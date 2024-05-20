«Северный ветер»: В Волчанске командование ВСУ бросило в бой спецподразделения ГУР МО Украины

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«Северный ветер»: В Волчанске командование ВСУ бросило в бой спецподразделения ГУР МО Украины

Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают наступать в Харьковской области по двум направлениям, бои идут в Волчанске и под Липцами. Продвижение есть на обоих участках. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

По данным на утро 20 мая, на Волчанском направлении российские войска продвинулись на глубину от 150 до 600 метров, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. Идут уличные бои. Как подчеркивается, командование ВСУ применяет на данном направлении боевиков спецподразделений ГУР МО Украины, в том числе «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России). Причина банальна — простые солдаты стали неблагонадежными, они отказываются идти в контратаки и сдаются при первой возможности. Националисты из ГУР более мотивированы и оказывают ожесточенное сопротивление.



В связи с отказом украинских военнослужащих контратаковать позиции российских войск противник вынужден бросать на штурм элитные подразделения ГУР. Для нашей артиллерии и авиации нет разницы между мобилизованным и спецназом

— сообщает «Северный ветер».

Под Липцами наши бойцы также улучшили тактическое положение, продвинувшись вперед на глубину от 200 до 400 метров. Попытки противника контратаковать были отбиты. По имеющимся данным, здесь в бой были брошены силы так называемого Иностранного легиона ВСУ, а точнее, наемники. При радиоперехватах слышна иностранная речь. Также отмечается появление иностранцев из подразделений ГУР.

В общем, сейчас наше продвижение сдерживают «элитные» подразделения ведомства Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), который ранее пообещал не пустить российские войска на территорию Харьковской области.
29 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:59
    Для нашей артиллерии и авиации нет разницы между мобилизованным и спецназом
    . Всё правильно... они все там заканчиваются, без разбора.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +8
      Сегодня, 10:05
      Цитата: rocket757
      Для нашей артиллерии и авиации нет разницы между мобилизованным и спецназом
      . Всё правильно... они все там заканчиваются, без разбора.

      Видела шевроны у наших артиллеристов, типа: "Нам до лампочки из какого элитного ты спецназа!"

      Приветствую hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:10
        Приветствую soldier
        Армейский юмор он такой же, как и у медиков ...
        немного циничный, много, много черный и вообще, не для дитёнков и для дам с, очень ограниченно!
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 10:51
      Не знаю насколько достоверна эта информация,но есть сообщения о применении ФАБ-3000.

      На Харьковском направление противник перебрасывает резервы, по разведданным планируют перебросить до 50 батальонов, уже половина из них находятся на этом участке фронта. Говорить о дефиците живой силы противника тут не приходится. Помимо этого, у врага большое количество дронов различных видов, которыми они компенсируют нехватку авиации и артиллерии.

      Бойцы "Северной" группировки начали давить ВСУ на южную окраину туда, где несколько дней назад украинские боевики пытались проводить перегруппировку и накапливать силы для боёв в городе. Впереди основная преграда в виде реки Волчья, пересечь которую будет непросто.Как только эти рубежи будут пройдены, начнётся процесс уничтожения остатков ВСУ в пределах административных границ город. Украинская армия продолжает подтягивать подкрепления под соседние Белый Колодезь и Земляной Яр, но время выживания сухопутных войск стремительно сокращается от нескольких дней до нескольких часов.Севернее н.п. Липцы наши войска заняли полностью СТ и весь частный сектор возле Травянского водохранилища. Расширение зоны контроля на севере поселка и заход в него идут полным ходом. Перед штурмом мощно отработали ТОС и ФАБ-3000. Продвижение фиксируется на глубину 1.5 км.


      https://dzen.ru/a/ZkrLM5A6uiGRli6c
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:17
        Вообще то странная информация.Якобы националисты отказываются идти на передок,и тут же в бой брошен гур,кракен итд..Уже определитесь...Впрочем хочу добавить,насколько удалась эта денацификация.Полезли из всех щелей,раньше их вроде и не так много было..
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:25
        Все будет видно, очевидно, долго ждать не приходится... Пожелаем нашим воинам удачи и... что б командование снабжало их всем необходимым, обеспечивало самую эффективную поддержку, всем, что требуется!
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 10:59
      Для нашей артиллерии и авиации нет разницы между мобилизованным и спецназом

      Однако для пехоты разница есть и большая. Авиация пробомбила, цель поражена, а там хоть трава не расти.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:28
        Вопрос... на некоторые вопросы могут ответить только те, кто непосредственно участвует в происходящих событиях... сидя на диване можно только гадать.
  2. Ясная Звание
    Ясная
    +6
    Сегодня, 10:01
    . противник вынужден бросать на штурм элитные подразделения ГУР. По имеющимся данным, здесь в бой были брошены силы так называемого Иностранного легиона

    Вот будут чесать репу НАТОвцы, если наши обычные армейские подразделения разобъют этих хваленых и мотивированных нациков с очками всех цветов радуги (на фото).
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 10:12
      Вот будут чесать репу НАТОвцы

      Не будут они ни чего чесать, а вот анализ тактики ведения БД проведут точно. Здесь все друг у друга учатся, и противник у нас, и мы у противника. hi
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 10:14
        Цитата: Canecat
        Вот будут чесать репу НАТОвцы

