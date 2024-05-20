КНДР повышает готовность к ядерному сдерживанию в ответ на проведённые США испытания

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КНДР повышает готовность к ядерному сдерживанию в ответ на проведённые США испытания

Северная Корея повышает готовность к ядерному сдерживанию, причиной стало проведенное США субкритическое ядерное испытание. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Пхеньян обвинил Вашингтон в ускорении гонки вооружений, а также в попытках военного доминирования во всем мире. Согласно заявлению МИД КНДР, проведенные американцами испытания ядерного оружия не дают США права обвинять другие ядерные державы в якобы угрозе «нацбезопасности Америки». В общем, КНДР приняла решение повысить уровень готовности к ядерному сдерживанию.



Чтобы подготовиться к региональной и глобальной стратегической нестабильности, вызванной односторонними действиями Соединенных Штатов, у нас нет другого выбора, кроме как пересмотреть меры, необходимые для улучшения общей позиции ядерного сдерживания

— говорится в заявлении.

Напомним, что 16 мая на полигоне в Неваде специалисты Национального управления ядерной безопасности (NNSA) провели субкритическое ядерное испытание, целью которого было получение данных о поведении радиоактивного материала, применяемого в боевой части ядерных боеприпасов. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что данное испытание не выходит за рамки Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Стоит отметить, что американцы провели уже более 30 субкритических испытаний в рамках своей ядерной программы. В прошлом году на том же полигоне в Неваде американские военные произвели подземный химический взрыв, что должно помочь США в будущем определять маломощные ядерные взрывы по всему миру.
8 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 09:29
    Я тут посмотрел видео, где КИМ осматривает свои закрома - вот это и есть гарантия суверенитета!
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:42
      КИМ осматривает свои закрома - вот это и есть гарантия суверенитета!
      Никакая твapь из-за моря не сунется, про Корею Южную я уже молчу wink
  2. Stoler Звание
    Stoler
    -1
    Сегодня, 09:36
    ГДЕ НАШИ КРАСНЫЕ КАРАНДАШИ !!!!???? angry
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 09:43
      У КИМА карандаши над Японией летают, а наши карандаши ездят в Костромской области...
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 09:47
    Чтобы подготовиться к региональной и глобальной стратегической нестабильности, вызванной односторонними действиями Соединенных Штатов, у нас нет другого выбора, кроме как пересмотреть меры, необходимые для улучшения общей позиции ядерного сдерживания — говорится в заявлении.
    Ничего удивительного когда в США пытаются контролировать испытания ЯО на Корейском полуострове.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:07
    КНДР приняла решение повысить уровень готовности к ядерному сдерживанию
    А, что остается еще делать Ким Чен Ыну в таком окружении, как не готовится к войне, в т.ч. с применением ЯО.
  5. Pohk
    Pohk
    0
    Сегодня, 10:08
    Надо подать в американский суд на Америку. Мы действуем тоько в рамках закона!!! И нечего отсебятиной заниматься. Закон есть закон!
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 10:12
    Стеколко в вагоне тоненькое. А говорят, что бронепоезд, бронепоезд...