«Ремвооружение» с начала СВО удвоило объемы ремонтируемой военной техники
Предприятия военно-промышленного комплекса России с момента начала проведения СВО значительно усилили свою работу на самых разных направлениях.
Помимо выпуска тех или иных видов оружия, большое внимание уделяется и их ремонту. В этом направлении по большей части работает холдинг «Ремвооружение», входящий в госкорпорацию Ростех.
Как отмечается на официальном сайте госкорпорации, предприятиям холдинга удалось за последние два года более чем в два раза увеличить объемы ремонтируемой военной техники.
Кроме ремонта техники, холдинг занимается также доработкой и модернизацией различных видов оружия. Среди них и активно используемые в ходе СВО основные виды стрелкового оружия, ручные гранатометы, артиллерийские орудия, такие как, например, 30-мм пушки 2А42 и 122-мм гаубицы 2А31 и др.
- говорится в сообщении Ростеха.
В «Ремвооружении» заявляют, что работа в этом направлении продолжается и сегодня. Так, готовится необходимая база для ремонта крупнокалиберных пехотных и танковых пулеметов.
Холдинг также направляет выездные бригады для восстановления техники, пострадавшей на полях сражений.
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