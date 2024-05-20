США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских активов

Союзники Вашингтона по «Большой семерке» начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом

Запад рассматривает вариант с выдачей Украине кредита под залог в виде доходов от замороженных российских активов. Такое предложение исходит от США, другие страны «Большой семерки» пока не определились. Об этом пишет Financial Times.Вашингтон давит на своих союзников по G7, пытаясь убедить их в необходимости профинансировать режим Зеленского под доходы от российских активов. Причем сделать это нужно очень быстро, до президентских выборов. Если к власти придет Трамп, то Зеленскому ничего не достанется. По-видимому, демократы США уже давно решили, что находящиеся на счетах в Европе российские деньги должны пойти на восстановление Украины, а все разговоры о якобы их возвращении являются просто пустыми заявлениями.По данным издания, другие члены «Большой семерки» пока не сказали ни да, ни нет, но склоняются к поддержке данного предложения. По крайней мере, так заявляют высокопоставленные источники в США. На данный момент никакого решения не принято, более конкретно обсудить этот вопрос G7 планирует на саммите в июне. Если предложение будет одобрено, то Киев получит кредит в 50 млрд, а выплаты начнутся уже летом.— пишет издание.Отметим, что предложение использовать российские деньги для Украины рассматривается уже довольно долго, но прийти к единому мнению на Западе не могут. Есть группа стран, возглавляемая США, которая выступает за изъятие этих средств, а есть противники, возглавляемые Германией. Американцы не боятся пострадать от ответных действий России, поскольку их средств в России очень мало. А вот европейских очень много. В случае зеркального ответа, а он последует, убытки понесет Европа, но когда это волновало США.