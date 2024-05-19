Духовный лидер Ирана после ситуации с пропажей вертолёта президента Раиси: Нация не должна беспокоиться - изменений в работе госаппарата не произойдёт

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Духовный лидер Ирана после ситуации с пропажей вертолёта президента Раиси: Нация не должна беспокоиться - изменений в работе госаппарата не произойдёт

Президент Ирана Эбрагим Раиси


Продолжает поступать противоречивая информация о пропаже в Иране вертолёта, на котором летели президент страны Эбрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдолахиан.



Израильская пресса со ссылкой на неназванные источники пишет о том, что «Раиси погиб в авиакатастрофе». При этом израильская разведка распространяет сообщения о том, что она к произошедшему в иранской провинции Восточный Азербайджан «не имеет никакого отношения».

Тем временем в Тегеране проведено совещание, связанное с поисково-спасательной операцией в районе падения вертолёта.

Утверждается, что до места добрались как минимум две поисковые группы. Причём через них, как пишет пресса Ирана, установлена связь с двумя лицами, находившимися на борту вертолёта. О каких именно лицах идёт речь и каково их состояние, пока не сообщается.

В Иране тем временем распространили сообщение верховного духовного лидера страны Али Хаменеи (он же верховный лидер Ирана). Он заявил о том, что молится за жизнь и здоровье президента Эбрагима Раиси и всех, кто находился на борту винтокрылой машины.

Али Хаменеи:

Я призываю каждого иранца молиться за президента. И я хочу подчеркнуть, что нация не должна беспокоиться по поводу дальнейшей работы государственного аппарата – никаких изменений в ней не произойдёт.

Тем временем из Вашингтона поступает весьма интересная информация. В ней говорится о том, что в последнее время с Ираном был налажен «деэскалационный канал». Создан был этот канал после обмена ударами войсками Израиля и Ирана. В связи с этим уже озвучивается версия о том, что произошедшее с вертолётом Эбрахима Раиси «могло не быть случайностью» ввиду того, что такая деэскалация не была в интересах «определённого круга стран и лиц».
36 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    -2
    Сегодня, 21:29
    Только что появилось сообщение, что отправленные на место оперативные группы после многочасовых поисков добрались до разбившегося вертолета президента.
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 21:37
      И что они там узнали? Выжившие есть?
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 22:38
        Что узнали сразу не озвучат если это печальная новость.
        Но вот , что наводит на мысль о "не просто так", это то, что из трех вертолетов упал именно тот... это уже как бы не вероятность 50 на 50.
  2. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 21:30
    Я призываю каждого иранца молиться за президента.

    Все нормальные россияне так же переживают за вашего президента. Надеемся, что всё будет хорошо...
    Если же случилась трагедия и президент погиб, мы надеемся, что Иран не сменит свой курс. Мы также останемся партнёрами и даже в чём - то союзниками.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -3
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Msi
      Иран не сменит свой курс. Мы также останемся партнёрами и даже в чём - то союзниками.

      тока и остается надеется !
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +8
    Сегодня, 21:32
    Очень странные вещи происходят. Участились покушения на многих лидеров причём позитивных в России.
    Террор в мире нарастает, кто следующий?
    Теоретически под такую дуду могут убрать и Зе в связи с его ненужностью и не легитимностью и подсунуть как наши службы сработали. Подготавливают событие.
    1. Msi Звание
      Msi
      -5
      Сегодня, 21:35
      Участились покушения на многих лидеров причём позитивных в России.

      Вы знаете, я не расстроился после истории с Фицо. Всё-таки это многовекторный политик, как и Орбан, а тут очень неприятные события.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 21:38
      Цитата: Irokez
      Очень странные вещи происходят. Участились покушения на многих лидеров причём позитивных в России.
      Террор в мире нарастает, кто следующий?

      Трамп
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 21:40
        Цитата: poquello
        Трамп

        Или Орбан, но и Нетаньяху уже не в почёте.
        А в Конго предотвращена попытка госпереворота. Тоже опасно.
        1. Msi Звание
          Msi
          +2
          Сегодня, 21:49
          и Нетаньяху уже не в почёте.

