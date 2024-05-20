С линии боевого соприкосновения поступают сообщения о том, что ВС РФ выбили противника из Клещеевки

С Артёмовско-Часов-Ярского направления специальной военной операции поступают сообщения об очередном успехе российской армии. По последним данным, российские войска, нанеся огневое поражение ВСУ в районе Клещеевки, выбили понесшие потери подразделения противника из этого населённого пункта.Напомним, что Клещеевку противник занял в ходе своего прошлогоднего контрнаступления, прикладывая усилия для возвращения под свой контроль Артёмовска (Бахмута). Однако в результате российских контрмер вооружённым силам Украины не только не удалось взять Артёмовск, но теперь приходится ещё и откатываться со значительными потерями с тех позиций, которые были отбиты летом 2023-го.По последним данным, российские войска, выйдя в западный фланг противнику, остававшемуся в Клещеевке, атаковали его в итоге и с запада, и с востока. В такой ситуации гарнизон ВСУ оказался в огневом мешке. Уцелевшие отступили юго-западнее – в направлении канала Северский Донец-Донбасс.Официальных сообщений о полном освобождении Клещеевки от ВСУ пока не поступало, однако российские военкоры с мест сообщают, что под контролем ВС РФ более 97% территории села, на остальных участках идёт зачистка.

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