С линии боевого соприкосновения поступают сообщения о том, что ВС РФ выбили противника из Клещеевки

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С линии боевого соприкосновения поступают сообщения о том, что ВС РФ выбили противника из Клещеевки

С Артёмовско-Часов-Ярского направления специальной военной операции поступают сообщения об очередном успехе российской армии. По последним данным, российские войска, нанеся огневое поражение ВСУ в районе Клещеевки, выбили понесшие потери подразделения противника из этого населённого пункта.

Напомним, что Клещеевку противник занял в ходе своего прошлогоднего контрнаступления, прикладывая усилия для возвращения под свой контроль Артёмовска (Бахмута). Однако в результате российских контрмер вооружённым силам Украины не только не удалось взять Артёмовск, но теперь приходится ещё и откатываться со значительными потерями с тех позиций, которые были отбиты летом 2023-го.




По последним данным, российские войска, выйдя в западный фланг противнику, остававшемуся в Клещеевке, атаковали его в итоге и с запада, и с востока. В такой ситуации гарнизон ВСУ оказался в огневом мешке. Уцелевшие отступили юго-западнее – в направлении канала Северский Донец-Донбасс.

Официальных сообщений о полном освобождении Клещеевки от ВСУ пока не поступало, однако российские военкоры с мест сообщают, что под контролем ВС РФ более 97% территории села, на остальных участках идёт зачистка.
9 комментариев
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  1. Алекс_1973 Звание
    Алекс_1973
    +17
    Сегодня, 08:36
    Да неужели это случилось. Я ждал этого почти год. 10 июля у меня будет годовщина второго моего дня рождения, но уже в Клещеевке.
    Мир праху погибших там моих сослуживцев, из 98 человек в живых нас осталось 12 человек, остальные там лежат до сих пор.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +5
      Сегодня, 08:44
      Тогда Вы представляете, что там реально происходит. Был ли смысл её брать обратно, если половина высот на западе от Клещеевки ещё не наша?
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +9
        Сегодня, 08:51
        В этих высотах всё и дело, пока их не очистят вся возня вокруг этой проклятой Клещеевки бесполезна. Проблема в том, что там создан сильный укрепрайон и воюют там далеко не хлюпики. Не знаю как сейчас, а год назад там держали оборону наемники всех мастей, больше всего было поляков. Да и с вооружением у них там проблем не было. Масса птичек, масса арты и прочего. Снарядов на нас они не жалели. У меня первое ранение было 09.07.23 осколочное в ногу (легкое), причем от кассетного снаряда, а второе (тяжелое) на следующий день минно-взрывное в голову. Череп потом в Бурденко по фрагментам собирали.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 09:27
          . Проблема в том, что там создан сильный укрепрайон и воюют там далеко не хлюпики.


          А если ОДАБ-1500 накидать на этот укрепрайон да побольше?Штурм Красногорского огнеупорного завода начали ведь тоже с применения ОДАБ-1500.Взяли в итоге.
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            +3
            Сегодня, 09:31
            Хорошо бы, но к сожалению я там работы нашей авиации не наблюдал от слова совсем. Да что там авиация, там наши миномёты работали можно сказать что по нам, мины ложились метрах в 20-50 прямо перед нами, перекрёстный артогонь так сказать. Ощущения я вам доложу так себе... belay
          2. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 10:37
            Вообще то планирующие авиабомбы - это по серьёзным укреплениям. А если посмотреть на высоты западнее Клещеевки, то увидите холмы поросшие лесом или деревьями. Прячься, как хочешь. Наступать на такие высоты трудно. Нужен серьёзный огневой вал с напалмом, что б выжечь, а потом уже конкретно по целям с применением РЭБ большой мощности, что бы никто не летал. Занятие Клещщевки без серьёзных намерений дело бесполезное.
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +1
    Сегодня, 09:04
    нанеся огневое поражение ВСУ в районе Клещеевки, выбили понесшие потери подразделения противника из этого населённого пункта.


    Наконец-то, знаменитое "огневое поражение" употреблено верно! Ай, молодцы парни!!!
  3. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    0
    Сегодня, 09:40
    Это очень хорошо, но надо уже брать Часов Яр.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 09:54
      В лоб его брать не стоит.Он на высоте и сильно укреплён.Нужно брать Часов Яр в клещи, выходя на юге от него к Ступочкам ,а на севере от него взять Калинино.И только потом с трёх сторон штурмовать.А для этого надо начать с овладения высотами вокруг Клещеевки,взять ту же Андреевку и идти уже потом к Ступочкам.Вроде как на восток Калинино уже зашли,вон Клещеевку взяли.Дело постепенно идёт.