        Не будут они ни чего чесать, а вот анализ тактики ведения БД проведут точно. Здесь все друг у друга учатся, и противник у нас, и мы у противника. hi

        Безусловно. Только лучше делать анализы в наступлении чем в обороне.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 10:13
      Скорее всего уже чешут, т.к. в бой эти подразделения бросают не из-за обнадеживающих перспектив, а для затыкания дыр.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 10:19
      Там вообще без разницы из какого ты спецназа, там главный спецназ - это ФАБ и снаряд 152 калибра.
      Кстати, отметил бы важный аспект! Снос подъезда в Белгороде был выполнен управляемой бойбой западного производства, а не Точкой-У, о чем наши власти решили ловко замолчать...
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +4
        Сегодня, 10:24
        Цитата: Михаил-Иванов
        Кстати, отметил бы важный аспект! Снос подъезда в Белгороде был выполнен управляемой бойбой западного производства, а не Точкой-У, о чем наши власти решили ловко замолчать...

        А, какая цель, у наших властей замолчать это, да ещё и ловко?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 10:29
          Ответ лежит на поверхности, они перед этим заявили что будут мочить всех за нападения на нашу территорию. В списке были англичане, французы, американцы. Только вот после прилета в Белгороде мы снова ничего не сделали авторам проекта...
          1. Ясная Звание
            Ясная
            0
            Сегодня, 10:55
            Цитата: Михаил-Иванов
            Ответ лежит на поверхности, они перед этим заявили что будут мочить всех за нападения на нашу территорию. В списке были англичане, французы, американцы. Только вот после прилета в Белгороде мы снова ничего не сделали авторам проекта...

            Вы не отвечаете на вопрос: какое ведомство России установила тип снаряда (бомбы) и
            Цитата: Ясная
            какая цель, у наших властей замолчать это, да ещё и ловко?
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 11:08
              Официально было сказано что была применена Точка-У, которую якобы сбили, но ее часть упала на жилой дом. А там прилет бомбы аналогичной тем, которыми евреи Газу сносят и вчера такими же больницу сложили в Волчанске. Это или матрасы дали боинговские ЖМРЛС или французская Хаммер.
              Про цель я написал - уйти от варианта всандалить по тем, кто бомбу дал. А там вариантов немерено, было бы желание. В Сирии, например.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 10:28
        Я так понимаю,что " братский народ" в атаки не очень то спешит. Это ведь не на майдане скакать и кричать " москаляку на гиляку". Да и жратва была,халявная и из одного американского корыта.
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Михаил-Иванов
        Кстати, отметил бы важный аспект! Снос подъезда в Белгороде был выполнен управляемой бойбой западного производства, а не Точкой-У, о чем наши власти решили ловко замолчать...

        А откуда такие данные? На чём основаны?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:03
    «Командование ВСУ применяет на данном направлении боевиков спецподразделений ГУР МО Украины, в том числе "Кракен" *» —

    — Этот "элитный" Кракен* уже давно в каракатицу превратился ...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 10:32
      Вот так вот, так ты уголовник , а в кракене уже элита. what
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 10:03
    ВСУ применяет на данном направлении боевиков спецподразделений ГУР МО Украины, в том числе «Кракен»*
    Чем больше будет уничтожено спецов ГУР и нациков сегодня, тем легче будет завтра. Под ударами артиллерии, РСЗО и ФАБов ни какие спецы долго не продержаться. туда им и дорога.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:04
    Самых племенных и породистых на мясо отправляют.
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 10:24
      Ну да, как бы "вырезку" нам противник предлагает. . А когда вырезка" кончится. В ход пойдет "второй сорт", что ли?
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 10:11
    Забивают гвозди микроскопом. Хотя....какая держаба, такой и "спецназ". Сборище наёмников из деклассированных люмпенов. Чем больше утилизируют, тем лучше. Воздух чище будет.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 10:31
    Жест отчаяния: бросать в бой под танки диверсантов ГУР, которые заточены под другое использование... Плохи у них дела.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:36
    вынужден бросать на штурм элитные подразделения ГУР.

    И как далеко эти элитные драпать будут? recourse
  9. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 10:42
    Крякен или не крякен, это уже более или менее все равно. При масштабной войсковой операции личное мастерство солдата и вправду играет невеликую роль, по крайней мере с имеющейся на данный момент подготовкой и пониманием военных действий.
    Вопрос сейчас в "иностранной речи по связи". Эта речь должна умолкнуть в массовом порядке! В данный момент самое ценное, что наш враг может вынести из кампании, это тренировку, опыт своих специалистов. Вот и надо устроить так, чтобы этих специалистов стало как можно меньше.
    Идеал - перебить вообще всех. Как всякий идеал, он недостижим, но стремиться к нему нужно изо всех сил! При малейшем подозрении на то, что русский язык для данного вояки неродной - никакого плена! Никаких обменов! Погиб в войсковой операции и завален землей в какой то воронке. Где то. Искать не дадим.
    Русскоговорящие древние укры, раз уж наше государство так стремится сохранить им жизнь, должны быть подвергнуты вдумчивой проверке. На предмет развитости мышления. Умники тоже должны погибнуть в бою! Да, это все цинично. Но вообще то перед нами на самом деле стоит вопрос выживания. Следует понять это...
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:52
    Суровая правда войны - снаряд и авиабомба ровняет в правах и обнуляет навыки тероборонца и спецназовца.