Илон Маск строит «Звездный щит»: SpaceX формирует новую группировку спутников Starshield по заказу Пентагона

« Защищенная спутниковая сеть для государственных учреждений Starshield использует технологию Starlink и возможности запуска SpaceX для поддержки усилий по национальной безопасности. В то время как Starlink предназначен для потребительского и коммерческого использования, Starshield предназначен для государственного использования с первоначальным упором на три области: – наблюдение земли Starshield запускает спутники с сенсорной полезной нагрузкой и доставляет обработанные данные непосредственно пользователю. – коммуникации Starshield обеспечивает гарантированную глобальную связь правительственным пользователям с помощью пользовательского оборудования Starshield. – размещенные полезные нагрузки Starshield производит спутниковые автобусы для поддержки самых требовательных клиентов с полезной нагрузкой. – безопасность Starlink уже предлагает беспрецедентное сквозное шифрование пользовательских данных. Starshield использует дополнительные криптографические возможности высокой надежности для размещения секретных полезных данных и безопасной обработки данных, отвечая самым строгим государственным требованиям. – модульная конструкция Спутники Starshield, разработанные для удовлетворения разнообразных требований миссий, способны интегрировать широкий спектр полезной нагрузки, предлагая пользователям уникальную универсальность. – совместимость Терминал межспутниковой лазерной связи Starlink, который сегодня является единственным лазером связи, работающим на орбите в таком масштабе, может быть интегрирован в партнерские спутники, чтобы обеспечить включение в сеть Starshield. – быстрая разработка и развертывание Благодаря доказанной способности быстро выполнять итерации, уникальный комплексный подход SpaceX к разработке комплексных систем, от ракет-носителей до пользовательских терминалов, позволяет развертывать возможности в нужном масштабе с беспрецедентной скоростью. – устойчивость и масштабируемость Распространенная низкоорбитальная архитектура Starshield гарантируют присущую ей отказоустойчивость и постоянную связь с орбитальными активами, а проверенные возможности быстрого запуска SpaceX обеспечивают оперативный и экономичный доступ в космос. – проверенное партнерство Текущая работа SpaceX с министерством обороны и другими партнерами демонстрирует нашу способность предоставлять космические и наземные возможности в больших масштабах. ».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»