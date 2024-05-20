Противник признал потерю Нетайлово, российские войска вышли к Яснобродовке с трёх направлений

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Противник признал потерю Нетайлово, российские войска вышли к Яснобродовке с трёх направлений

Противник подтвердил потерю контроля над Нетайлово и выход российских войск к Карловскому водохранилищу. Остатки разбитых украинских вооружённых формирований вдоль южного берега водоёма отступили в сторону Карловки.

В течение минувших суток Вооружённые силы России продвинулись и к северу от Нетайлово, взяв под свой контроль территории площадью не менее 2,8 кв. км. При этом глубина продвижение составила около 1,2 км – в северном и западном направлениях.





В результате успешных наступательных действий наши войска подходят к селу Яснобродовка теперь и с юга. Это стало возможно именно после освобождения Нетайлово. Также в сторону Яснобродовки, находящейся на северо-восточном берегу Карловского водохранилища, продвижение идёт со стороны села Уманское. В саму Яснобродовку ВС РФ входят и с восточного направления.

Противник зажат на восточном берегу водохранилища между двумя наступательными клиньями ВС РФ. Это несколько сотен украинских военнослужащих.

Военные эксперты склонны полагать, что в ближайшие недели российская армия полностью возьмёт левобережье Карловского водохранилища под свой контроль. Однако, отдельный вопрос в том, есть ли в этом стратегическая необходимость?



Куда более вероятным выглядит дальнейшее наступление на Карловку - со стороны Нетайлово, а также в сторону транспортного узла Прогресс - севернее Уманского и Яснобродовки.
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:54
    Движение вперёд, движение на запад, освобождение НАШЕЙ ЗЕМЛИ от нечисти и прочих гадов!
    Удачи и успехов всем нашим воинам!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 09:17
      Увы, но информация по Нетайлово не соответствует действительности. Противник удерживает часть населенного пункта. На полную зачистку уйдет еще несколько дней.
      Уманское и Яснобродовка тоже под угрозой сдачи, но там идут тяжелые бои, украинец упирается, так как потом придется отдать слишком большой участок.
      Все эти победные реляции не идут на пользу дела! Надо заявлять о взятии населенного пункта, когда это сделано, а не когда кому-то так хочется...
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 09:36
        И насчет Прогресса информация некорректная! Это высота и брать ее будут не с низины, как написано в новости, а двигаясь вдоль железки, что сейчас и делается. Взятие Прогресса и Карловки фактически обессмыслит нахождение войск противника в низине и он уйдет в треугольник Селидово - Миргород - Покровск.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        -2
        Сегодня, 09:42
        Кстати о населенном пункте. Действительно освобождают села или они только на карте, а в реальности кучи щебня?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -1
          Сегодня, 09:46
          Соловьев как-то показал видео, где он едет по территории ДНР которую мы освободили. Минут десять за окном сплошные руины. А это все отстроил Советский Союз. Совершенно очевидно, что мы выбрали дурацкую тактику. Надо было рушить в Киеве и на Западной Украине, тогда желающих воевать против нас заметно бы поубавилось...
          1. Хорон Звание
            Хорон
            +2
            Сегодня, 09:55
            Надо было рушить в Киеве и на Западной Украине, тогда желающих воевать против нас заметно бы поубавилось...

            С чего бы это? Разве айдар и иже с ними не являются в большей части собраны из жителей восточных регионов? И как это помогло бы в преодолении линий обороны?
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 10:07
              А тут все очень просто. Мы своей нерешительностью вселили во всех наших врагов уверенность в том, что нас можно победить. Что-то никто на КИМА не нападает? И даже грозить ему перестали...
              Главная наша ошибка в том, что мы укрепили веру населения Украины в возможности нас победить, чем сыграли на руку противнику. Надо было с самого начала сносить им инфраструктуру и Администрации крупных городов, из подвала война видится не так радужно, как сейчас в Киеве!
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 10:14
                И в догонку по чисто военной составляющей. У нас был отличный вариант рассечь Украину напополам по линии Житомир - Николаев через Вознесенск. Но вместо этого мы пошли окружать Киев, а потом поехали в Турцию мутить.
                Если бы было сделано то, о чем я написал выше, то никаких поставок вооружений на Донбасс бы не было и регион уже давно был бы освобожден.
                Но, я сильно сомневаюсь, что Лампас разбирал войсковые операции ВМВ тем более читал книги на этот счет. А там есть чему поучиться, как у немцев, например Кейтеля, так и у наших стратегов.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 10:15
            Цитата: Михаил-Иванов
            Надо было рушить в Киеве и на Западной Украине, тогда желающих воевать против нас заметно бы поубавилось

            Это почему, интересно?
        2. Хорон Звание
          Хорон
          0
          Сегодня, 09:52
          Кстати о населенном пункте. Действительно освобождают села или они только на карте, а в реальности кучи щебня?

          Во время вов тоже от многих населённых пунктов оставались одни печные трубы, но ваш наброс на вентилятор ясен.
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:47
        Вопрос... а МО уже объявило, что то?
        То, что в соц сетях пишут разное, при этом спешат, не проверяют зачастую, это не новость.
        То что официальные заявляют несколько позже, чем событие состоялось, тоже известно.
        Где то между ними и есть "золотая серединка"....
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:50
          Несколько дней назад Нетайлово было взято, но часть позиций противник вернул. И тут еще важный аспект, надо не только взять деревню, но и зачистить окрестности.
          Вчера у нас хороший результат в Часовом Яре, противник практически выбит из микрорайона Новый, мы заняли высотки, разбили группировку, которая там оборонялась. Об этом почему-то тут ни слова...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:54
            Сто раз уже писали, что противник пытается контратаковать, собрав силы с соседних участков... наши штурмовых группы не большие и не всегда им удаётся закрепиться, удержать занятые позиции.
            У тактики малых штурмовых групп есть свои из Яны, как и у тактики назвала большой массой бойцов...
            В общем, есть очевидное, есть и скрытое, но важен, в конце концов, конечный результат.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 10:18
            Цитата: Михаил-Иванов
            Об этом почему-то тут ни слова

            Тормозите? Вчера была новость:

            Российские войска сумели войти в микрорайон Канал Часова Яра и закрепиться в нем, добившись значительных успехов
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              -1
              Сегодня, 10:21
              Вчера меня тут не было. Но, такие новости стоит как-то выделять, они первостепенные.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                +1
                Сегодня, 10:22
                Цитата: Михаил-Иванов
                такие новости стоит как-то выделять

                Предложите админам...
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 08:56
    Яснобродовку сдадут на этой недели из-за проблем со снабжением, ротацией.