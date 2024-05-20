Власти Крыма намерены получить от Киева компенсацию за ущерб от обстрелов полуострова

34
Власти Крыма намерены получить от Киева компенсацию за ущерб от обстрелов полуострова

Власти Крыма фиксируют все последствия обстрелов полуострова Украиной с целью получения компенсации с Киева. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

В Крыму идет оценка ущерба, нанесенного украинскими вооруженными формированиями в ходе террористических атак. В дальнейшем Украине или тому, что от нее останется, будет предъявлен иск. При этом власти республики уверены в своей правоте и в том, что сумеют вытрясти с Киева необходимую компенсацию.



Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате

- приводит РИА Новости слова Константинова.

Кстати, первый иск от республики к Украине уже зарегистрирован в Арбитражном суде Крыма, Симферополь требует с Киева более 3 триллионов рублей компенсации за ущерб от энергетической блокады полуострова. Второй иск на 3,5 триллиона рублей готовится к подаче. В его рамках власти намерены стрясти с хунты средства на моральную компенсацию крымчанам. Третий иск будет позже, пока подсчитывается ущерб от нахождения республики в составе Украины, когда в нее ничего не вкладывали, но ресурсы выкачивали.

Киевская хунта наносит удары по полуострову чуть ли не ежедневно, заявляя, что так она «освобождает» Крым от «российских оккупантов». Удары наносятся как беспилотниками, так и ракетами, в основном западного производства.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    -4
    Сегодня, 08:10
    .В дальнейшем Украине или тому, что от нее останется, будет предъявлен иск.

    Если останется.... бабка надвое сказала....
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:25
      Должно остаться. Кто-то же должен платить?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -3
        Сегодня, 08:32
        Крохи?..............
        1. Aken Звание
          Aken
          -2
          Сегодня, 08:33
          Крохи... Но за 100 лет может набежать приличная сумма.
          А ещё пленные на 10 лет на разбор завалов и разминирование.
          1. bambr731 Звание
            bambr731
            +1
            Сегодня, 09:18
            А ещё пленные на 10 лет на разбор завалов и разминирование.

            А вот это врят-ли. "Братьев" и на чёрную работу? А что Запад подумает? Мы гуманные люди - пленных лечить и кормить, пока сидят, а восстанавливать и разминировать сами. Пленные отсидят своё, выйдут и уже всё отстроено. "Раскаются", гражданство РФ примут и живи себе
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 09:59
              После ликвидации БУ мир расколется до такой степени, что мнение Вашингтонского обкома будет уже не важно.
      2. Deon59 Звание
        Deon59
        +5
        Сегодня, 08:43
        Скоре мы будем платить на восстановлении братского народа
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 09:59
          Для этого надо проиграть войну.
          1. Deon59 Звание
            Deon59
            +1
            Сегодня, 10:22
            А ,что в Чечне проиграли . Крым на чьи деньги типа востанавливпли . Мариуполь и другие города тоже проиграли
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 10:44
              Вы не путайте.
              Крым и Донбасс - это теперь наше.
              А самостийный Кукуев на восстановление Крыма и Донбасса должен платить репарации.
              Туда сбегут если и не все, то многие упоротые.
              Строить будем уже нашим. Точнее, они сами будут строить, работать и платить налоги.
            2. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 10:45
              А ещё, чеченцы вложенные в них деньги сейчас отрабатывают.
        2. bambr731 Звание
          bambr731
          +1
          Сегодня, 10:15
          Скоре мы будем платить на восстановлении братского народа

          Об этом и говорю. И не "скорее мы будем платить за восстановление", а так и будет
      3. Бородач Звание
        Бородач
        -3
        Сегодня, 08:51
        Едва ли от Украины останется хоть что-нибудь. Такого государства не будет. Останутся только яхты Зеленского и активы украинских олигархов за рубежом.
        Материальные претензии нужно предъявлять НАТО и их союзникам.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 10:00
          Резервацию для упоротых надо оставить. Чтобы им было куда бежать.
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -3
      Сегодня, 08:31
      Юридически останется, будем забирать государственные предприятия на освобожденных территориях, вполне себе законно.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 08:34
        Да и так понятно, что нам же восстанавливать...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:12
    Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму
    Нанесенный ущерб конечно подсчитывать необходимо, а вот претензии предъявлять после победы (впрочем о чем и заявил глава парламента). Сегодня к решению Арбитражного суда Крыма противоположная сторона отнесется в лучшем случае глумливо-снисходительно. А после победы претензии будут не только со стороны Крыма, но и др. российских регионов и вот тогда действительно можно будет последние штаны снять с того, что останется от пока еще страны. И в этом случае ни какие "друзья украины" ей не помогут.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 10:04
      Ни одна международная инстанция не признает такие требования. Это - нонсенс. Если за гуманитарную блокаду Крыма хотя бы гипотетически иск предъявить можно, то за ущерб в ходе боевых действий - нет.
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 08:12
    беспилотниками, так и ракетами, в основном западного производства.
    ....а своего у хунты давно ни чего нет..те же беспилотники это гаражная сборка из забугорных комплектующих...может стоило бы стрясти таньгу с поставщиков сего оружия...то есть с коллективной империи лжи (КИЛ)?...но по ходу ни с нищей хунты а уж тем более с КИЛ стрясти ни чего не получится... так.. просто объявление
  4. курвиметр Звание
    курвиметр
    +5
    Сегодня, 08:26
    Понятно , что популизм. Не более... А так-то Крым в составе РФ или уже сам по себе... Решат уполномоченные на это кому и сколько.
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 08:26
    В Крыму идет оценка ущерба, нанесенного украинскими вооруженными формированиями в ходе террористических атак. В дальнейшем Украине или тому, что от нее останется, будет предъявлен иск. При этом власти республики уверены в своей правоте и в том, что сумеют вытрясти с Киева необходимую компенсацию.

