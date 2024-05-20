Власти Крыма намерены получить от Киева компенсацию за ущерб от обстрелов полуострова
Власти Крыма фиксируют все последствия обстрелов полуострова Украиной с целью получения компенсации с Киева. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
В Крыму идет оценка ущерба, нанесенного украинскими вооруженными формированиями в ходе террористических атак. В дальнейшем Украине или тому, что от нее останется, будет предъявлен иск. При этом власти республики уверены в своей правоте и в том, что сумеют вытрясти с Киева необходимую компенсацию.
- приводит РИА Новости слова Константинова.
Кстати, первый иск от республики к Украине уже зарегистрирован в Арбитражном суде Крыма, Симферополь требует с Киева более 3 триллионов рублей компенсации за ущерб от энергетической блокады полуострова. Второй иск на 3,5 триллиона рублей готовится к подаче. В его рамках власти намерены стрясти с хунты средства на моральную компенсацию крымчанам. Третий иск будет позже, пока подсчитывается ущерб от нахождения республики в составе Украины, когда в нее ничего не вкладывали, но ресурсы выкачивали.
Киевская хунта наносит удары по полуострову чуть ли не ежедневно, заявляя, что так она «освобождает» Крым от «российских оккупантов». Удары наносятся как беспилотниками, так и ракетами, в основном западного производства.
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