США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских активов

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США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских активов

Запад рассматривает вариант с выдачей Украине кредита под залог в виде доходов от замороженных российских активов. Такое предложение исходит от США, другие страны «Большой семерки» пока не определились. Об этом пишет Financial Times.

Вашингтон давит на своих союзников по G7, пытаясь убедить их в необходимости профинансировать режим Зеленского под доходы от российских активов. Причем сделать это нужно очень быстро, до президентских выборов. Если к власти придет Трамп, то Зеленскому ничего не достанется. По-видимому, демократы США уже давно решили, что находящиеся на счетах в Европе российские деньги должны пойти на восстановление Украины, а все разговоры о якобы их возвращении являются просто пустыми заявлениями.



По данным издания, другие члены «Большой семерки» пока не сказали ни да, ни нет, но склоняются к поддержке данного предложения. По крайней мере, так заявляют высокопоставленные источники в США. На данный момент никакого решения не принято, более конкретно обсудить этот вопрос G7 планирует на саммите в июне. Если предложение будет одобрено, то Киев получит кредит в 50 млрд, а выплаты начнутся уже летом.

Союзники Вашингтона по «Большой семерке» начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом

— пишет издание.

Отметим, что предложение использовать российские деньги для Украины рассматривается уже довольно долго, но прийти к единому мнению на Западе не могут. Есть группа стран, возглавляемая США, которая выступает за изъятие этих средств, а есть противники, возглавляемые Германией. Американцы не боятся пострадать от ответных действий России, поскольку их средств в России очень мало. А вот европейских очень много. В случае зеркального ответа, а он последует, убытки понесет Европа, но когда это волновало США.
12 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 07:19
    Запад рассматривает вариант с выдачей Украине кредита под залог в виде доходов от замороженных российских активов.

    Дать на расходы под доходы... Чего только не придумают ы, чтобы заставить воевать укров за свои американские интересы... Украинских там не просматривается...
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 07:26
      Конфискация российских активов будет хорошим уроком для наших нуворишей- деньги нужно в первую очередь вкладывать в экономику своей страны , а не чужой!
      1. Hellcos Звание
        Hellcos
        0
        Сегодня, 07:42
        Вот это вы им задачку подкинули. А какую страну считать своей: где родился или где живешь/дети учатся?
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:19
    Запад рассматривает вариант с выдачей Украине кредита под залог в виде доходов от замороженных российских активов.
    Бандитская страна - бандитские методы. Американцы в любом случае ни чего не теряют в отличии от европейцев, активы которых имеются в России.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:23
    Причина этих плясок,Силуанов и Набиулина знают три цифры на банковских картах "выданных правительством РФ( ОФЗ)западным мошенникам.Фонд Глобал( Норвегия) обнулил свою статистику по России по статье инвестиции с фиксированным доходом(1 инвестиция - ОФЗ правительства РФ на сумму 700 млн $).Рынок не погашеных долговых обязательств правительства РФ - 225 млрд $.Есть вариант правда ,что запад пытался их сливать третьей стороне с дисконтом 50 %.Вот кто эта третья сторона- Россия,КНР или США?
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      0
      Сегодня, 07:35
      Думаю вы понимаете, что это КНР. Судя по последнему эпохальному визиту smile
  4. krops777 Звание
    krops777
    0
    Сегодня, 07:24
    Американцы не боятся пострадать от ответных действий России, поскольку их средств в России очень мало.


    Вопрос упирается в смелости и желании российского руководства, ведь можно устроить так что США будут страдать гораздо больше, чем даже мы от их санкций, но пока и скорее всего всегда только красные линии.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:26
    . другие страны «Большой семерки» пока не определились.

    Определятся в скором времени вслед за руководящим.... будьте уверены....
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -1
    Сегодня, 07:33
    И тут без разводилова аборигенов США никак не может обойтись.
    Украли наши деньги и дали их укронацикам как кредит...ну жулье.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 07:48
      Прикорманили.... или ,Вы, впраду верите, что до краины средства дойдут? what
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:42
    . По-видимому, демократы США уже давно решили, что находящиеся на счетах в Европе российские деньги должны пойти на восстановление
    . Вот только не надо про какое то восстановление краины да ж заикаться... в такое поверит только полный... скакуас!
  8. курвиметр Звание
    курвиметр
    -1
    Сегодня, 07:47
    Помнится мне, что эти преусловутые активы начали выводить незадолго до сво, вот пряи совсем незадолго... Задумаешься тут winked