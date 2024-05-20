«Оборона нулевая»: Пленный пограничник рассказал о возведении первой линии обороны в Харьковской области

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«Оборона нулевая»: Пленный пограничник рассказал о возведении первой линии обороны в Харьковской области

Российские войска в Харьковской области легко взяли первую линию обороны, так как ее практически не было. Об этом рассказал попавший в плен украинский пограничник.

Первая линия обороны, на которой стояли пограничники, не была пригодна к организации нормального боя, поскольку ее не строило государство, как заявляет Зеленский. Все окопы и блиндажи копали сами пограничники, при этом никакой помощи не было, кроме выданных лопат. Отсюда и отсутствие огневых точек, необходимых ходов и т. д. Просто выкопали себе блиндажи, чтобы было где спать. Подразделение было переброшено на этот участок границы месяц назад, что сами накопали, с тем и встречали.



Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было, ну просто ничего нет. Мы встречали, грубо говоря, «на полный рост».

— приводит РИА Новости слова пленного.

Все это привело к тому, что российские военные легко прошли данную линию обороны, взяв большое количество пленных.

Ранее Зеленский заявил, что эшелонированные линии обороны в Харьковской области якобы присутствуют, просто российские войска до них не дошли. По его словам, он сам лично инспектировал их строительство, поэтому уверен, что российская армия данные оборонительные линии не преодолеет.
11 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +4
    Сегодня, 06:19
    он сам лично инспектировал их строительство, поэтому уверен, что российская армия данные оборонительные линии не преодолеет.
    ...чем длинней белая дорожка. тем мощней укреп линия....
  2. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 06:19
    Зеленский заявил, что эшелонированные линии обороны в Харьковской области якобы присутствуют,

    Когда им окопы копать, если надо было мирных жителей приграничья терроризировать? Да и заморские "консультанты" из окопов не воюют, их задача устраивать самоубийственные рейды для создания медийной картинки.
  3. сунженец Звание
    сунженец
    +2
    Сегодня, 06:24
    Линии обороны в Харьковской области есть, просто территориально они находятся в Львовской области. Но так и называются-имени Харьковской области. wassat
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:26
    Подразделение было переброшено на этот участок границы месяц назад, что сами накопали, с тем и встречали.
    Но очевидно и месяц не так усердно работали лопатами, как требовалось. Про слабо укрепленную оборону на этом участке говорили и украинские депутаты Рады, которым затыкали рты бумажками подтверждающими, что оборона подготовлена мощная и деньги потрачены (украдены) не зря. Жадность украинской стороны нашим бойцам на руку.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:29
    «Что сами накопали, с тем и встречали» —

    — Ну так "копатели" ещё те ...
    1. Село Звание
      Село
      +4
      Сегодня, 06:40
      Эт че, получается про море врут? feel
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 06:39
    Это Украина. Воруют- все и все. Воровство- часть национальной идеи. Вековая традиция.
  7. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 06:43
    Прикрытие границ везде так себе и пограничники расходник тоже везде.Дать время подтянуть резервы... А вот потом уперется. И уже упёрлись. Мда, трудно там... Как бы урякалкам не хотелось.
    1. 1 z1 Звание
      1 z1
      0
      Сегодня, 06:58
      Как бы урякалкам не хотелось.

      hi
  8. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:30
    Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие

    Или погранец этот "ванька" или корреспондент выдает желаемое за действительное, иначе при нулевой обороне наши бы уже были у Госпрома в Харькове.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:49
    Было, что то, не было... бегите хлопци, бегите, надеясь, что там дальше вам будет лучше...