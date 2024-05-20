Средствами ПВО были перехвачены семь украинских беспилотников над приграничными областями России

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Средствами ПВО были перехвачены семь украинских беспилотников над приграничными областями России

Объекты на российской территории сегодняшней ночью подверглись террористической атаке ВСУ с применением ударных дронов самолетного типа. В итоге дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников над приграничными областями России.

Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Пресечены попытки киевского режима совершить ряд атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ

- сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны России уточнили, что пять беспилотных аппаратов были обезврежены над Белгородской областью, а остальные два – над Курской.

Еще до публикации официального сообщения оборонного ведомства РФ об уничтожении двух летательных аппаратов противника сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он уточнил, что вражеские воздушные цели были обезврежены над территорией Обоянского района. Чиновник выразил благодарность военнослужащим сил противовоздушной обороны за их боевую работу.

Накануне вечером, как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, над Белгородчиной были сбиты еще три украинских дрона, а также реактивный снаряд, выпущенный киевскими боевиками из РСЗО «Ольха». Данная атака произошла примерно в семь часов вечера. А до этого, около 16.00, регион также был атакован ВСУ. Российским военным удалось сбить четыре вражеских беспилотных аппарата.
2 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 09:33
    К новости нет комментариев... И какой из этого вывод? Прилеты беспилотников хохла стали для нас дежурным событием. Сейчас уже до Татарстана и Башкирии долетают. Противник, явно уступая нам в возможностях, сумел наладить производство относительно дешевых и эффективных средств поражения. А в начале СВО многие смеялись над потугами наших врагов...
  2. Андрей1978 Звание
    Андрей1978
    0
    Сегодня, 10:13
    Надо раздать чертежи модели самолетного типа, ирландским и мексиканским юным техникам. Пусть детишки собирают, и запускают... Награды давать, за дальность, высотность...