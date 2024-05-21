Илон Маск строит «Звездный щит»: SpaceX формирует новую группировку спутников Starshield по заказу Пентагона
Поле боя № 1
Несмотря на то, что всё внимание сейчас приковано к боевым действиям, ведущимся на Украине, основные события в области вооружённого противостояния между ведущими державами планеты происходят не на Земле, а в космосе, где одна за другой развёртываются спутниковые группировки военного или двойного назначения.
Можно выделить наиболее весомые уже развёрнутые и только ещё реализующиеся проекты:
– группировка спутников дистанционного зондирования Земли в радиолокационном диапазоне длин волн от компании Capella Space – читай спутники радиолокационной разведки;
– спутники-инспекторы «Шакал» от частной американской компании True Anomaly, а если точнее, спутники-убийцы, орбитальное противоспутниковое оружие, что, в общем-то, не особенно-то и скрывается;
– всем известная сеть спутников связи Starlink компании SpaceX, чьи возможности, потенциально, могут выходить далеко за заявленные рамки;
– группировка военных спутников Silent Barker – орбитальная система контроля космического пространства, независимая от инфраструктуры на поверхности планеты;
– сеть спутников HBTSS и PWSA, формально предназначенных для отслеживания гиперзвукового оружия, но потенциально способных отслеживать любые воздушные цели с мощными реактивными (турбореактивными) двигателями, хорошо видимыми в инфракрасном диапазоне.
Это лишь начало – малая часть тех систем, что будут развёрнуты в космосе по мере снижения стоимости вывода полезной нагрузки (ПН) на орбиту странами, получившими доступ к частично или полностью многоразовым ракетам-носителям (РН), а также технологиям крупносерийного производства космических аппаратов.
Иногда некоторые группировки спутников, из тех, что упомянуты выше, считаются гражданскими, иногда даже их владельцы в это верят, хотя это совсем не так, ведь если что-то может быть использовано как оружие – оно будет использовано как оружие, те же коммерческие сервисы дистанционного зондирования вовсю используются в ходе войны на Украине, причём зачастую обеими сторонами, независимо от политической принадлежности того или иного сервиса.
Кто-то может построить лучшую в мире ракету-носитель, мечтая колонизировать Марс, но в один прекрасный момент к нему в офис придут люди из правительства США и скажут: «...иди парень, отдохни, теперь серьёзные дяденьки этим займутся», после чего сверхтяжёлые РН начнут возить на орбиту отнюдь не колонистов и заниматься вовсе не колонизацией, конечно, если не понимать под колонизацией захват ресурсов и территорий на Земле.
Впрочем, наш парень далеко не глуп и с готовностью идёт на контакт с дяденьками, которым использовать гражданскую инфраструктуру не так уж и интересно, им хочется иметь свою, с блек-джеком и другими развлечениями, да и с деньгами у них всё в порядке.
Starship / Super Heavy может совершить революцию в освоении космического пространства, но представляет для нас серьёзную угрозу в военном плане. Изображение SpaceX
Как всем известно – это не скрывается, спутники сети связи Starlink активно используются нашими врагами в ходе боевых действий на Украине, что характерно, связь Starlink применяется и Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ), пусть и неофициально, хотя США и отчитались о том, что возможность эту пресекли.
Судя по всему, американских военных не совсем устраивают предоставляемые сетью спутников Starlink возможности, однако найти альтернативу их производителю – компании SpaceX, в Пентагоне не смогли, поэтому вполне логичным выглядит то, что именно у SpaceX вооружённые силы (ВС) США заказали новую низкоорбитальную группировку спутников связи, впрочем, одной связью ВС США не ограничились, новые спутники будут выполнять ещё и разведывательные функции.
Новая группировка спутников, разворачиваемая компанией SpaceX в интересах ВС США, получила название Starshield – «Звёздный щит».
«Звездный щит»
Первые прототипы спутников из семейства Starshield были разработаны для Агентства космического развития США и запущены ещё в 2020 году. Предположительно, они оснащены современными инфракрасными камерами (ИК) – тепловизорами, предназначенными для обеспечения слежения за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Разработчиком и производителем тепловизионных камер является компания Leidos.
Всего в период с 2020 года по март 2024 года на ракете-носителе Falcon 9 было запущено двенадцать прототипов и действующих спутников с различной полезной нагрузкой из состава сети Starshield.
По информации агентства Reuters, указанные спутники никогда не признавались компанией SpaceX или правительственными структурами США и остаются засекреченными, хотя сейчас это, возможно, уже не так.
