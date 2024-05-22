Н-20 против В-21: кто кого и за сколько?
Действительно, схватка между американскими и китайскими авиаконструкторами идет нешуточная, потому что все, что делают в последнее время в США в плане военной техники, все делается с оглядкой на Китай.
Отдельная тема – стратегические бомбардировщики. Страны находятся в примерно равном положении: основной ударной силой стратегической авиации США по-прежнему является В-52, а в ВВС НОАК эту роль играет Н-6, который по сути своей очень сильно модернизированный советский Ту-16. В промежутке у США есть В-1 и В-2, но и с первыми, и со вторыми все не так гладко, как хотелось бы американцам. Да и говоря недавно о В-2, их не так много (осталось 19 штук), чтобы оказать значительное воздействие на противостояние США и КНР.
А противостояние есть. В США об этом говорят в открытую и постоянно, что все усилия направлены на то, чтобы американская армия могла противостоять китайской тогда, когда придет время. В КНР таких заявлений не делают, но это не значит, что там думают как-то иначе.
Так что в принципе сегодня страны находятся в паритете в плане стратегической авиации, то есть, основное вооружение – откровенное старье, но есть перспектива. Американцы в поте лица работают над В-21, китайцы – над Н-20. Но американцы явно немного вырвались вперед, поскольку уже собирают первый десяток самолетов, а вот как обстоит дело у соседей, сказать очень сложно, потому что в Поднебесной умеют хранить секреты. Но вполне возможно, что и там уже идет сборка, от китайских товарищей можно и не такое увидеть.
Насколько это напрягает господ из-за океана? Вроде бы не очень сильно.
Представитель разведки Пентагона сказал Майклу Марроу из Breaking Defense, что китайский бомбардировщик H-20 «на самом деле» не вызывает беспокойства у американских военных. Эти слова, которые перекликаются с предыдущими заявлениями, сделанными представителями министерства обороны США о китайском истребителе-невидимке J-20, прозвучали в то время, когда новый бомбардировщик остается в тени, и мало каких-либо конкретных подробностей о его внешнем виде или возможностях.
Вообще ситуация двоякая: либо разведка выяснила что-то такое об китайских самолетах, что позволяет американцам чувствовать себя абсолютно спокойно, либо наоборот, имеет место хорошая мина при плохой игре.
Тут в упрек американским разведчикам можно поставить абсолютно провальную работу по китайскому эсминцекрейсеру проекта 055: в свое время американцы «играли, но не угадали» ни водоизмещение, ни энерговооруженность, ни ходовые качества корабля. Было, прямо скажем, не очень.
Однако, высказывания американской стороны в адрес Н-20, сделанные после анализа ролика ВВС НОАК, снятого в 2021 году, более чем оптимистичны. Американцы всерьез считают, что их разработки в области малозаметных самолетов LO намного опережают аналогичные разработки китайских инженеров. И они настолько в этом уверены, что Н-20 не является объектом пристального внимания и хоть какой-то озабоченности, что поневоле начинаешь думать о том, что американские разведчики где-то промахнулись.
Конечно, в авиастроении Китай не демонстрирует таких прорывных успехов, как, скажем, в кораблестроении, однако с самолетами отечественной разработки и сборки (в отличие от той же Индии) проблем нет.
Американские источники говорят, что по их данным китайские инженеры столкнулись с определенными инженерными проблемами, решение которых оттягивает ввод в эксплуатацию нового самолета.
Несмотря на то, что эти утверждения отличаются скудностью деталей, они говорит о том, что у Китая действительно могли быть определенные проблемы при разработке стелс-характеристик H-20. Или, по крайней мере, получаемые в результате малозаметные качества даже близко не будут соответствовать качествам В-21 или даже В-2, которому скоро исполнится 35 лет. Учитывая фору, которую имеют Соединенные Штаты в этом отношении, это не должно быть таким уж сюрпризом.
С другой стороны, свет клином на малозаметности, конечно, не сошелся. Вопрос о том, что лучше, малозаметность или сверхманевренность для истребителя или, говоря о бомбардировщиках, малозаметность или скорость. Понятно, что для бомбера малозаметность – самое то, но практика применения Ту-160 говорит о том, что скорость не менее значима, чем малозаметность, поскольку позволяет быстро выйти на рубеж пуска и быстро оттуда свалить. А вот перехватить или догнать бомбардировщик, который можно раскочегарить до 2 200 км/ч – это может оказаться сложнее, чем обнаружить малозаметный самолет. Потому как он хоть и мало, но заметный. А вот как, скажем, на F/A-18 любой модификации, выдающем максимально 1 900 км/ч догнать Ту-160 – не скажу. Максималки, не максималки – а 300 км/ч – это пропасть.
