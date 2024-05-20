Израильский чиновник о гибели президента Ирана: Это были не мы
Театр абсурда решили разыграть западные СМИ. Речь идёт о вопросе одному из израильских чиновников от Reuters о том, причастны ли спецслужбы Израиля к гибели президента и министра иностранных дел Ирана при крушении вертолёта в провинции Восточный Азербайджан.
Напомним, что официальное подтверждение гибели Эбрахима (Эбрагима) Раиси от иранских чиновников было опубликовано сегодня ранним утром. В сообщении говорилось о том, что вертолёт врезался в гору, никто из находившихся на борту, включая губернатора провинции Восточный Азербайджан, имама Тебриза, главу охраны президента, главу МИД и непосредственно самого президента не выжил. Погибли и члены экипажа - их было трое.
Ответ израильского чиновника на вопрос Reuters:
Если это надо принять как истину в последней инстанции, то иначе как театром абсурда это не назвать. С другой стороны, не совсем понятно, какой вообще ответ рассчитывали услышать репортёры Reuters от чиновника Израиля.
Полный список погибших в авиакатастрофе в Иране:
Эбрахим Раиси - президент Ирана;
аятолла Сейед Мухаммад Али аль-Хашем - имам Тебриза;
министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдолахиан;
Малик Рахмати - губернатор Восточного Азербайджана;
Сардар Сейед Мусави - начальник службы безопасности президента;
полковник Сейед Тахер Мостафави - командир экипажа;
полковник Мохсен Дарьянош - второй пилот;
бортмеханик (авиатехник) - его имя пока не названо.
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