В Подмосковье протестировали новые «костюмы-невидимки» для военнослужащих в зоне СВО

1
В Подмосковье протестировали новые «костюмы-невидимки» для военнослужащих в зоне СВО

Российские производители специальных костюмов-невидимок для военнослужащих в зоне СВО провели испытания своей продукции. Новейшие разработки были протестированы в Подмосковье при участии бойцов Росгвардии. Об этом сообщает компания HiderX.

Компания представила на испытания несколько изделий из своего списка. В частности, был протестирован новый маскхалат «Кора», сделанный под текстуру древесной коры. Также был испытан маскировочный плащ «Геометрия», размывающий силуэт человека. Впервые были протестированы маскировочные комплекты для оружия.



В рамках испытаний состоялось тестовое применение маскхалата «Кора». (...) изделия тестировались в лесной местности с помощью дронов: мы поднимали в воздух беспилотники, оборудованные тепловизорами, и оператор пытался выследить бойцов. Обнаружить людей в маскировочных изделиях ему не удалось

— приводит ТАСС слова представителя компании.

Отмечается, что все маскхалаты весят от 280 до 400 грамм, они свободно умещаются в карман в свернутом виде и не мешают выполнять боевые задачи. А вот про маскировочные средства для оружия информации гораздо меньше. Пока применяются специальные ленты, но в дальнейшем планируется наносить на оружие специальное покрытие, которое будет экранировать тепло.

Металл сильно контрастирует. Любые средства маскировки типа пончо и маскхалатов подразумевают, что боец несет оружие сверху. Ремень для оружия боец несет на шее, из-за трения ремень нагревается и «горит».

— добавили в компании.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Canecat Звание
    Canecat
    0
    Сегодня, 07:42
    Ремень для оружия боец несет на шее, из-за трения ремень нагревается и «горит».

    Это шея "горит", а не ремень. ))
    И да... ремень нагревается не от трения, а от тепла, выделяемого телом.