Название Starshield было публично объявлено в декабре 2022 года
В 2021 году между компанией SpaceX и национальным управлением военно-космической разведки США (NRO) был заключён секретный контракт стоимостью 1,8 млрд долларов на разработку, производство и развёртывание сети спутников под наименованием Starshield, общественности стало известно об указанном контракте только в 2023 году. Спутники сети Starshield создаются в сотрудничестве с компанией Northrop Grumman. Считается, что возможности средств разведки сети Starshield будут значительно превосходить те, что имеются у ВС США сейчас.
В рамках контракта планируется произвести и развернуть на орбите сотни спутников-шпионов для непрерывного обнаружения и сопровождения целей по всему миру в реальном времени. Планируется, что сеть спутников Starshield будет введена в строй в мае 2024 года, начиная со спутника NROL-146, однако нельзя исключать и того, что некоторые прототипы и действующие спутники из состава сети Starshield уже функционируют и применяются в боевом режиме, например, для выдачи вооружённым силам Украины (ВСУ) целеуказания на объекты Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ).
С 2021 года разработку спутников в компании SpaceX контролирует четырехзвездный генерал в отставке Терренс Дж. О'Шонесси, сообщается, что он играет ведущую роль в создании Starshield.
Разработки спутников Starshield базируются на тех, что ранее были реализованы в «гражданских» спутниках Starlink; слово «гражданских» намеренно взято в кавычки, поскольку, даже спутники сети Starlink могут и активно используются в военных целях, кроме того, не исключено, что их функционал значительно шире, чем заявлен, о чём мы уже ранее говорили.
В частности, спутники Starshield будут использовать каналы прямой лазерной связи, как это сейчас реализовано в спутниках Starlink. Спутники Starlink используют сквозное шифрование при передаче данных, на спутниках Starshield будут реализованы дополнительные высоконадёжные криптографические возможности для безопасной обработки и передачи секретных данных.
Система Starshield должна иметь «гибкую» конфигурацию, на входящих в неё спутниках должна быть реализована возможность быстрой интеграции различных вариантов полезной нагрузки, размещаемой по заказу правительственных структур США.
Спутники сети Starshield будут выводить кластерами, как и спутники Starlink
Итак, основные возможности Starshield:
– связь – глобальный доступ с использованием военных криптографических протоколов;
– наблюдение – дистанционное зондирование поверхности планеты в высоком разрешении, предположительно, пока только в инфракрасной области спектра, с передачей данных в реальном масштабе времени;
– полезная нагрузка по заказу – возможность для различных правительственных операторов устанавливать свою полезную нагрузку на спутники Starshield.
Можно предположить, что сеть спутников Starshield станет сверхуниверсальной и будет включать спутники тепловизионной разведки, оптической разведки в видимом диапазоне длин волн, спутники радиотехнической разведки (РТР) и многое другое.
Сейчас данные о спутниковой сети Starshield выложены на сайте компании SpaceX, вот о чём они говорят (автоперевод):
Starshield использует технологию Starlink и возможности запуска SpaceX для поддержки усилий по национальной безопасности. В то время как Starlink предназначен для потребительского и коммерческого использования, Starshield предназначен для государственного использования с первоначальным упором на три области:
– наблюдение земли
Starshield запускает спутники с сенсорной полезной нагрузкой и доставляет обработанные данные непосредственно пользователю.
– коммуникации
Starshield обеспечивает гарантированную глобальную связь правительственным пользователям с помощью пользовательского оборудования Starshield.
– размещенные полезные нагрузки
Starshield производит спутниковые автобусы для поддержки самых требовательных клиентов с полезной нагрузкой.
– безопасность
Starlink уже предлагает беспрецедентное сквозное шифрование пользовательских данных. Starshield использует дополнительные криптографические возможности высокой надежности для размещения секретных полезных данных и безопасной обработки данных, отвечая самым строгим государственным требованиям.
– модульная конструкция
Спутники Starshield, разработанные для удовлетворения разнообразных требований миссий, способны интегрировать широкий спектр полезной нагрузки, предлагая пользователям уникальную универсальность.
– совместимость
Терминал межспутниковой лазерной связи Starlink, который сегодня является единственным лазером связи, работающим на орбите в таком масштабе, может быть интегрирован в партнерские спутники, чтобы обеспечить включение в сеть Starshield.
