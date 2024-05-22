Отличия тактической медицины от полевой и гражданской
История, которую расскажу в ходе данной статьи, произошла со мной в недалеком 2021 году, незадолго до начала специальной военной операции. На тот момент я являлся сотрудником отделения специального назначения и штатным инструктором по тактической медицине в ряде аналогичных подразделений, которые находились в составе различных ведомств.
В рамках одного из курсов, ко мне подошел офицер, который не принимал участия в занятии и позволил себе задать довольно странный, но при этом очень интересный вопрос: «Зачем ты преподаешь тактическую медицину? У нас же есть полевая и гражданская медицина. Тактическую медицину придумали страны-участники НАТО, то есть наши противники. Действительно ли нам требуется тактическая медицина и в чем ее принципиальное отличие?»
С течением времени данный вопрос мне стали задавать значительно чаще. Несомненно, все это связано с теми событиями, которые произошли в нашей стране в феврале 2022 года. По истечении нескольких месяцев, количество вопросов такого рода резко сократилось со стороны военнослужащих, при этом кратно увеличилось со стороны людей, которые далеки от боевых действий и всячески пытаются повысить свой уровень знаний по взаимопомощи людям (пример – террористические атаки в Белгородской и Курской областях, террористический акт в «Крокус Сите Холле»).
Террористический акт в Крокус Сити Холле. Фото: Wikimedia Commons
Начнем с разбора понятия «гражданская медицина».
Гражданская медицина
Если мы с обратимся в любой из популярных поисковиков, то поймем, что как такового данного термина в современном мире не существует, но так или иначе мы понимаем под данным словосочетанием оказание помощи гражданским лицом в случае возникновения чрезвычайной ситуации другому лицу (пострадавшему). У данного действия также существует общепринятое название – «оказание первой доврачебной помощи».
Первая доврачебная помощь представляет собой ряд действий, которые выполняются непосредственно на месте происшествия людьми, находящимися в момент происшествия рядом с человеком, получившим травму (ранение), и нацеленные на спасение жизни и здоровья пострадавшего человека. К числу таких действий можно отнести – остановку кровотечения с помощью жгута, непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, иммобилизация конечностей, наложение давящей повязки, то есть все то, что преподавали и продолжают преподавать в школах на уроках ОБЖ.
Если чуть углубиться, то, конечно, в методических материалах Министерства по чрезвычайным ситуациям мы также сможем найти действия при получении солнечного и теплового удара, отравлении угарными газами, обморожении и утоплении, но в подавляющем большинстве случаев, к большому сожалению, о существовании таких рекомендаций люди не знают. Исходя из этого, «гражданская медицина» в лучшем случае дает нам возможность совершить ряд простых действий для спасения человека – вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и передать пострадавшего им.
Важно помнить, что с точки зрения законодательства Российской Федерации мы не имеем права превышать установленный уровень оказания помощи пострадавшему – делать инъекции, давать таблетки. Именно поэтому из аптечек недавно стали массово изымать препараты и ограничивать ее содержимое обычными бинтами, жгутом, салфетками и так далее. Превышение данных мер может обернуться для человека, оказывающего помощь, уголовной статьей, например – «причинение смерти по неосторожности».
Наложение жгута на бедро. Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации
Полевая медицина
Плавно перейдем к понятию «полевая медицина».
Более правильным термином в действительности будет «военно-полевая медицина» – это раздел военной медицины, который нацелен на минимизацию потерь среди военизированных подразделений путем оказания медицинской помощи военнослужащим в полевых условиях. Полевая медицина включает в себя лечение ран, заболеваний и травм в условиях отсутствия профессионального оборудования.
Для людей, не знакомых с обстановкой, постараюсь описать примерную ситуацию, которая происходит на данный момент в ходе проведения специальной военной операции.
Группа военнослужащих выдвигается в обозначенную местность для выполнения боевой задачи. В ходе задачи, группа сталкивается с подразделением противника. Во время огневого контакта один из военнослужащих получает ранение (на этом далее тоже будет акцентировано наше внимание), после чего раненного отправляют в полевой госпиталь, где ему оказывают всю необходимую помощь, чтобы предотвратить вероятность наступления осложнения после получения ранения или летального исхода.
Люди, оказывающие помощь в полевых условиях, являются сертифицированными врачами, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеют право на проведение хирургического вмешательства, если ситуация того требует.
