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 20:35
    На фото лицо счастливого человека.Аж приятно смотреть.
    1. Простой Звание
      Простой
      +2
      Сегодня, 20:42
      Наркоман как наркоман - ничего необычного.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 20:56
        Два ЗРК Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию

        а после

        ну не шмогла я, не шмогла
        (С)
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:12
          Цитата: Shurik70
          ну не шмогла я, не шмогла

          Коллега, я не против, но я пару дней назад писал. Хотя бы на меня склейку дали. Правда писал в теме про зубы дракона и администрации
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 21:04
      На фото лицо счастливого человека.Аж приятно смотреть.

      Он актёр и "трагическое" лицо, я думаю, без труда для Запада состроить может. Вот если эту пад@ль мордой об стол приложить тогда да, будет искренняя мимика
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 20:39
    Две батареи для прикрытия Харькова, 40 км до границы. Их там вынесут за неделю. Ужалить конечно смогут разок, но итог очевиден.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:43
      Их вынесут как только поймают, на каком бы расстоянии от границы они не были. Современное ракетное оружие радиусом действия покрывает всю Украину.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 20:45
      Уже успели вынести.Но нужны новые мишени.Кстати где то пару дней назад в Харьковской области уничтожили важный пункт управления ПВО ВСУ. Возможно там ПВО ВСУ сейчас дезорганизованно.

      . Британский Королевский институт объединенных служб (RUSI) тоже считает, что скоро здесь «хероям» совсем поплохеет. Оказывается, наши дроноводы выследили почти все ЗРК/РЛС в Харьковской области и уничтожили их «Ланцетами», что, по оценке экспертов RUSI, «позволило российским разведывательным беспилотникам более свободно летать в украинские тыловые районы… и использовать планирующие бомбовые удары, чтобы обеспечить наземный маневр России в Харьковской области».


      https://svpressa.ru/war21/article/415414/
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 20:40
    """Два ЗРК Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию"""

    Напомнило - ""— Вы верный друг отечества! — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. — Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
    — Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?""
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +4
      Сегодня, 20:44
      Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!
      Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!»
    2. антивирус Звание
      антивирус
      +1
      Сегодня, 20:48
      Да, зе читал ильфа.
      Ему нужны 2 патриота и ключ от квартиры, где деньги лежать будут.
      Очень интересно будет увидеть как начнут славить рос армию вчерашние руссоухры. Мы всегда за вас, но вы долго не шли...
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 20:42
    Эллочка людоедочка, у той и то репертуар поболее был.
    Ща приедут срочно два патриврора и все ракеты опадут как мухи laughing

    З.Ы. Новости уже помоему 2-е суток почти lol
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 20:44
    Мир может остановить российский террор, для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два ЗРК Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — заявил Зеленский.
    Странно что не три ... crying request recourse
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 20:47
    наркоман так боготворит ЗАПАД и НАТО..что думает у них этих Пэтриотов бесконечное количество штук.
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 20:50
    Гнидиус..сидит в каком-то здании..построенном ненавистными коммуняками и совками...шел бы в палатку..и от туда вещал)
  8. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    Сегодня, 20:51
    Зеленский снова потребовал от Запада передачи двух батарей ЗРК Patriot


    Как в старом добром английском анекдоте:
    - Простите, у вас что, сушняк?
    - Нет, сэр, пожар!
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:56
      Чет от ваших слов вспомнилось laughing
  9. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 20:59
    дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два ЗРК Patriot
    Два магнитофона, два портсигара, куртка замшевая... две. laughing