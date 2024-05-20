Правительство Ирана проведёт экстренное заседание после гибели президента страны

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Правительство Ирана проведёт экстренное заседание после гибели президента страны

Иранское правительство планирует провести экстренное заседание в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси.

Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, в настоящее время информация о точном времени проведения заседания отсутствует.



Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана, совершил жесткую посадку в горах. Поисками места крушения президентского борта занимались все силовые структуры страны. Остальные два вертолета из президентского кортежа, в которых находились представители иранского правительства, благополучно добрались до места назначения. Иранская делегация возвращалась со встречи с властями Азербайджана на старых вертолетах западного производства. При этом погодные условия были крайне неблагоприятными: в горной местности, по которой проходил маршрут, стоял густой туман.

На борту потерпевшего крушение вертолета находились восемь человек. В частности, помимо президента Раиси, в результате крушения погиб глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Эбрахим (Эбрагим) Раиси стал президентом Ирана по результатам выборов 2021 года. Он был известен своей достаточно умеренной позицией в отношении конфронтации Тегерана с Западом и союзным Западу Израилем.

По сути, президент Ирана не является главной фигурой в стране. Согласно иранской конституции, верховная власть принадлежит религиозному лидеру Али Хаменеи, контролирующему президента и правительство.
14 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 10:17
    Главный вопрос, кто стоит за падением вертолета? И что-то подсказывает, что ответа мы не дождемся...
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +3
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Михаил-Иванов
      Главный вопрос, кто стоит за падением вертолета?

      Погода!!! Туман!!! Плюс вертолет старый был, возможно и ошибка летчиков. Там нетеракт а всего лишь несчастный случай.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 10:49
        Че то много случайностей за последние две недели? Покушение на Салмана, попытка госпереворота в Турции, стрельба в Фицо, задержание киллера в Сербии, теперь вот умер Президент Ирана - точно тучи сгущаются...
        1. Vugigugi Звание
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 10:59
          Цитата: Михаил-Иванов
          Че то много случайностей за последние две недели?

          Тоже вполне возможно. Сабатаж! Мало. Даже средства есть которые создают тучи и туман. Возможно всё, но факт остается фактом, было плохое условие погоды, они были на старом вертолете. Инцидент произошел на территории Ирана. То что Моссад проводит там операции, то в данном случае, вырезали голову, появится другая голова, к тому же тем же идеями и мыслями. Я не думаю что Израиль пойдет на это. Плюс сильно подставив Азербайджан. Хотя кто знает.....правду обычно не рассказывают.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 10:18
    О чём заметка, если всё уже изложено в заголовке?
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 10:24
    Необходимо расследование о причастности или непричастности к этому, назовём пока инцинденту, спецслужб Израиля и США.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      -2
      Сегодня, 10:33
      Это моссад и ми6. Фашингтон провел негласные переговоры с иранцами, чтобы приглушили эскалацию с исраилем, за это пообещал разморозить иранские деньги. Теперь буду выборы в Иране, и холопы поганого туманного острова на пару с исраилем начнут качать Иран, появится возможность прозападной оппозиции прийти к власти, и разорвать дружбу с Россией и Китаем.
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 10:35
        Персы ненавидят инглози.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:24
    Гибель Раиси начала двигать цены на нефть вверх,так что США отпадает.Не надо искать ,то чего нет.Самонадеяность службы охраны президента Ирана переросла в преступление,кого то наверно повесят в Иране.И на этом всё кончится.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:32
      tralflot1832 hi, согласен, здесь вряд ли покушение, Хаменеи назначит нового управляющего под названием президент и вся недолга.
    2. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 10:40
      Цитата: tralflot1832
      Не надо искать,то чего нет.


      Когда в США или Англии начнется скоропостижный падёж ключевых руководителей, тогда - да, можно сказать о "Не надо искать,то чего нет".
  5. sedoj Звание
    sedoj
    +2
    Сегодня, 10:35
    Поисками места крушения президентского борта занимались все силовые структуры страны. Остальные два вертолета из президентского кортежа, в которых находились представители иранского правительства, благополучно добрались до места назначения.

    Летели три вертолёта, главный упал, а сопровождающие полетели дальше. После прилёта сопровождения все кинулись искать потерянный борт. Это как?
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:50
    Выражаю соболезнования иранскому народу.
    Ваша сила в сплочённости!
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 11:23
    А чтотела уже нашли? Вот как найдут тогда и будет тема поговорить.