О китайском самолете что-то говорить не менее сложно, чем о том же В-21, поскольку китайская секретность – это нечто шедевральное. И все, что можно про него сказать сегодня – это то, что он максимально приближен по облику к концепции «летающего крыла» В-2/В-21.
Однако именно в 2024 году китайские военные обещали показать самолет. Думаю, что покажут, поскольку как в КНР наказывают за обман ожиданий партии и народа, говорить не стоит. Потому чучелом, тушкой – но покажут.
И это будет весьма знаменательным событием в мире авиации, поскольку Н-20 – пока второй стратегический малозаметный бомбардировщик в мире после американский, и других, надо сказать, вообще пока не предвидится. На проекте ПАК ДА уже уверенно можно поставить жирный крест, он практически не существует даже на бумаге.
Так что китайцы и американцы – это те, кто смог в стратегический ударный самолет, созданный по концепции «летающее крыло». Вопрос качества и количества, необходимого для решения задач, поставленных Генеральными штабами обеих стран, потому что как ни крути, а стратегический бомбардировщик – это оружие никак не оборонительное, а совсем-таки наоборот.
Американские аналитики уже выдали цифры своих расчетов: для полноценного конфликта с НОАК, вооруженным силам США потребуется около 250-270 бомбардировщиков В-21 и до 60-70 В-52.
Учитывая, что первоначальные планы в 100 самолетов В-21 несколько отстают от этой цифры, то даже последняя корректировка Пентагоном количества «Райдеров» до 145 штук все равно смотрится как полумера. И очень странно, что во всех выкладках абсолютно отсутствуют В-1 и В-2.
В общем, пока идет мелкосерийное производство с прицелом на полноценные армейские испытания, можно сказать, что раньше, чем через 10 лет укомплектовать свои ВВС до нужного количества самолетов для противостояния с Китаем в США не смогут. То есть, у китайцев время еще есть.
Что касается того, когда мы, наконец, увидим H-20, это также остается неясным, хотя в прошлом месяце китайский военный чиновник заявил, что он будет представлен в ближайшее время, согласно сообщению в государственной газете Hong Kong Commercial Daily.
Вообще термин «ближайшее время» - он не очень точен. Но из Пекина и в прошлом поступали намеки на то, что H-20 может появиться скорее раньше, чем позже. Еще в июле 2022 года в газете Global Times (это подразделение «Жэньминь Жибао») и на китайском новостном сайте Guancha (независимый портал откровенно националистического толка) сообщалось, что Китай готовится провести летные испытания нового самолета, предположительно H-20, аккурат в то самое ближайшее время.
Месяц спустя, в августе 2022 года, появились снимки, на которых показан образец для испытаний в аэродинамической трубе, модель, которая используется в первую очередь для проверки аэродинамических качеств конструкций самолетов.
Авиационный эксперт Андреас Руппрехт, специализирующийся именно на Китае, озвучил, что модель имеет, по крайней мере, какое-то отношение к официальным исследованиям, проводимым в отношении H-20. Он также отметил, что, вероятно, было проведено несколько различных исследований, которые привели к созданию бомбардировщика.
К тому времени временем на рендерах появились изображения нового китайского бомбардировщика, некоторые из них были официальными. Нет никакой гарантии, что они соответствуют внешнему виду реального самолета, хотя широко распространено мнение, что они, вероятно, по крайней мере, в общих чертах соответствуют действительности.
В январе 2021 года много шума наделала первая официальная визуализация предполагаемого H-20, который появился в официальном видеоролике о наборе в ВВС Народно-освободительной армии Китая. На снимке был изображен самолет, скрытый брезентом, за которым тем не менее, угадывалась конфигурация «летающего крыла».
Вообще китайцы длительное время «тренировали» мировое экспертное сообщество то роликами, в которых были намеки на Н-20, то компьютерной графикой, на которой изображалось что-то подобное В-2. Дошло даже до обвинений в сторону государственной Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), дочерней компанией которой является XAC в том, что они выдают изображения компании Northrop Grumman Superbowl за свои.
Но тут китайцы просто молодцы: за столько времени они так и не «спалили» свой самолет, не дав ни малейшей возможности узнать хоть малейшие подробности о конфигурации Н-20. В принципе, подтверждения американских разведчиков более чем достаточно для того, чтобы сделать выводы о том, что Н-20 представляет собой нечто похожее на В-2.
Насколько вся работа китайских конструкторов может быть эффективной? Может. В Китае помимо ударных малозаметных беспилотников типа GJ-11 Sharp Sword уже создали два истребителя с малозаметной конфигурацией. Да, эти работы размерно меньше, чем бомбардировщик, но тем не менее, многое из реализованного можно было спокойно применять в больших конструкциях.
