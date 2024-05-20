В ночь на 20 мая нанесены удары по целям в Одесской и Харьковской областях

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В ночь на 20 мая нанесены удары по целям в Одесской и Харьковской областях

Иллюстрационное фото


Российские Вооружённые силы в ночь на 20 мая нанесли новую серию ударов по целям на контролируемой киевским режимом территории. Наибольшее число прилётов к настоящему моменту зафиксировано в Одессе и области. Поражены пункты размещения и реабилитации личного состава ВСУ и ГУР, а также объекты припортовой инфраструктуры, которые использовались, в том числе, как военные склады с вооружением и боеприпасами.



Для нанесения ударов использовались ударные дроны типа «Герань».

Также российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Харьковской области и на оккупированных ВСУ территориях Донецкой Народной Республики. Использовались в том числе авиабомбы с модулями планирования и коррекции.

Так, нанесены удары по подразделениям ВСУ на флангах Волчанска, по скоплениям техники в самом городе. По последним данным, российские штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии вошли в южную часть этого города, расположенного в Харьковской области.

Прилёты фиксировались в районе Чугуева, Купянска и села Липцы. За это село в Харьковском районе в настоящий момент продолжаются бои. Командование ВСУ и ГУР перебросило туда резервы, чтобы попытаться не дать нашим войска продвинуться к Харькову.
5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 06:37
    У чубатых мыслительные процессы протекают ну очень туго. Любой другой бы задумался: - ага, нам грозит полное уничтожение, не сменить ли нам риторику?
    Какой там, "умру, но буду хотеть в гейропу". Понятно, что нато там масла в огонь подливает, но я думаю запад уже сам охреневает от упоротости скакуасов. Где они еще таких баранов найдут?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 07:46
      Больше,не найдут. Таких еще поискать... Устраивает все,чубатеньких и ладно. Только не пойму: это их природная тупость или ненависть?..
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:46
    Госдепу пора сделать заявление : Результаты ударов России по украинской инфраструктуре это уже обыкновенная рутина ,не смотря на принимаемые нами меры.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:54
    Зато укроСМИ вопиют "Россияне атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове, есть пострадавшие" laughing "Куда смотрит прогрессивная общественность!!" laughing
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:04
    Наибольшее число прилётов к настоящему моменту зафиксировано в Одессе и области. Поражены пункты размещения и реабилитации личного состава ВСУ и ГУР, а также объекты припортовой инфраструктуры
    Про Одессу и ее порт не забывают и это хорошо, т.к. через нее проходит морской оружейный трафик. Французы с румынами в унынии.