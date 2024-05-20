Соединённые Штаты начали вывод своих войск из Нигера досрочно

17
Соединённые Штаты начали вывод своих войск из Нигера досрочно

После хаотичной саги, длившейся несколько месяцев, США начали вывод своих войск из Нигера. Обе страны объявили о своем решении в совместном заявлении в воскресенье после почти недельных переговоров, сообщает издание Defense News.

США уже более десяти лет полагались на эту западноафриканскую страну как на центр борьбы с терроризмом. До недавнего времени там действовало более 1000 американских военнослужащих, большинство из которых находилось на авиабазе недалеко от Агадеса.



Мы покидаем Нигер после значительных инвестиций и большого количества времени, потраченного на партнерство. Покидаем досрочно.

- сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель Пентагона.

Отношения Вашингтона с этой африканской страной начали ухудшаться прошлым летом после того, как в результате переворота к власти пришли военные. Новые власти тогда попросили покинуть страну и французские войска.

В марте этого года власти Нигера заявили, что американские военные больше не могут продолжать там находиться. В Вашингтоне же изначально заявляли, что официальных уведомлений на этот счет не получали. Однако в конце концов было принято окончательное решение о том, что американские военные покинут Нигер. Крайний срок установлен до 15 сентября, но вывод уже начался.

По данным издания, в ближайшее время в Нигер может отправиться заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, чтобы обсудить будущее взаимодействия двух стран.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 09:51
    Сроку им дали до сентября, но им все равно ловить в Нигере нечего, поэтому перебазируются в Гану. На всех этих перемещениях опять деньги из своего бюджета наворуют...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 09:55
      Мы покидаем Нигер после значительных инвестиций и большого количества времени, потраченного на партнерство. Покидаем досрочно

      Универсальная формулировка для США, подставляй только название любой страны. Будем ждать это про Украину.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:56
      Угу.... Могут обозначить оборудование, технику и наверно какие-то вооружения как списанные и уничтоженные - а сами толкнут кому-нибудь....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:56
    США уже более десяти лет полагались на эту западноафриканскую страну как на центр борьбы с терроризмом.
    . Вопрос... а полосатики хоть где то, хотя уменьшили опасность террористических нападения???
    Про победу над террористами можно не спрашивать вообще... нет такого и не было никогда.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 10:45
      Зачем побеждать то что сам взрастил и всячески подкармливаешь. Вопрос риторический.
      Терроризм очень удобен матрасам - это всем известно и понятно.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:21
        Это понятно, что главные террористы они и есть, вместе со своими подручными...
        Главное, что им начало прилетать чаще и больнее... ибо, бумеранг он такой, всегда возвращаются обратно.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:56
    «Мы покидаем Нигер после значительных инвестиций и большого количества времени, потраченного на партнерство» —

    — Какого бы партнёра ещё отинвестировать ...
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 10:00
    США начали вывод своих войск из Нигера.
    Не только французов гонят из Африки, но и до американцев очередь дошла. Странно, что решили это сделать мирно без "хлопанья дверью".
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 10:04
      Если не хлопнули дверью, то будут гадить под нее. Сволочьные гены не раз напомнят о себе.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:03
    Но почему-то в статье упущено,что нигерские власти в сентябре заявили что мы рады возобновлению военного сотрудничества в США,а после того как покинул Нигер последний французский солдат ,придрались на переговорах в Нимее с США ,мы не позволим нами командавать- собрали вещички и на выход.КНР оформило кредит Нигеру в 900 млн $ ,расплачиваться будут они ураном и нефтью- вот по какой цене ,это вопрос.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:05
    Отовсюду гонят ятину , достали даже негров.
  7. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 10:08
    Мы покидаем Нигер после значительных инвестиций и большого количества времени, потраченного на партнерство

    Главный прикол в том, что никто не знает, на каких основаниях это «партнёрство» возникло. В Нигере, как и положено африканской стране, постоянная чехарда с переворотами, сменой правительств и политического курса, а потому никто не озадачивался присутствием американцев – ну, раз они есть, то, наверное, кто-то когда-то заключил какое-то соглашение.
    А после очередного переворота новые власти таки заинтересовались этим вопросом и оказалось, что американцев никто не приглашал и никаких договоров с ними не заключал, а они сами как-то образовались. Ну, их и попросили на выход, благо в последнее время гегемон уж не торт и его вполне позволительно посылать в известном направлении. Да, и до моря далековато – АУГ с демократией на борту подогнать затруднительно.
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 10:15
    Ещё и посла сша фицгиббон выслать. Тогда вообще нормально будет.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:27
    .США начали вывод своих войск из Нигера.

    Интересует другой вопрос.... куда этих " солдат удачи" перекинут?.... где ещё не отметились... recourse
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:47
    США уже более десяти лет полагались на эту западноафриканскую страну как на центр борьбы с терроризмом
    Они сами с собой бороться что ли собрались?
  11. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:56
    Американцы в Нигере занимались контролем деятельности ИГИЛ и других исламских группировок в этом секторе Африки, которые несут угрозу и Нигеру.
    Принципиального характера для американцев базирование в Нигере не имеет- у них достаточно баз для этой цели в соседних государствах.
  12. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 11:27
    И пусть валят. Досрочно и быстро.