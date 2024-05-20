Немецкий эксперт: Уничтожение российских ракет над Украиной странами НАТО не приведёт к прямому столкновению с Россией

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Немецкий эксперт: Уничтожение российских ракет над Украиной странами НАТО не приведёт к прямому столкновению с Россией

В Германии активно обсуждают возможность уничтожения зенитными комплексами НАТО российских ракет и беспилотников над Украиной. Тема, поднятая несколькими немецкими парламентариями, достаточно популярна и имеет как своих сторонников, так и противников.

Как утверждает корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер, уничтожение российских ракет зенитными комплексами с территории стран НАТО ни в коем случае не приведет к прямому столкновению альянса с Россией, потому что это якобы не будет считаться нападением на нее. По его словам, удары по ракетам и беспилотникам всего лишь «нанесут материальный ущерб», но ни один российский солдат от этого не пострадает, а значит, не будет повода для эскалации.



Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата

— утверждает Шуллер.

Ранее другой немецкий «эксперт» утверждал, что уничтожение российских ракет и беспилотников с территории стран НАТО не противоречит уставу ООН и международному праву. Он предложил сбивать ракеты с территории Польши, Словакии и Румынии, а украинские системы ПВО отправить с западной Украины под Харьков.

Со своей стороны заметим, что все предложения использовать системы ПВО НАТО для прикрытия Украины исходят от различных «экспертов», тогда как военные хранят молчание. Они просто знают, что любое применение оружия против России приведет к ответному удару.
22 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:44
    Бла- бла...встрянуть не хочет? Ответка не замучает?
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +5
      Сегодня, 11:00
      "По его словам, удары по ракетам и беспилотникам всего лишь «нанесут материальный ущерб», но ни один российский солдат от этого не пострадает, а значит, не будет повода для эскалации."
      В таком случае, это дает нам право "гасить" их беспилоники над черным морем, например RQ-4, ведь ни один натовский солдат не пострадает.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 11:05
        Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата

        Тут 2 условия страну непосредственно и солдат.
        Значит можно будет где угодно гасить их безпилотники это же не прямая война...
        А что дальше? Установки про они же то же могут быть целью, солдаты просто не должны там находиться. ЯО далее можно будет а что, малыми шагами да в ад. Себя они уже подготовили от бога многие отреклись...
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 11:12
        Так почему не гасим?.Какая заратустра мешает?Сколько уже прилетело только за последнее время натовского по тому же Крыму?
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 11:15
          Цитата: dmi.pris1
          Так почему не гасим?

          request Ждем прецедента?
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 11:19
            Какого прецедента?Вон,который день по Бельбеку сыпят кассетными амерзского производства.Наводимые между прочим и с беспилотника..
            1. Kotofeich Звание
              Kotofeich
              0
              Сегодня, 11:22
              Цитата: dmi.pris1
              Какого прецедента?

              Когда поляки, например, начнут сбивать наши беспилотники над украиной.
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 11:29
                Это смешно,не правда ли..Глядя на реакцию старого леопольда
        2. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 11:18
          Подобные заявления должны по идее напрячь гарана на тему - к чему ведут его игры в дартаньяна, как ему кажется, а по факту = жевание сена.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:47
    Немецкий эксперт: Уничтожение российских ракет над Украиной странами НАТО не приведёт к прямому столкновению с Россией

    Ответ несомненно последует, не раз репу почешете.
    Что касается устных ответов:
    «Слов немного — ну, может, пяток…
    Но какие из них комбинации!»
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:51
      Проще на пальцах показать.... wassat
  3. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +5
    Сегодня, 10:49
    любое применение оружия против России приведет к ответному удару.
    Вся Европа уже лежит в руинах от наших ответных ударов.
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 10:49
    через ж..у хотят вывернуться, лишь бы нанести вред России
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:51
      Мехом наружу..............
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 10:59
        Цитата: Mouse
        Мехом наружу..............

        Из военно-морского юмора:
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 10:53
    Можно будет в ответ бить по немецким заводам ночами. Ночами рабочие спят, а если нет жертв, то и повода для конфликта тоже. laughing
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:53
    Не обращайте внимание они действительно живут в изоляции,так думают и так говорят это их правда,которую они считают единственной.Лечится только ударом в ухо- будет ответ вы не имеете права хулиганы,второй удар в ухо - а нас то за шо?Вот в этом состоянии они уже готовы к общению с аппонентом.Что они себе там говорят нам не важно.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:53
    корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер
    Фамилия соответствует объяснению возможности применения ПВО НАТО против российских ракет. А вообще поражает уверенность некоторых европейцев в безнаказанности действий против России.
  8. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 10:56
    Уничтожение российских ракет над Украиной странами НАТО не приведёт к прямому столкновению с Россией

    А что насчёт кинетического уничтожения российских ракет НАТОвскими установками ПВО, как это практикуется вна Украине?
  9. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 10:59
    Таким образом, уничтожение комплексов ПВО и самолетов на территории стран НАТО не приведет к конфликту с этими странами.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:18
    Немецкий эксперт: Уничтожение российских ракет над Украиной странами НАТО не приведёт к прямому столкновению с Россией
    . Борзеют, однако, давно их никто не бил!
    Очевидно, что пока меж рогв не получат, мозги на место у них не вернутся, да и то не у всех.
  11. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 11:26
    В заголовке: "Немецкий эксперт: Уничтожение российских ракет над Украиной странами НАТО не приведёт...".
    В статье: "Как утверждает корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер..."
    Может автор определится, кто это сказал: зксперт, или корреспондент? Ибо корреспондент Конрад Шуллер экспертом не является от слова СОВСЕМ. Посмотреть информацию о его трудах и деятельности можно в википедии.