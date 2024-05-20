Немецкий эксперт: Уничтожение российских ракет над Украиной странами НАТО не приведёт к прямому столкновению с Россией
В Германии активно обсуждают возможность уничтожения зенитными комплексами НАТО российских ракет и беспилотников над Украиной. Тема, поднятая несколькими немецкими парламентариями, достаточно популярна и имеет как своих сторонников, так и противников.
Как утверждает корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер, уничтожение российских ракет зенитными комплексами с территории стран НАТО ни в коем случае не приведет к прямому столкновению альянса с Россией, потому что это якобы не будет считаться нападением на нее. По его словам, удары по ракетам и беспилотникам всего лишь «нанесут материальный ущерб», но ни один российский солдат от этого не пострадает, а значит, не будет повода для эскалации.
— утверждает Шуллер.
Ранее другой немецкий «эксперт» утверждал, что уничтожение российских ракет и беспилотников с территории стран НАТО не противоречит уставу ООН и международному праву. Он предложил сбивать ракеты с территории Польши, Словакии и Румынии, а украинские системы ПВО отправить с западной Украины под Харьков.
Со своей стороны заметим, что все предложения использовать системы ПВО НАТО для прикрытия Украины исходят от различных «экспертов», тогда как военные хранят молчание. Они просто знают, что любое применение оружия против России приведет к ответному удару.
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