Израильский чиновник о гибели президента Ирана: Это были не мы

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Израильский чиновник о гибели президента Ирана: Это были не мы

Театр абсурда решили разыграть западные СМИ. Речь идёт о вопросе одному из израильских чиновников от Reuters о том, причастны ли спецслужбы Израиля к гибели президента и министра иностранных дел Ирана при крушении вертолёта в провинции Восточный Азербайджан.

Напомним, что официальное подтверждение гибели Эбрахима (Эбрагима) Раиси от иранских чиновников было опубликовано сегодня ранним утром. В сообщении говорилось о том, что вертолёт врезался в гору, никто из находившихся на борту, включая губернатора провинции Восточный Азербайджан, имама Тебриза, главу охраны президента, главу МИД и непосредственно самого президента не выжил. Погибли и члены экипажа - их было трое.

Ответ израильского чиновника на вопрос Reuters:

Нет, это были не мы.

Если это надо принять как истину в последней инстанции, то иначе как театром абсурда это не назвать. С другой стороны, не совсем понятно, какой вообще ответ рассчитывали услышать репортёры Reuters от чиновника Израиля.

Полный список погибших в авиакатастрофе в Иране:

Эбрахим Раиси - президент Ирана;
аятолла Сейед Мухаммад Али аль-Хашем - имам Тебриза;
министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдолахиан;
Малик Рахмати - губернатор Восточного Азербайджана;
Сардар Сейед Мусави - начальник службы безопасности президента;
полковник Сейед Тахер Мостафави - командир экипажа;
полковник Мохсен Дарьянош - второй пилот;
бортмеханик (авиатехник) - его имя пока не названо.
25 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 10:39
    А кто ж вам поверит,нефтетрейдеры на биржах уже не верят.А хуситы тем более.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      -1
      Сегодня, 10:47
      Скорее пинды. Он летел на американском коптере, а все пиндерасское управляется из вне, как и самолёты врезавшиеся в башни близнецы.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 10:58
        Этот хеликоптер наверно ровесник Иранской революции,тогда автоматика была на пружинках,рычажках и экцентриках.Надёжная штука.Пока не вставишь отвёртку.
      2. Читателль 2013 Звание
        Читателль 2013
        0
        Сегодня, 11:27
        Там вроде МИ был
        ..............................
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 11:10
      Это были тучи, а тучи как люди...
      1. dauria Звание
        dauria
        +1
        Сегодня, 11:15
        "Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана определялась термической депрессией. Наблюдалось 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров. Верхняя граница 9-10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение"
        Евреи , конечно , многое могут. Но чтоб так управлять погодой, а главное- мозгами экипажа из двух полковников ... no
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 11:16
          Там столько вопросов, что книгу можно написать... Главный вопрос, зачем в такую погоду Президента повезли на вертолете???
          1. dauria Звание
            dauria
            +2
            Сегодня, 11:23
            Затем же , зачем командир, вёзший Качиньского , решил садиться в Смоленске . Побоялся послать всех по матушке . Может, хоть у нас выводы сделаны и не станут набирать экипаж по соображениям "надёжности и послушания "
          2. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 11:26
            зачем в такую погоду Президента повезли на вертолете

            "Жизнь человека подобна слезинке на реснице Аллаха.." (c)
  2. курвиметр Звание
    курвиметр
    +5
    Сегодня, 10:39
    Вы не вы... Кого назначат, тот и будет smile
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:43
      Игорь зачем так жёстко,комментаторам только плагиат оставили! hi
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:42
    «Причастны ли спецслужбы Израиля к гибели президента и министра иностранных дел Ирана?» —
    «Нет, это были не мы» —

    — Больше вопросов нет ...
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 10:48
    Вы,конечно вы,что вам стоит убить одного человека,если вы палестинцев убиваете тысячами.
  5. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 10:48
    Ага, завертелись евреи. Щас будут стрелки переводить на хуситов или Алиева.

    это событие может изменить многие процессы в ближневосточной политике: упоминается и то, что Иран и США в последнее время начали сложные переговоры по проблеме хуситов, которые могут теперь прерваться; и то, что смерть президента, ставленника «Верховного лидера» 85-летнего аятоллы А.Хаменеи, способна спровоцировать борьбу за власть в Иране, чреватую неожиданными последствиями и порождающую неопределённость властного транзита – вероятно, довольно близкого.
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 10:48
    Странен сам факт полёта в таких метеоусловиях. Куда лететь в условиях тумана при, практически, нулевой видимости. request
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 11:00
      Странен сам факт полёта в таких метеоусловиях

      Ничего странного - даже разведчик погоды , пролетевший по маршруту за час до группы не даёт полной гарантии , что ничего не изменится.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 10:50
    Это из серии: Украина не причастна к теракту в Крокус Сити Холл.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:52
    Израильский чиновник о гибели президента Ирана: Это были не мы

    Да вы итак достаточно успели нагадить...Если бы не христианство, можно было предположить, что вы - выходцы из Британии...
    1. kvv Звание
      kvv
      0
      Сегодня, 11:10
      это как раз вся королевская рать выходцы из отхолокосченых
  9. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 10:56

    https://youtu.be/tsIpD1gu9gw?t=27

    Вопрос - как будет власть переходить в Иране?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 11:18
      А там переходить нечему. Президент - отнюдь не главный в Иране. Главный - аятолла. И именно он будет решать, кого вообще хотя бы допустят до выборов.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:58
    Нет, это были не мы.
    Так же, как у нас нет ЯО, но при необходимости мы можем его применить.
  11. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 11:07
    а кто тогда, это как раз ВЫ
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:21
    Ещё никто никого не обвинял,а уже начались оправдания.......подозрительно,однако....что там в поговорке про шапку?
  13. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 11:29
    Возможно скоро к словам "это не мы" добавится " а нас то за шо?".