    Захват украины будет компенсацией ущерба, потому как кроме территорий у неё (украины) ничего нет и не предвидится. Паре-тройке поколений, как минимум, долги клоуна оплачивать в случае если она останется существовать. Что может компенсировать тот, у кого в принципе ничего нет?
    1. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 08:29
      Ели хорошо попросить - компенсируют.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -3
    Сегодня, 08:30
    Думаю возьмем землей, Одесса, Николаев.
  7. axren1 Звание
    axren1
    +1
    Сегодня, 08:38
    Cамка собаки одним словом ,лучше бы делом занялись
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 08:51
    В самом лучшем случае крымские власти получат ничем не обеспеченную долговую расписку, т.к. столько, сколько режим зеленского уже занял у всех, у кого смог, Украина вернуть никогда не сможет.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    Сегодня, 08:58
    ну не совсем разумна, в случае нашей победы мы и так все получим
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 09:03
    Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате

    - приводит РИА Новости слова Константинова.
    Создаётся впечатление того что "наше" в Крыму и наше на остальной территории Российской Федерации несколько отличается в том что некие "они" на территории Крыма несколько избалованы заботой и вниманием из Москвы также любителями считать деньги не взирая на неоднократно декларируемую некую общую борьбу и победу. А что касается исков так нельзя сказать что у политических деятелей полуострова Крым больше внешнеполитических полномочий на подачу международных исков в суд о взыскании неких компенсаций. Лучше бы политические деятели из Крыма озаботились бы контрразведывательной и контрдиверсинной работой на фоне очередного туристического сезона и без того приносящего в бюджет полустроаа Крым более чем достаточную прибыль которая надеюсь не вся оседает в карманах тех же чиновников.
    1. solar Звание
      solar
      +4
      Сегодня, 09:36
      А что касается исков так нельзя сказать что у политических деятелей полуострова Крым больше внешнеполитических полномочий на подачу международных исков в суд о взыскании неких компенсаций.

      Их вообще нет. Никакие международные судебные инстанции законность нынешних властей Крыма не признают. Ни в какую международную судебную инстанцию власти Крыма иск подать не смогут, это очевидно всем.
      Константинов занимается откровенным популизмом. Имитация деятельности. Других проблем, видимо, нет.:((
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 09:50
        Их вообще нет. Никакие международные судебные инстанции законность нынешних властей Крыма не признают. Ни в какую международную судебную инстанцию власти Крыма иск подать не смогут, это очевидно всем.
        Константинов занимается откровенным популизмом. Имитация деятельности. Других проблем, видимо, нет.:((
        Надо же хоть хоть какую-то деятельность осуществлять с тем чтобы перед своими изберателями от бизнеса отчитаться. Но сам факт подсчёта убытков говорит о многом особенно когда речь заходит о подсчёте убытков частного капитала, а не государственного. Хотя в Крым субсидии из центра и без того поступают очень немаленькие с учётом мягко выражаясь засухи и прочих факторов морально-делового характера.
  11. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 09:06
    ..."Власти Крыма намерены получить от Киева компенсацию"...
    Тогда может быть:
    Власти Москвы планируют получить компенсацию от властеЙ Крыма за многовековой угон русских людей в полон...
    Даже в бреду надо меру знать...
  12. ААК Звание
    ААК
    +1
    Сегодня, 09:52
    Замечание по существу: полагаю термин "компенсация" неприемлемым с правовой точки зрения, речь в данном случае должна идти исключительно о РЕПАРАЦИИ
  13. Комментарий был удален.
  14. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    0
    Сегодня, 10:30



    Цитата: Виктор Сергеев
    Юридически останется, будем забирать государственные предприятия на освобожденных территориях, вполне себе законно.

    Будут забирать без нас... И не только госпредприятия. А вот восстановление всего и вся на нас ляжет, - прямо, или косвенно. (((
  15. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 11:20
    Для этого победить надо и желательно не за 20 лет.
  16. hermit Звание
    hermit
    0
    Сегодня, 11:28
    А что, Киев уже согласился на переговоры?