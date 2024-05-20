В ночь на 20 мая нанесены удары по целям в Одесской и Харьковской областях
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Иллюстрационное фото
Российские Вооружённые силы в ночь на 20 мая нанесли новую серию ударов по целям на контролируемой киевским режимом территории. Наибольшее число прилётов к настоящему моменту зафиксировано в Одессе и области. Поражены пункты размещения и реабилитации личного состава ВСУ и ГУР, а также объекты припортовой инфраструктуры, которые использовались, в том числе, как военные склады с вооружением и боеприпасами.
Для нанесения ударов использовались ударные дроны типа «Герань».
Также российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Харьковской области и на оккупированных ВСУ территориях Донецкой Народной Республики. Использовались в том числе авиабомбы с модулями планирования и коррекции.
Так, нанесены удары по подразделениям ВСУ на флангах Волчанска, по скоплениям техники в самом городе. По последним данным, российские штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии вошли в южную часть этого города, расположенного в Харьковской области.
Прилёты фиксировались в районе Чугуева, Купянска и села Липцы. За это село в Харьковском районе в настоящий момент продолжаются бои. Командование ВСУ и ГУР перебросило туда резервы, чтобы попытаться не дать нашим войска продвинуться к Харькову.
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