Зубчатые воздухозаборники, антирадарные покрытия, формы фюзеляжа и многое другое, что могло бы пригодится в вопросе создания большого и малозаметного самолета. Особенно – летательного аппарата с формой «летающее крыло».
Главная проблема таких машин – это стабильность полета, вызванная отсутствием вертикального оперения. Это действительно очень сильно снижает заметность, с другой – создает приличные проблемы в управлении. Но стратегический бомбардировщик – это не та машина, для которой свойственны резкие маневры и высший пилотаж. Спокойный и неспешный полет, пуск/сброс и путь назад, если есть, куда на тот момент – вот и вся работа стратегического бомбардировщика. По уровню активного маневрирования практически ничем не отличается от БПЛА, так что сам бог велел использовать различные разработки прошлых периодов для самолетов.
В целом, создание «летающего крыла» китайскими инженерами – это трудовой подвиг. Перескочить от Ту-16, который родом из 50-х годов прошлого века через конструкции типа Ту-160 и В-2 сразу к В-21 – это очень непросто. Это действительно в духе ударного коммунистического труда. Вопрос только в том, насколько эти усилия будут эффективны.
Настрадавшись в свое время с В-1 обеих итераций, специалисты Lockheed пришли к уникальному гибридному дизайну, который они реализовали в ходе программы Advanced Technology Bomber, в результате которой и родился В-2.
Китайцы, несомненно, следили за всем, до чего могли дотянуться и сделали определенные выводы в разработках по H-20, в том числе (возможно) складывающиеся вертикальные кили оперения с изменяемой геометрией наклона, которые позволят преодолеть некоторые из проблем во время полета на низкой скорости, а также позволят снизить заметность и повысить эффективность в крейсерском режиме.
Но до прямой оценки ТТХ и ЛТХ самолетов еще далеко. Сегодня более уместно поговорить о том, как быстро и за сколько страны смогут обеспечить себя флотами стратегических бомбардировщиков. И за какую цену.
Цифру, которую озвучили в Пентагоне, мы знаем. 145 единиц. Стоимость одного самолета 700 млн долларов, да еще 50 миллиардов было потрачено на разработку. В общем – 151 миллиард долларов на все удовольствие.
Сколько будет стоить Н-20, даже предположить сложно, но, если оттолкнуться от стоимости разработки и постройки еще одной «двадцатки», то есть, J-20, то можно предположить, что вряд ли китайский самолет будет сильно дешевле американского собрата. J-20 как-то умудрился переплюнуть F-35 в плане цены, ускакав за 110 миллионов долларов.
Логично предположить, что немаленькая машина весом в 200 тонн будет обладать приличной нагрузкой. Из домыслов экспертов родилось две цифры: между 10 тоннами полезной нагрузки Н-6 и 27 тоннами В-2.
Естественно, самолет будет дозвуковым. Это ясно и понятно, что нести он будет меньше, чем Ту-160 и не с такой скоростью. Все дело в главной китайской проблеме – авиационных двигателях. Если на Н-20 установят все те же WS-10С или перспективные WS-15, то ждать чего-то рекордного не стоит. А других двигателей, в общем, у Китая пока нет.
Из всего этого рисуется не стандартный бомбардировщик, типа В-2, а более многофункциональный самолет, как В-21. Весом около 200 тонн, максимальной скоростью около 1000 км/ч, дальностью полета около 8 – 8,5 тысяч километров. Поднимать будет указанное количество вооружений плюс будет обладать возможностью нести ядерное оружие в виде как бомб, так и 6-8 крылатые ракет.
Но кроме всего перечисленного, H-20 будет иметь еще и разведывательную функцию. Китай обладает разнообразным арсеналом ракет дальнего действия, запускаемых с воздуха, с земли и моря, но не имеет надежной разведывательной сети, необходимой для точного целеуказания. Сегодня Китай активно наращивает свою орбитальную спутниковую группировку, но считается, что малозаметный Н-20, оснащенный новейшим радаром с АФАР, сможет собирать информацию о противнике и передавать ее с помощью спутниковой системы потребителям, находясь за тысячи километров от границ страны.
Если такой самолет китайцы смогут уместить в ценовой диапазон от 300 млн долларов (Ту-160М2) до 700 млн долларов (В-21), то это будет весьма роскошный вариант. Осталось подождать официальной информации, которая может пролить свет на неизвестные параметры Н-20.
