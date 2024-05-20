«Оборона нулевая»: Пленный пограничник рассказал о возведении первой линии обороны в Харьковской области
Российские войска в Харьковской области легко взяли первую линию обороны, так как ее практически не было. Об этом рассказал попавший в плен украинский пограничник.
Первая линия обороны, на которой стояли пограничники, не была пригодна к организации нормального боя, поскольку ее не строило государство, как заявляет Зеленский. Все окопы и блиндажи копали сами пограничники, при этом никакой помощи не было, кроме выданных лопат. Отсюда и отсутствие огневых точек, необходимых ходов и т. д. Просто выкопали себе блиндажи, чтобы было где спать. Подразделение было переброшено на этот участок границы месяц назад, что сами накопали, с тем и встречали.
— приводит РИА Новости слова пленного.
Все это привело к тому, что российские военные легко прошли данную линию обороны, взяв большое количество пленных.
Ранее Зеленский заявил, что эшелонированные линии обороны в Харьковской области якобы присутствуют, просто российские войска до них не дошли. По его словам, он сам лично инспектировал их строительство, поэтому уверен, что российская армия данные оборонительные линии не преодолеет.
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