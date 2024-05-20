КНДР повышает готовность к ядерному сдерживанию в ответ на проведённые США испытания
Северная Корея повышает готовность к ядерному сдерживанию, причиной стало проведенное США субкритическое ядерное испытание. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Пхеньян обвинил Вашингтон в ускорении гонки вооружений, а также в попытках военного доминирования во всем мире. Согласно заявлению МИД КНДР, проведенные американцами испытания ядерного оружия не дают США права обвинять другие ядерные державы в якобы угрозе «нацбезопасности Америки». В общем, КНДР приняла решение повысить уровень готовности к ядерному сдерживанию.
— говорится в заявлении.
Напомним, что 16 мая на полигоне в Неваде специалисты Национального управления ядерной безопасности (NNSA) провели субкритическое ядерное испытание, целью которого было получение данных о поведении радиоактивного материала, применяемого в боевой части ядерных боеприпасов. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что данное испытание не выходит за рамки Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Стоит отметить, что американцы провели уже более 30 субкритических испытаний в рамках своей ядерной программы. В прошлом году на том же полигоне в Неваде американские военные произвели подземный химический взрыв, что должно помочь США в будущем определять маломощные ядерные взрывы по всему миру.
Информация