          Вот может и причастен Израиль к аварии. Себе Нетаньяху очки зарабатывает перед своим лохторатом...
    3. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -3
      Сегодня, 21:42
      Пока одни жуют сопли и выражают озабоченности из-за того, что их очередной раз обманули, другие действуют.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 21:43
        Цитата: Аль Манах
        другие действуют

        И-и, что предлагаете?
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -7
          Сегодня, 21:46
          То, что я здесь мог бы предложить, не будет использовано теми, кто нами управляет, потому и предлагать бессмысленно. У них же врагов нет, только партнёры.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            0
            Сегодня, 21:48
            Учитывая Ваш ответ спрогнозирую, что если бы Вы были у власти, то уже началась бы 3-я мировая.
            Хорошо, что её ещё нет.
            1. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              -1
              Сегодня, 22:35
              Третья мировая начнётся с применения ЯО, из-за ликвидации отдельных лиц никто её начинать не будет.
              1. Msi Звание
                Msi
                0
                Сегодня, 22:44
                Третья мировая начнётся с применения ЯО,

                Всё зависит от того по кому оно будет применено...
        2. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 21:51
          Отвечу за Аль Манах - всё очевидно, но это не наш метод, а вот правильно это или нет... пусть решает каждый сам.
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 21:34
    Да телега бурлит уже пару часов давно request
    Массад однозначно... летал себе десятки лет "вдруг... внизапна"... это все равно что я внизапно умру сидя на унитазе, сломав об него шею...
    1. hhurik Звание
      hhurik
      0
      Сегодня, 21:46
      Надо вам заранее готовить гальюн к охране и обороне, однозначно.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 21:50
        Ну меня искать не нада... позорная смерть будет... а вот зелик уже ищет
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 21:55
          laughing laughing Я тоже как это фото увидел, сразу подумал, что чувак вылитый зеля laughing
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 21:35
    Интересно, а от кого исходила идея пригласить Раиси на это открытие? От Алиева?
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 21:50
      От Алиева

      Большая игра? Заманили...
    2. gmss Звание
      gmss
      0
      Сегодня, 22:25
      .....................................................
  6. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 21:37
    В "работе госаппарата" никто не сомневался, днём и ночью о народе думают. В этом состоит великая миссия госаппарата. По поводу аварии очень мутно, ещё бы на ишаках через горы поехали. Ни тебе сопровождения, ни прикрытия.
    1. stankow Звание
      stankow
      0
      Сегодня, 22:43
      Два вертолета сопровождали. Но потеряли охраняемого. Туман, низкие облака.
  7. Штааль Звание
    Штааль
    +1
    Сегодня, 22:04
    Верховную власть в Иране осуществляет аятолла Али Хаменеи, который и определяет политический курс страны как во внешней, так и во внутренней политике.

    Следовательно, каким бы ни был исход продолжающихся поисков потерпевшего крушение вертолета, Иран в международных отношениях будет следовать прежним генеральным курсом.
    Другими словами- никакого смысла убивать эту фигуру нет, это чисто "техническая " должность... что то типа председателя правительства.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 22:27
      Другими словами- никакого смысла убивать эту фигуру нет, это чисто "техническая " должность... что то типа председателя правительства.

      А может, показательно для других?
  8. Землекоп Звание
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 22:06
    кучно пошло...- запуск операции мирового масштаба ЦРУ по ликвидации неугодных высших руководителей стран которые отказываются выполнять волю сша тем самым подрывают миропорядок основанный на правилах....
  9. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 22:15
    Раиси жив? Раиси мертв? Однако, кому какой вариант выгоден?

    Официальные лица США полагают, что президент Ирана Раиси был убит.
    Байден был проинформирован о ЧП с вертолетом.

    Ну, теперь точно понятно, что убит.

    Найдут ли израильский след, вот главный вопрос?
    1. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 22:43
      Цитата: Фактор
      Официальные лица США полагают, что президент Ирана Раиси был убит.

      Почему вы так решили?
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 22:46
        Израиль уже начал свою игру.

        Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, однако ряд официальных лиц заявили о непричастности Израиля к этому инциденту, сообщил в воскресенье портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников.

        По данным портала, высокопоставленные израильские чиновники неофициально заявляют, что «в Израиле, как и на Западе, полагают», что президент Ирана «не выжил» в аварии вертолета.

        Неназванные израильские чиновники также заявили, что не ожидают в связи с этим инцидентом «последствий для Израиля» и изменений в политике Тегерана по отношению к еврейскому государству. По мнению чиновников, возможные последствия зависят от того, кто заменит Раиси на посту президента исламской республики в случае его гибели.
        1. DenVB Звание
          DenVB
          0
          Сегодня, 22:48
          Цитата: Фактор
          президент Ирана «не выжил» в аварии вертолета.

          "Не выжил" и "убит" - это не одно и то же.
          1. Фактор Звание
            Фактор
            0
            Сегодня, 22:55
            уже пишут о взрыве на борту.
  10. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    Сегодня, 22:47
    Два вертолета сопровождения целы и прилетели, а вертолет с президентом упал. И никто не знал где. Странно все это.
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 23:01
    Кстати, очень тревожная тенденция- убирают лидеров, которые не выступают против России.