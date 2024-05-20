Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают наступать в Харьковской области по двум направлениям, бои идут в Волчанске и под Липцами. Продвижение есть на обоих участках. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».По данным на утро 20 мая, на Волчанском направлении российские войска продвинулись на глубину от 150 до 600 метров, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. Идут уличные бои. Как подчеркивается, командование ВСУ применяет на данном направлении боевиков спецподразделений ГУР МО Украины, в том числе «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России). Причина банальна — простые солдаты стали неблагонадежными, они отказываются идти в контратаки и сдаются при первой возможности. Националисты из ГУР более мотивированы и оказывают ожесточенное сопротивление.— сообщает «Северный ветер».Под Липцами наши бойцы также улучшили тактическое положение, продвинувшись вперед на глубину от 200 до 400 метров. Попытки противника контратаковать были отбиты. По имеющимся данным, здесь в бой были брошены силы так называемого Иностранного легиона ВСУ, а точнее, наемники. При радиоперехватах слышна иностранная речь. Также отмечается появление иностранцев из подразделений ГУР.В общем, сейчас наше продвижение сдерживают «элитные» подразделения ведомства Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), который ранее пообещал не пустить российские войска на территорию Харьковской области.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»