– быстрая разработка и развертывание
Благодаря доказанной способности быстро выполнять итерации, уникальный комплексный подход SpaceX к разработке комплексных систем, от ракет-носителей до пользовательских терминалов, позволяет развертывать возможности в нужном масштабе с беспрецедентной скоростью.
– устойчивость и масштабируемость
Распространенная низкоорбитальная архитектура Starshield гарантируют присущую ей отказоустойчивость и постоянную связь с орбитальными активами, а проверенные возможности быстрого запуска SpaceX обеспечивают оперативный и экономичный доступ в космос.
– проверенное партнерство
Текущая работа SpaceX с министерством обороны и другими партнерами демонстрирует нашу способность предоставлять космические и наземные возможности в больших масштабах.».
Изображение неизвестного спутника из раздела Starshield с сайта компании SpaceX
Угрозы и перспективы
Starshield – это угроза, очень серьёзная и очень реальная. События на орбите развиваются куда стремительнее, чем предполагалось – идёт космическая гонка, куда более опасная, чем это было в годы холодной войны – тогда просто не было технологий для того, чтобы сделать космос настолько опасным, вся эта битва «нанайских мальчиков» между США и СССР скорее была вопросом идеологии, престижа, превосходства коммунизма или капитализма.
Сейчас всё иначе, космос действительно становится ведущей ареной сражений, полем боя, которое отделит «зёрна от плевел», сверхдержавы от всех остальных.
Не имея превосходства или паритета в космосе, поражение практически неизбежно, ибо вооружения, опирающиеся на орбитальную инфраструктуру, предоставят подавляющее превосходство.
А ведь уже совсем скоро состоится вывод ударных вооружений на орбиту, совсем недавно казалось, что это вопрос нескольких десятилетий, а теперь, может статься, что США и в пятилетку уложатся?
Можно ли каким-то способом нивелировать эту проблему?
Нет.
Только обеспечить паритет или превосходство.
Конечно, мы можем сбивать американские спутники, можем даже развернуть на орбите спутники типа «Жнец», способные выкосить низкоорбитальные космические аппараты противника .
Концепт спутника «Жнец»
Проблема в том, что мы с США находимся в ситуации «нет мира, нет войны» – мы не сбиваем их спутники, они не сбивают наши, мы не обстреливаем их военные базы и не топим корабли, а они не атакуют наши военные базы и корабли, но при этом, они оказывают всеобъемлющую информационную поддержку Украине, в результате чего наши военные базы подвергаются ударам, наши корабли тонут, и как мы на это отвечаем?
Что же мы сейчас-то не сбиваем, не то что спутники, а хотя бы их разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)?
Уже сейчас спутники США выдают Украине целеуказание для крылатых ракет и БПЛА-камикадзе большой дальности, а что будет дальше?
Что если целеуказание будет поступать в реальном масштабе времени, абсолютно по любой цели, находящейся в зоне поражения ракет HIMARS, ATACMS или JASSM-ER в течениие нескольких секунд с момента её обнаружения, а обнаружение станет практически неизбежным?
Обнаружение цели – это ещё полбеды, ведь перспективные вооружения большой дальности гарантировано получат системы спутниковой связи, позволяющие осуществлять перенацеливание в полёте – это также неизбежно. Если мы отслеживаем цели в реальном масштабе времени, а наше оружие большой дальности может перенацеливаться в полёте, то мы можем, например, поражать танки или пусковые установки (ПУ) оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) прямо на маршруте, в тот момент, когда они находятся в глубоком тылу.
Совсем недавно мы рассматривали этот вопрос применительно к проблематике уничтожения воздушных целей, находящихся в глубоком тылу, в материале «Средства противовоздушного нападения (ПВН): наземный ударный эшелон «распределённого истребителя», а в это время в Китае разрабатывают зенитную ракету с дальностью стрельбы до 2 000 километров, а ведь траектория полёта этой ракеты явно будет корректироваться через китайские спутники.
Выводы
Мы вступаем в новую эру военного противостояния, когда ситуация «нет мира, нет войны» станет нормой, нас будут атаковать, не атакуя, мы будем нести потери, не вступая в прямое боестолкновение с противником.
Космическая инфраструктура будет иметь важнейшее – первостепенное значение для обеспечения победы на поле боя. Нам необходимы частично и полностью многоразовые ракеты-носители разных классов, а также технологии конвейерной сборки спутников и иных космических аппаратов различного назначения.
Работы в этом направлении вроде бы как ведутся, но надо не просто их ускорять – необходимо «вдавить педаль газа в пол», иначе мы можем начать нести очень ощутимые потери без возможности ответить.
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