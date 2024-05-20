Сообщается, что вертолёт с президентом Ирана врезался в гору

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Сообщается, что вертолёт с президентом Ирана врезался в гору

Появляются новые подробности, связанные с авиакатастрофой, в которой, как сообщил в организации Красного Полумесяца, погибли президент и глава МИД Ирана.

Сообщается о том, что вертолёт врезался в гору. На снимке, который публикуется с места катастрофы, видны обломки винтокрылой машины. Причиной столкновения вертолёта с горой стал, как сообщается, густой туман, окутавший на тот момент северо-западную гористую местность Ирана. Соответственно, большой вопрос к тому, кто отвечал за полёт – как вообще было принято решение о перелёте через горы в условиях практически нулевой видимости?

Никаких данных о том, что машина пыталась совершить посадку, нет.

Как сообщают источники, связь с вертолётом прервалась внезапно. При этом остаётся открытым вопрос о том, с какими же «двумя пассажирами» вертолёта удалось выйти спасателям в ночь на 20 мая на связь, как об этом заявлял вице-президент Исламской Республики Мохаммад Мохбер.

В ближайшее время именно он и будет исполнять обязанности президента страны.

Стоит отметить, что верховная власть Ирана выстроена таким образом, что у президента страны полномочия достаточно велики, однако не он является фактическим руководителем страны. Высшим должностным лицом Исламской Республики Иран является духовный лидер. Это аятолла Али Хаменеи. 19 апреля Хаменеи исполнилось 85 лет. Этот пост он занимает с 1989 года.
18 комментариев
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  1. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +3
    Сегодня, 07:00
    Жаль погибших людей, жаль очень.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:26
      В гибели президента Ирана виновато ЦРУ. yes
  2. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +7
    Сегодня, 07:02
    Народу Ирана соболезнования. И сил вынести все испытания в такие времена ,когда кругом враги.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 07:03
    с какими же «двумя пассажирами» вертолёта удалось выйти спасателям в ночь на 20 мая на связь

    Ни с какими. Это преднамеренное сбитие с толку.
  4. МВГ Звание
    МВГ
    +2
    Сегодня, 07:04
    Царство небесное. Ну, оооочень на теракт похоже.....
    1. anatolv Звание
      anatolv
      0
      Сегодня, 07:43
      Ага! Гору насыпали на маршруте! А мужики иранские не знали ...
    2. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 07:43
      Действительно, ЦРУ гору насыпало на пути следования вертолета и туман напустило...
  5. 72jora72 Звание
    72jora72
    +2
    Сегодня, 07:07
    Как же все это не вовремя.......
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +1
      Сегодня, 07:43
      Как же все это не вовремя.......

      Подобное никогда не бывает "вовремя".
      Но согласен, уж так НЕ вовремя....
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:08
    большой вопрос к тому, кто отвечал за полёт – как вообще было принято решение о перелёте через горы в условиях практически нулевой видимости?
    А уж тем более с президентом и министром ИД на борту. Расследование покажет кто и в чем виноват и возможно какие спецслужбы приложили к этому руку. Уж, как-то все удачно сложилось для Сша и Израиля.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 07:12
      Уж, как-то все удачно сложилось для Сша и Израиля
      ...да...и не в первый раз. Сперва история с покушением на прина Саудовской Аравии в Джидде, потом словацкий премьер Фицо, теперь Раиси....странно.Расследование, конечно покажет, но ...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:28
        По классификации МАК это классический CFIT - Controlled Flight Into Terrain....
        Управляемый полёт до столкновения с землёй. Ошибка навигации.
  7. Камалов Звание
    Камалов
    +1
    Сегодня, 07:09
    Очень жаль, Россия потеряла надёжного союзника в лице президента Ирана Эбрахима Раиси
  8. Комментарий был удален.
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:16
    «Большой вопрос к тому, кто отвечал за полёт» —

    — Кто ответит ...
  10. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +3
    Сегодня, 07:17
    Англосаксы не парятся,с выдумкой и огоньком устраняют лояльных к РФ....
  11. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    +1
    Сегодня, 07:19
    Отказ электроники старого американского вертолета bell 212. Хотя были вполне новые ми 171 два борта, которые благополучно долетели. Зачем было садится в это старое барахло?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:29
      Сами же в другой теме ответили - потому что это был виповоз...
      Хотя согласен с Вами по сути - садить випов в старье это как-то неразумно. Да ещё и обоих сразу.
  12. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 07:55
    Крайне маловероятна версия убийства. Раиси это аналог президента Германии. Хотели бы действительно содрогнуть Иран, целились бы в аятоллу.
    Судя по видео там туман, что не видно дальше 5 метров. Гористая местность.
    Так что без руки Моссада шансы были крайне велики на катастрофу.