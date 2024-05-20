В СВР заявили, что популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, поэтому он избавляется от «неблагонадежных»

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В СВР заявили, что популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, поэтому он избавляется от «неблагонадежных»

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого по закону истекает уже сегодня, со стороны его сограждан стремительно тает. При этом в лидере страны разочаровались в том числе и украинские военные, о чем недавно сообщила пресс-служба СВР.





В заявлении ведомства говорится, что популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов и продолжает снижаться. В свою очередь, не лучше обстоят дела и с гражданским населением. Так, по данным российской внешней разведки, более 70% жителей Украины больше не верят сообщениям местных СМИ, а порядка 90% готовы и вовсе покинуть свою страну.

Как говорится в сообщении пресс-службы СВР, на этом фоне украинский лидер устроил у себя в государстве самую настоящую «чистку». Чувствуя свою уязвимость, Зеленский избавляется от «неблагонадежных», устраивая кадровые перестановки в ВСУ, СБУ, СНБО и других структурах. Более того, в российском ведомстве сообщают, что охваченный страхом украинский президент даже запустил медийную кампанию о якобы подготовке покушения на него со стороны Управления государственной охраны.

Напоследок в Службе внешней разведки РФ добавили, что резким падением рейтингов киевских властей, которое лишь усилилось после принятия закона об ужесточении мобилизации, серьезно обеспокоены и западные кураторы Украины.
9 комментариев
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  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:58
    «Охваченный страхом украинский президент даже запустил медийную кампанию о якобы подготовке покушения на него со стороны Управления государственной охраны» —

    — Паранойя ...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      -1
      Сегодня, 11:16
      популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, поэтому он избавляется от «неблагонадежных»
      Не только в ВСУ популярность стремиться к "0", а во всей Украине, по этому он по ходу от всех украинцев стремится избавится. А как иначе рассматривать все, что там творится? request
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 11:25
        Не только в ВСУ популярность стремиться к "0", а во всей Украине, по этому он по ходу от всех украинцев стремится избавится.

        Ну а кто тогда с упорством фанатика сопротивляется в зоне СВО если большинство против войны и клоуна? Кто атакует Белгородскую и Курскую области ? Вся эта лапша по большому счёту выдумки наших российских СМИ которые выдают желаемое за действительное.
  3. курвиметр Звание
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 11:07
    Интересно, а что же СВР докладывала в 22 г. ? Мужества хватило только бэкать-мэкать... wink
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:08
    охваченный страхом украинский президент даже запустил медийную кампанию о якобы подготовке покушения на него со стороны Управления государственной охраны.
    Так его же охраняют британцы. Поэтому если и задумается покушение, то непосредственно инициатором будет МИ-6. Но пока он им очевидно нужен.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 11:21
      Так его же охраняют британцы.

      Не думаю. Скорее - конвоируют.. Дабы не решил неожиданно хвостом вильнуть.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:09
    . украинский лидер устроил у себя в государстве самую настоящую «чистку».

    Так и вижу Зе с дробовиком наперевес.... wassat
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 11:09
    Судя по теме,этот интерес к процентам Зеленского волнует прежде всего нас,граждан России.Лично мне совсем фиолетово сколько и как там думают за него.
  7. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +2
    Сегодня, 11:10
    Тем не менее, укры не бегут. И доставляют нам много неприятных моментов. Их этого можно сделать вывод, что ее так все плохо у них. И подобные данные не соответствуют действительности. Сколько уже нам вещают о некомплекте ВСУ, а они умудряются находить резервы и нет прорывов с нашей стороны, в местах, откуда бригады укров сняты. Значит кто то врет . И сдается мне, что это наши говорящие годовы.