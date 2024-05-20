Иранские спасатели: состояние вертолёта президента Раиси и условия для подхода к нему нельзя назвать хорошими

Спустя более 13 часов после первых сообщений о «жёсткой посадке» вертолёта с президентом Ирана на борту нет однозначных данных о судьбе лиц, находившихся в винтокрылой машине, включая Эбрагима Раиси. Напомним, что накануне вечером вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил о «выходе на связь с двумя пассажирами вертолёта». Он же заявил следующее:Около 4 часов утра (мск) в иранских СМИ появилось очередное заявление о «выходе спасателей к месту падения вертолёта». Заявлено, что это место находится в районе Таваль на северо-западе Ирана.Представители иранских поисково-спасательных отрядов, которые, как утверждается, вышли к месту падения вертолёта, заявляют:При этом пока фото самого вертолёта не публикуется. Фото местности представлено выше. На нём видно, что это горы, покрытые лесом.Все эти обтекаемые формулировки, равно как и то, что со стороны официального Тегерана нет чётких сообщений о найденном президенте Раиси и главе МИД Абдолахиане, приводят к тому, что в американской и израильской прессе появляется всё больше сообщений о «возможной гибели президента Ирана». При этом израильская сторона продолжает утверждать, что «не имеет никакого отношения к инциденту с вертолётом Раиси».Тем временем стало известно, что Россия в экстренном порядке направила в Иран 50 спасателей для оказания помощи местным службам. Два самолёта, на борту которых в общей сложности полсотни специалистов, включая горноспасателей, а также два вертолёта, приземлились в аэропорту города Тебриз.

Состояние вертолёта и условия для подхода к нему нельзя назвать хорошими.

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