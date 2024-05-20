В Подмосковье протестировали новые «костюмы-невидимки» для военнослужащих в зоне СВО
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Российские производители специальных костюмов-невидимок для военнослужащих в зоне СВО провели испытания своей продукции. Новейшие разработки были протестированы в Подмосковье при участии бойцов Росгвардии. Об этом сообщает компания HiderX.
Компания представила на испытания несколько изделий из своего списка. В частности, был протестирован новый маскхалат «Кора», сделанный под текстуру древесной коры. Также был испытан маскировочный плащ «Геометрия», размывающий силуэт человека. Впервые были протестированы маскировочные комплекты для оружия.
В рамках испытаний состоялось тестовое применение маскхалата «Кора». (...) изделия тестировались в лесной местности с помощью дронов: мы поднимали в воздух беспилотники, оборудованные тепловизорами, и оператор пытался выследить бойцов. Обнаружить людей в маскировочных изделиях ему не удалось
Отмечается, что все маскхалаты весят от 280 до 400 грамм, они свободно умещаются в карман в свернутом виде и не мешают выполнять боевые задачи. А вот про маскировочные средства для оружия информации гораздо меньше. Пока применяются специальные ленты, но в дальнейшем планируется наносить на оружие специальное покрытие, которое будет экранировать тепло.
Металл сильно контрастирует. Любые средства маскировки типа пончо и маскхалатов подразумевают, что боец несет оружие сверху. Ремень для оружия боец несет на шее, из-за трения ремень нагревается и «горит».
— добавили в компании.
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