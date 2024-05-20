Поддержка президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого по закону истекает уже сегодня, со стороны его сограждан стремительно тает. При этом в лидере страны разочаровались в том числе и украинские военные, о чем недавно сообщила пресс-служба СВР.В заявлении ведомства говорится, что популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов и продолжает снижаться. В свою очередь, не лучше обстоят дела и с гражданским населением. Так, по данным российской внешней разведки, более 70% жителей Украины больше не верят сообщениям местных СМИ, а порядка 90% готовы и вовсе покинуть свою страну.Как говорится в сообщении пресс-службы СВР, на этом фоне украинский лидер устроил у себя в государстве самую настоящую «чистку». Чувствуя свою уязвимость, Зеленский избавляется от «неблагонадежных», устраивая кадровые перестановки в ВСУ, СБУ, СНБО и других структурах. Более того, в российском ведомстве сообщают, что охваченный страхом украинский президент даже запустил медийную кампанию о якобы подготовке покушения на него со стороны Управления государственной охраны.Напоследок в Службе внешней разведки РФ добавили, что резким падением рейтингов киевских властей, которое лишь усилилось после принятия закона об ужесточении мобилизации, серьезно обеспокоены и западные кураторы Украины.

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