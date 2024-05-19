Духовный лидер Ирана после ситуации с пропажей вертолёта президента Раиси: Нация не должна беспокоиться - изменений в работе госаппарата не произойдёт

Президент Ирана Эбрагим Раиси

Я призываю каждого иранца молиться за президента. И я хочу подчеркнуть, что нация не должна беспокоиться по поводу дальнейшей работы государственного аппарата – никаких изменений в ней не произойдёт.

Продолжает поступать противоречивая информация о пропаже в Иране вертолёта, на котором летели президент страны Эбрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдолахиан.Израильская пресса со ссылкой на неназванные источники пишет о том, что «Раиси погиб в авиакатастрофе». При этом израильская разведка распространяет сообщения о том, что она к произошедшему в иранской провинции Восточный Азербайджан «не имеет никакого отношения».Тем временем в Тегеране проведено совещание, связанное с поисково-спасательной операцией в районе падения вертолёта.Утверждается, что до места добрались как минимум две поисковые группы. Причём через них, как пишет пресса Ирана, установлена связь с двумя лицами, находившимися на борту вертолёта. О каких именно лицах идёт речь и каково их состояние, пока не сообщается.В Иране тем временем распространили сообщение верховного духовного лидера страны Али Хаменеи (он же верховный лидер Ирана). Он заявил о том, что молится за жизнь и здоровье президента Эбрагима Раиси и всех, кто находился на борту винтокрылой машины.Али Хаменеи:Тем временем из Вашингтона поступает весьма интересная информация. В ней говорится о том, что в последнее время с Ираном был налажен «деэскалационный канал». Создан был этот канал после обмена ударами войсками Израиля и Ирана. В связи с этим уже озвучивается версия о том, что произошедшее с вертолётом Эбрахима Раиси «могло не быть случайностью» ввиду того, что такая деэскалация не была в интересах «определённого круга стран и лиц».