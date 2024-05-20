Сообщается, что вертолёт с президентом Ирана врезался в гору

Появляются новые подробности, связанные с авиакатастрофой, в которой, как сообщил в организации Красного Полумесяца, погибли президент и глава МИД Ирана.Сообщается о том, что вертолёт врезался в гору. На снимке, который публикуется с места катастрофы, видны обломки винтокрылой машины. Причиной столкновения вертолёта с горой стал, как сообщается, густой туман, окутавший на тот момент северо-западную гористую местность Ирана. Соответственно, большой вопрос к тому, кто отвечал за полёт – как вообще было принято решение о перелёте через горы в условиях практически нулевой видимости?Никаких данных о том, что машина пыталась совершить посадку, нет.Как сообщают источники, связь с вертолётом прервалась внезапно. При этом остаётся открытым вопрос о том, с какими же «двумя пассажирами» вертолёта удалось выйти спасателям в ночь на 20 мая на связь, как об этом заявлял вице-президент Исламской Республики Мохаммад Мохбер.В ближайшее время именно он и будет исполнять обязанности президента страны.Стоит отметить, что верховная власть Ирана выстроена таким образом, что у президента страны полномочия достаточно велики, однако не он является фактическим руководителем страны. Высшим должностным лицом Исламской Республики Иран является духовный лидер. Это аятолла Али Хаменеи. 19 апреля Хаменеи исполнилось 85 лет. Этот пост он занимает с 1989 года.

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