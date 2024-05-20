В Красном Полумесяце Ирана заявили о гибели президента Раиси и всех находившихся на борту упавшего вертолёта

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В Красном Полумесяце Ирана заявили о гибели президента Раиси и всех находившихся на борту упавшего вертолёта

Из иранской провинции Восточный Азербайджан поступает информация о том, что спасатели наконец-то добрались до места падения вертолёта, на борту которых находился президент Ирана Эбрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдолахиан.

Представители Красного Полумесяца Ирана озвучили информацию о том, что и президент, и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе.



Представитель организации в эфире одного из иранских каналов:

Поисковые отряды вышли к месту падения вертолёта. Признаков жизни не обнаружено.

Напомним, что вместе с Раиси и Абдолахианом на борту вертолёта находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Тебриза Мохаммад Хашем.

То, что осталось от вертолёта:



Теперь предстоит большая работа по выяснению обстоятельство того, как вертолёт с президентом вообще отправился в полёт через горы без надлежащего сопровождения и в густой туман, который окутал регион и более 10 часов не давал возможности сколько-нибудь эффективно вести поиски.
28 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 06:34
    Представители Красного Полумесяца Ирана озвучили информацию о том, что и президент, и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе.

    Очень жаль.... Всё-таки погибли....
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 06:39
      Ну, теперь осталось определить причину катастрофы. Была ли это ошибка пилотов, техничесеая неисправность или теракт. Странно, что пилоты не передали , что с машиной что то не так. Это в общем то исключает версию о неисправности . Остаются две .
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 06:43
        Неисправность могла возникнуть внезапно - могли не успеть в сложной погодной и технической обстановке передать.... Думаю что разберутся со временем. Вертолёт российского производства был вроде бы - значит наш МАК должен отправить наших спецов помогать разбираться - вроде так положено по международным правилам (спецы из страны-производителя разбившегося воздушного судна должны участвовать в расследовании и расшифровке черных ящиков)....
        1. krot Звание
          krot
          +4
          Сегодня, 06:47
          Совсем не вовремя.. Хотя когда смерть была вовремя..
          Соболезную Ирану!
        2. Уарабей Звание
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 06:49
          Вертолет не российский. Белл-412.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 06:50
            уууу, тогда это навевает нехорошие подозрения.....
            хотя если они там сами колхозят обслуживание и ремонты из непонятно откуда взятых и каких запчастей и расходников из-за санкций......
            1. AdAstra Звание
              AdAstra
              0
              Сегодня, 07:35
              Какие подозрения, то что техники и пилоты рукожопы? А стоящие на этом старичке узлы явно были не оригинальные?
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 07:38
                Думаю что не стоит и такое предположение исключать - всякое могло случиться.
                Вона у Боинга на самом заводе косячат, а тут что - не могли что ли ошибиться? Или запчасти левые подвели... Где им оригинал то брать при санкциях? Да и аппарат если это действительно 212й был - совсем не первой свежести.
        3. Подкидыш Звание
          Подкидыш
          +1
          Сегодня, 07:23
          Разбился старый bell 212. Наши ми 171 благополучно долетели
      2. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        0
        Сегодня, 07:21
        Уже прошла молния про отказ электроники старого американского bell 212. При наличии в составе группы двух новых ми 171, садится в этот авиахлам было незачем
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:24
          Вот это тоже очень странно - высокопоставленных лиц (причем обоих !) посадили именно в старый вертолёт.... Меня терзают смутные сомнения (с).....
          1. Подкидыш Звание
            Подкидыш
            0
            Сегодня, 07:25
            Там все просто. Bell 212 типо виповозка.
  2. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +5
    Сегодня, 06:34
    Беда-печаль, конечно. Но в Иране президент должность для церемоний, аятолла да... был бы замес круче.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:35
    «В Красном Полумесяце Ирана заявили о гибели президента Раиси и всех находившихся на борту упавшего вертолёта» —

    — Мир праху ...
  4. Гео73 Звание
    Гео73
    +1
    Сегодня, 06:38
    Его убили англосаксы. Хайли лайкли.
    Как сообщило агентство Tasnim, в составе кортежа президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находился глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан. По предварительным данным, один из сопровождавших Раиси сотрудников вышел на связь.

    Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
  5. Гео73 Звание
    Гео73
    +3
    Сегодня, 06:40
    Англосаксы убили его и поворачивают топор войны в сторону Азербайджана. Это террор. Открытый террор против оси неподчинения. Фицу, покушение на Эрдогана неудавшееся, и вот... Да будут прокляты враги Героя и да сгинут в той яме, которую роют для других
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 07:46
      Открытый террор против оси неподчинения.

      А кто это - "Ось неподчинения"?
  6. Б-15 Звание
    Б-15
    +5
    Сегодня, 06:40
    Если взять во внимание действия Израиля по высшим руководителям Ирана, то можно чётко представить, что независимый Иран настолько опасен для Израиля, что он не считается ни с какими расходами.
    Можно предположить, что тесное сотрудничество Азербайджана с Израилем не могло пройти в пустую для жителей Азербайджана. Наверняка действовали наймиты Израиля при подготовке вертолёта к полёту.
    А народу Ирана хочется сказать - уходят обычно лучшие, крепитесь, мы с вами.
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +3
      Сегодня, 06:54
      И если это подтвердится, то это серьёзный повод к войне. Израиль может перестать существовать в течении короткого времени.
      Возникает вопрос - куда поедут израильтяне? Ответ почти на поверхности. Ещё пару лет СВО и территория 404 будет зачищена от славян. Вот тогда будет объявлена гуманитарная миссия по спасению народа Израиля.
      Но события развиваются стремительно. Что и как произойдёт не ясно.
      Очень всё закручено.
      Всё сказанное - моё частное мнение. Но очень всё ложится в одну корзину.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 07:47
        *Возникает вопрос - куда поедут израильтяне?*
        Если следовать вашей логике--то уже никуда. Некому будет ехать.
  7. Комментарий был удален.
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 06:46
    Непонятно что произошло...жесткая посадка или столкновение. what
    Мои соболезнования народу Ирана.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:47
    Признаков жизни не обнаружено.
    Если это действительно так (много противоречивых сообщений), то остается выразить соболезнования родным и близким погибших. Что-то подсказывает, что без злого умысла здесь не обошлось.
  10. sodium20 Звание
    sodium20
    +3
    Сегодня, 06:51
    Condolences. May his soul rest in peace.
  11. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:59
    Соболезнования народу Ирана. Надо надеяться, что разберутся с этой аварией и виновникам даром это не пройдет.
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      0
      Сегодня, 07:07
      А если это ошибка пилотирования, человеческий фактор ? Казнить семьи пилотов ? winked
  12. Skif3216 Звание
    Skif3216
    0
    Сегодня, 07:01
    Сначало Фицо,теперь Раиси. Товарищу Орбану стоит задуматься.
  13. Камалов Звание
    Камалов
    +2
    Сегодня, 07:04
    Очень жаль, Россия потеряла надёжного союзника в лице президента Ирана Эбрахима Раиси
  14. Mikelanjelo Звание
    Mikelanjelo
    +1
    Сегодня, 07:39
    7 мая - информация о попытке покушения на наследного принца Саудовской Аравии;

    13-14 мая – предупреждения о военном перевороте в Турции;

    15 мая – покушение на президента Словакии Фицо;

    16 мая – задержание гражданина, угрожавшего президенту Сербии Вучичу.

    19 мая - крушение вертолета Раиси