Важно понимать, что в действительности врач, который задействован в полевом госпитале, никогда не выполняет боевые задачи, а вся его работа в полном объеме нацелена на спасение человеческой жизни. Если проще, то это тот же самый специалист, которого можно встретить в обычной больнице рядом с домом, но имеющий звание и находящийся в зоне боевых действий или поблизости от нее.
Такие врачи знают и понимают, какие препараты требуются раненому и какие манипуляции необходимо провести для того, чтобы стабилизировать состояние и передать пострадавшего на следующий этап – в профессиональное медицинское учреждение, где в случае возникновения экстренной или нештатной ситуации, будет оказана вся необходимая помощь с использованием полного спектра медицинских препаратов и аппаратуры.
Тактическая медицина
Ну и теперь расскажу, что такое тактическая медицина.
Само по себе понятие тактической медицины в нашей стране массово начало вводиться чуть больше десяти лет тому назад. До этого она называлась «боевой медициной» и была нацелена на оказание медицинской помощи военнослужащими на поле боя в условиях боевых действий.
Если открыть старые учебники по боевой медицине, то мы поймем, что в них описан алгоритм действий военнослужащего в случае получения ранения и то, какие действия требуются для устранения летального исхода.
Возьмем за пример получение огнестрельного ранения в предплечье, и на основании старых советских методичек мы узнаем, что в данном случае стоит наложить жгут для остановки кровотечения, давящую повязку на место ранения и вколоть обезболивающие типа «промедола».
При этом в книгах по боевой медицине катастрофически мало информации о том, какие препараты стоит вводить военнослужащему при получении ранения, как проводится инфузия, что старательно намекает нам на то, что военнослужащий, получивший ранение незамедлительно отправляется на следующий этап госпитализации. В действительности это не всегда так, и военнослужащий, получивший ранение, может находиться в так называемой «красной» или «желтой» зоне еще достаточно долго (об этом расскажу в следующей статье).
Начиная с 2012–2013 года, подход к оказанию медицинской помощи в зоне боевых действий был кардинально пересмотрен. За основу были взяты материалы западного образца, которые появились и были внедрены в вооруженные силы блока НАТО в 1994 году.
Сама тактическая медицина была и продолжает представлять совокупность медицинских и тактических мероприятий (тактико-специальной подготовки), которые проводятся непосредственно на поле боя, как и в случае с боевой медициной, а также на всем догоспитальном периоде (в ходе эвакуации), при этом тактическая медицина раскрывает принцип действия тех или иных препаратов, которые может применить военнослужащий сразу после получения ранения, что кратно увеличит процент его выживаемости, а также вводит новую терминологию, вызванную появлением новых медицинских комплектующих аптечек (например – гемостатических средств).
Аптечка индивидуальная. Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации
В завершение возвращаемся к самому важному вопросу: какой из видов медицины необходимо знать и изучать?
Если мы рассматриваем данный вопрос, будучи гражданским человеком, то наиболее подходящим вариантом для нас будет изучение тактической медицины. Данная дисциплина значительно повысит первоначальный уровень знаний, который был получен в ходе занятий в учебном заведении во времена нашей молодости, а для кого-то и нынешней.
Конечно, одновременно с этим должна развиваться и законодательная база, а человек, обладающий навыками тактической медицины (имеющий сертификат установленного образца), должен иметь возможность применения обезболивающих и противовоспалительных препаратов на равных с квалифицированными сотрудниками медицинской помощи.
Сама же тактическая медицина раскрывает такие понятия как «пальцевое прижатие» (один из вариантов временной остановки кровотечения в отсутствии жгута), рассказывает, как и чем правильно проводить тампонаду раны или инфузионную терапию в случае сильной кровопотери.
В том случае, если вы являетесь военнослужащим, то тут выбор достаточно очевиден – стоит также изучать тактическую медицину.
А вот если говорить о военно-полевой медицине, то это направление является довольно узкоспециализированным, и в ходе обычной гражданской жизни оно не пригодится, за исключением того варианта, если вы хотите стать полевым хирургом или врачом.
В целях саморазвития я бы рекомендовал почитать и ее, чтобы в голове на самом деле сложилась точная картина всех действий в отношении раненого (получившего травму): от момента получения этого самого ранения (травмы) до полной реабилитации пострадавшего.
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