Французский эксперт пришёл к выводу, что Киев опоздал с принятием закона о тотальной мобилизации

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Французский эксперт пришёл к выводу, что Киев опоздал с принятием закона о тотальной мобилизации

Закон о тотальной мобилизации на Украине нужно было принимать раньше, на данный момент время уже упущено. К такому выводу пришел эксперт телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт.

Киев слишком поздно объявил о всеобщей мобилизации, нужно было делать это гораздо раньше. По мнению Херберта, время упущено, а российские войска наступают, имея значительное преимущество. На сегодняшний день ВСУ необходимо мобилизовать несколько сотен украинских мужчин, чтобы только остановить российские войска, у которых проблем ни с личным составом, ни с вооружениями нет.



Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими ее в плане численности и оснащенности российскими войсками

— заявил француз.

Принятый в прошлом месяце закон только вступил в силу, Киеву необходимо не только набрать нужное количество мобилизованных, но и обучить их, чтобы бросить в бой. А это время, которого так не хватает. Западные эксперты считают, что новобранцы должны проходить обучение не менее трех месяцев, чтобы научиться чему-либо. Украинский Генштаб ограничивается месячной подготовкой, а то и гораздо меньшими сроками обучения, что приводит к резкому снижению эффективности ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что в рамках новой волны мобилизации намерен отправить в окопы порядка полумиллиона новобранцев. Как подсчитали на Украине, на передовую отправится каждый десятый мужчина.
11 комментариев
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  1. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 06:37
    А ведь много тех , кто презирает укру , хуторянство , рАгулизм и принципиально не хочет воевать и желает укре сдохнуть! Отвсей этой скотомовы , вошеВанок и прочего колхоза , РЫГАТЬ хочется. На укре война Города и сЭла , умело спровоцированная нагло-саксами.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:24
      После вступления в силу закона о всеобщей мобилизации с улиц украинских городов пропали мужчины. Людей на улице нет. ТЦК придётся искать добровольцев по схронам.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 06:37
    Так вступитесь... а то только потуги... и вас уконтропупим..... yes
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:59
    Киев слишком поздно объявил о всеобщей мобилизации, нужно было делать это гораздо раньше
    Так у киева и так с 2022 г идет мобилизация волна за волной. Они наверное уже и сами счет потеряли этим волнам. Из Франции наверное виднее сколь еще сотен тысяч необходимо направить на убой, люди то не свои и далеко от Франции.
    Зеленский заявил, что в рамках новой волны мобилизации намерен отправить в окопы порядка полумиллиона новобранцев.
    С учетом отношения населения к мобилизации планируемое количество под большим вопросом. Да и силой загнанные в окопы большего желания стоять до конца вряд ли проявят.
  5. Дес Звание
    Дес
    +2
    Сегодня, 07:03
    Из статьи: "На сегодняшний день ВСУ необходимо мобилизовать несколько сотен украинских мужчин, чтобы только остановить российские войска, у которых проблем ни с личным составом, ни с вооружениями нет".
    Кто-нибудь читает перед публикацией?))
    По теме. Тотальную мобилизацию и сейчас могут объявить, но бОльшая часть призыва уже за кордоном. А гробить молодёжь (оставшуюся) опасно уже. Им проще просить помощи у других государств. Разумеется за адекватную плату территориями и пр.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 07:35
      "На сегодняшний день ВСУ необходимо мобилизовать несколько сотен украинских мужчин, чтобы только остановить российские войска, у которых проблем ни с личным составом, ни с вооружениями нет".

      Кто-нибудь читает перед публикацией?))
      Такие милые опечатки... Укров должна взять гордость за себя при прочтении выделеных слов. Почитаешь, и прям - полубоги. Титаны демократического мира.
      А гробить молодёжь (оставшуюся) опасно уже.
      Чем опасно? У них же задача не сделать население счастливым, а угробить чужими (наших ВС) руками максимум населения.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 07:05
    Никакая это не тотальная мобилизация.Не охвачены 18-25 летние.Так что все впереди..
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 07:37
      Никакая это не тотальная мобилизация.Не охвачены 18-25 летние.
      Поправочка: не 18-25, а 14-25. А дети и женщины отправляются рыть окопы и к станкам, сварочным аппаратам и т.д.
  7. Лудоман
    Лудоман
    +1
    Сегодня, 07:09
    По мнению Херберта, время упущено, а российские войска наступают, имея значительное преимущество. На сегодняшний день ВСУ необходимо мобилизовать несколько сотен украинских мужчин, чтобы только остановить российские войска, у которых проблем ни с личным составом, ни с вооружениями нет.

    Чушь. Мы уже упёрлись в украинские резервы, дальше будет такой же кровавый тяни толкай, как и на других участках. Отсутствие проблем с личным составом? Ну-ну.
    Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими ее в плане численности и оснащенности российскими войсками

    Никогда численность не привосходили, не привосходим, и привосходить не будем, ввиду отсутствия мобилизации. По оснащённости пока превосходим, но разрыв продолжит сокращаться если поставки западного оружия продолжатся.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 07:25
      Силы приблизитеоьно равны.У нас преимущество перед ВСУ только в авиации.Ну,и ракетных систем поболее.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:45
    Французский эксперт пришёл к выводу, что Киев опоздал с принятием закона о тотальной мобилизации
    . Палка всегда о двух концах...
    Тем более, смысл болтать о том, чего не сделали, вопрос в том, что дальше делать будут???