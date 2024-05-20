Иранские спасатели: состояние вертолёта президента Раиси и условия для подхода к нему нельзя назвать хорошими

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Иранские спасатели: состояние вертолёта президента Раиси и условия для подхода к нему нельзя назвать хорошими

Спустя более 13 часов после первых сообщений о «жёсткой посадке» вертолёта с президентом Ирана на борту нет однозначных данных о судьбе лиц, находившихся в винтокрылой машине, включая Эбрагима Раиси. Напомним, что накануне вечером вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил о «выходе на связь с двумя пассажирами вертолёта». Он же заявил следующее:

По предварительным данным, инцидент нельзя назвать серьёзным.

Около 4 часов утра (мск) в иранских СМИ появилось очередное заявление о «выходе спасателей к месту падения вертолёта». Заявлено, что это место находится в районе Таваль на северо-западе Ирана.



Представители иранских поисково-спасательных отрядов, которые, как утверждается, вышли к месту падения вертолёта, заявляют:

Состояние вертолёта и условия для подхода к нему нельзя назвать хорошими.

При этом пока фото самого вертолёта не публикуется. Фото местности представлено выше. На нём видно, что это горы, покрытые лесом.

Все эти обтекаемые формулировки, равно как и то, что со стороны официального Тегерана нет чётких сообщений о найденном президенте Раиси и главе МИД Абдолахиане, приводят к тому, что в американской и израильской прессе появляется всё больше сообщений о «возможной гибели президента Ирана». При этом израильская сторона продолжает утверждать, что «не имеет никакого отношения к инциденту с вертолётом Раиси».

Тем временем стало известно, что Россия в экстренном порядке направила в Иран 50 спасателей для оказания помощи местным службам. Два самолёта, на борту которых в общей сложности полсотни специалистов, включая горноспасателей, а также два вертолёта, приземлились в аэропорту города Тебриз.
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:16
    Одна неподтверждённая новость ( двумя источниками) на данный момент - вертолёт сгорел .
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:17
    — Надо,всё-таки,дождаться результатов с места ...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:21
    По предварительным данным, инцидент нельзя назвать серьёзным.
    Вице-президент наверное обладает более достоверной информацией поэтому будем надеется, что действительно все не так серьезно, как уже успели сообщить некоторые СМИ.
  4. Гео73 Звание
    Гео73
    0
    Сегодня, 06:23
    Ждём официальной информации и да продлятся дни достойных сынов Господних и да будут прокляты враги борцов, Героев и патриотов и сгинут они в яме, которую роют другим. Верю в хорошее
    1. Гео73 Звание
      Гео73
      0
      Сегодня, 06:31
      Верные сыны своего Отечества погибли.

      См.
      https://m.lenta.ru/news/2024/05/20/poyavilas-fotografiya-s-mesta-padeniya-vertoleta-iranskogo-prezidenta/
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 06:27
    Заявления Израиля не стоят той бумаги на которой они написаны...
  6. Комментарий был удален.