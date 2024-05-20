Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими ее в плане численности и оснащенности российскими войсками

Закон о тотальной мобилизации на Украине нужно было принимать раньше, на данный момент время уже упущено. К такому выводу пришел эксперт телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт.Киев слишком поздно объявил о всеобщей мобилизации, нужно было делать это гораздо раньше. По мнению Херберта, время упущено, а российские войска наступают, имея значительное преимущество. На сегодняшний день ВСУ необходимо мобилизовать несколько сотен украинских мужчин, чтобы только остановить российские войска, у которых проблем ни с личным составом, ни с вооружениями нет.— заявил француз.Принятый в прошлом месяце закон только вступил в силу, Киеву необходимо не только набрать нужное количество мобилизованных, но и обучить их, чтобы бросить в бой. А это время, которого так не хватает. Западные эксперты считают, что новобранцы должны проходить обучение не менее трех месяцев, чтобы научиться чему-либо. Украинский Генштаб ограничивается месячной подготовкой, а то и гораздо меньшими сроками обучения, что приводит к резкому снижению эффективности ВСУ.Ранее Зеленский заявил, что в рамках новой волны мобилизации намерен отправить в окопы порядка полумиллиона новобранцев. Как подсчитали на Украине, на передовую отправится каждый десятый мужчина.