Противник признал потерю Нетайлово, российские войска вышли к Яснобродовке с трёх направлений

Противник подтвердил потерю контроля над Нетайлово и выход российских войск к Карловскому водохранилищу. Остатки разбитых украинских вооружённых формирований вдоль южного берега водоёма отступили в сторону Карловки.В течение минувших суток Вооружённые силы России продвинулись и к северу от Нетайлово, взяв под свой контроль территории площадью не менее 2,8 кв. км. При этом глубина продвижение составила около 1,2 км – в северном и западном направлениях.В результате успешных наступательных действий наши войска подходят к селу Яснобродовка теперь и с юга. Это стало возможно именно после освобождения Нетайлово. Также в сторону Яснобродовки, находящейся на северо-восточном берегу Карловского водохранилища, продвижение идёт со стороны села Уманское. В саму Яснобродовку ВС РФ входят и с восточного направления.Противник зажат на восточном берегу водохранилища между двумя наступательными клиньями ВС РФ. Это несколько сотен украинских военнослужащих.Военные эксперты склонны полагать, что в ближайшие недели российская армия полностью возьмёт левобережье Карловского водохранилища под свой контроль. Однако, отдельный вопрос в том, есть ли в этом стратегическая необходимость?Куда более вероятным выглядит дальнейшее наступление на Карловку - со стороны Нетайлово, а также в сторону транспортного узла Прогресс - севернее Уманского и Яснобродовки.

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