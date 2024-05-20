«Ремвооружение» с начала СВО удвоило объемы ремонтируемой военной техники

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«Ремвооружение» с начала СВО удвоило объемы ремонтируемой военной техники

Предприятия военно-промышленного комплекса России с момента начала проведения СВО значительно усилили свою работу на самых разных направлениях.

Помимо выпуска тех или иных видов оружия, большое внимание уделяется и их ремонту. В этом направлении по большей части работает холдинг «Ремвооружение», входящий в госкорпорацию Ростех.



Как отмечается на официальном сайте госкорпорации, предприятиям холдинга удалось за последние два года более чем в два раза увеличить объемы ремонтируемой военной техники.

Кроме ремонта техники, холдинг занимается также доработкой и модернизацией различных видов оружия. Среди них и активно используемые в ходе СВО основные виды стрелкового оружия, ручные гранатометы, артиллерийские орудия, такие как, например, 30-мм пушки 2А42 и 122-мм гаубицы 2А31 и др.

Увеличить мощности холдинга удалось за счет динамичного развития и модернизации производственных площадок

- говорится в сообщении Ростеха.

В «Ремвооружении» заявляют, что работа в этом направлении продолжается и сегодня. Так, готовится необходимая база для ремонта крупнокалиберных пехотных и танковых пулеметов.

Холдинг также направляет выездные бригады для восстановления техники, пострадавшей на полях сражений.
9 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 09:20
    Вот уж что действительно мы наладили, так это ремонт и выпуск техники. Можно страной гордиться в этом вопросе!
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 09:24
    Как отмечается на официальном сайте госкорпорации, предприятиям холдинга удалось за последние два года более чем в два раза увеличить объемы ремонтируемой военной техники.
    УДАЛОСЬ ! И на том спасибо ! Обычная работа ремонтных подразделений в условиях интенсивной эксплуатации вооружения и техники совсем не то что в корпорации Ростех. Лишь бы регламент соблюдался. Не говоря о восстановлении производственных мощностей ранее разрушенных ремонтных баз и предприятий. Но в целом новость не может не радовать.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 10:56
      Это конечно хорошо, но мы не знаем сколько битых машин нуждается в ремонте. Может это явно недостаточно.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 11:22
        Сложно с Вами не согласиться особенно вспомнив снятые с консервации Т-62, Т-72 и особенно САУ "Акация", "Мста-Б", "Мста-С" не говоря об остальных буксируемых изделиях мягко говоря б/у. А увеличение в 2 раза ремонтируемой техники свидетельствует об активном ее применении. Кстати в два раза - приблизительная оценка объемов ремонтируемой техники.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 11:28
          Цитата: oppozite28
          особенно вспомнив снятые с консервации Т-62, Т-72 и особенно САУ "Акация", "Мста-Б", "Мста-С" не говоря об остальных буксируемых изделиях мягко говоря б/у

          Есть подозрения, что хранись они или в ангарах, или хоят бы под навесами -- были бы целее.
  3. A. B. Звание
    A. B.
    +3
    Сегодня, 09:30
    Увеличить мощности холдинга удалось...
    Убрать эти слова и будешь сидеть думать: то ли мощности нарастили, то ли техники битой стало больше. Такие вопросы надо раскрывать лучше и яснее.
  4. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 09:41
    Еще бы они их не наладили с началом СВО. Вот это был бы "номер". А при начале каких либо боевых действий работы у них автоматически прибавляется и их обязанность ее выполнять.
  5. УАТ Звание
    УАТ
    -4
    Сегодня, 09:45
    Фото с болгарским флагом. Уже так нарастили мощности, что болгарам ремонтируем?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:08
      Это флаг России. Флаг Болгарии с зеленой полосой вместо голубой у нашего флага. Всё остальное - так же.
      Стыдно не знать флаг своей страны.