Даже если всплывет, что H-20 не хватает общей малозаметности и других передовых характеристик по сравнению с B-2 и B-21 — самолет все равно представляет собой огромный скачок в возможностях для Китая. Здесь не стоит забывать, что в настоящее время парк дальних бомбардировщиков ВВС НОАК состоит из H-6, созданного на безе советского Ту-16 начала 1950-х годов.
Однозначно H-20 будет обладать гораздо большими возможностями в качестве стратегической платформы дальнего радиуса действия, в том числе в роли средства ядерного сдерживания. Ну или, как вариант – ядерного нападения. До берегов США от китайских около 10 000 километров, речи о том, чтобы нанести удар по территории США не идет, а вот базам американским в Тихом океане запросто может достаться по полной программе.
Конечно, в том, что касается вооружений, Китай уже продемонстрировал некоторые новые возможности, включая баллистические ракеты воздушного базирования и вроде бы прошедшее испытания гиперзвуковое оружие, ну и вполне современные крылатые ракеты. Вооружение этих классов может поступить на вооружение Н-20 (кроме баллистических ракет, понятное дело), что обеспечит рост ударных возможностей ВВС НОАК.
Но есть один очень большой нюанс.
В принципе, мы уже посчитали, что американская программа по В-21 обойдется в 150 миллиардов долларов. То есть, итоговая стоимость одного самолета из 145 планируемых к заказу будет около миллиарда долларов. Уже дешевле, чем В-2. Насколько дешевле получится у китайцев – вопрос, но тут вот в чем закавыка: у США применение дальней/стратегической авиации поставлено на широкую ногу года этак с 1943-го. Когда у Китая и авиации-то толком не было. А свои возможности и тактики американцы оттачивали во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Ливии и других местах.
Плюс у американцев базы на Гуаме и Перл-Харборе позволят намного более эффективно применять стратегическую авиацию, как в плане дозаправок (что на земле, что в воздухе), так и возможного обслуживания. Военные базы КНР находятся в Индийском океане и на Тихоокеанском плацдарме бомбардировщики с дальностью действия 8 000 км не будут столь эффективны.
Обученность экипажей тоже вызывает определенные сомнения. Можно привести много примеров из истории, когда на маневрах и учениях армии показывали прекрасные выучку и подготовку, а в последующей войне получался полный кошмар. То же самое относится и к довольно миролюбивой НОАК: в военных конфликтах китайские солдаты не особенно участвуют.
Но это действительно такой нюанс, не более того. Боевая подготовка американских летчиков бомбардировочной авиации известна, хотя качество применения вызывает очень неоднозначные оценки.
Главный вопрос: смогут ли американцы с толком потратить 150 миллиардов долларов и получить искомые 145 самолетов? Конечно, да. Вопрос исключительно времени. Смогут ли В-21 оправдать возлагаемые на них надежды? Это очень тонкий вопрос, потому что В-1 и В-2 по мнению самих американцев оказались не очень и теперь 150 миллиардов тратятся ради их замены.
Может ли флот из 145 стратегических бомбардировщиков стать реальной угрозой для Китая? Да. Как когда-то сотни В-52 угрожали всем, так и тем же самым будут заниматься В-21. Новый виток прогресса, дрожжи старые.
И у американцев имеется фора, так как первые В-21 уже собираются.
Китай отстает, но и нет особого смысла устраивать гонку вооружений. Главное – китайские самолеты не смогут выйти на ударные рубежи к американским берегам. И по причине того, что Тихий океан неплохо освоен американцами, и по причине явно недостаточной дальности полета Н-20.
С другой стороны, кто слышал с китайской стороны хотя бы одно заявление о том, что США – враг и противник КНР? В отличие от Вашингтона, Пекин в этом плане молчит. А вот американские деятели время от времени позволяют себе такие высказывания, более того, они нормально подкрепляют их делами. И планы построить 145 стратегических бомбардировщиков – лучшее тому подтверждение.
В любом случае, процесс производства займет более 10 лет при любом раскладе. А в процессе производства может оказаться, что В-21 он немножко F-22. В плане стоимости и надежности. Может такое случится? В современных Штатах – запросто.
Китай же будет до последнего тянуть, испытывая все и доводя до кондиции. А потом начнется коммунистическое строительство. Примерно так, как это было с J-20: в 2017 году самолет принимается на вооружение, а в 2023-м уже выпускается 200-й экземпляр.
Конечно, современные стратегические бомбардировщики – очень важный элемент национальной обороны любой страны, которая может себе их позволить. Однако наметившееся противостояние США и КНР в этой сфере вызывает вполне здоровую реакцию в плане понимания сроков: за то время, пока обе страны будут создавать флоты современных бомбардировщиков и ракетоносцев, может измениться очень и очень многое.
Впрочем, о деньгах ли жалеть в наше время?
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