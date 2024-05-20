Французский политик призвал Париж снять запрет на применение дальнобойного оружия по России
Франции необходимо снять запрет на применение французского дальнобойного оружия по территории России. С таким заявлением выступил председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж.
Французский парламентарий требует от властей Франции разрешить Зеленскому бить по российской территории французским оружием, включая ракеты. По словам Бурланджа, Франция должна последовать примеру других стран, в частности Великобритании, которая уже выдала такое разрешение. Он подчеркнул, что Украина имеет право на удары по России любым оружием, которое у нее имеется.
— заявил французский политик.
Стоит отметить, что Киев и так использует французские крылатые ракеты SCALP-EG для ударов по Крыму, не спрашивая разрешения, а если Бурланж хочет, чтобы они летели по территории «старой» России, то должен быть готов, что где-то начнут умирать французские солдаты и гореть французская техника и объекты, и не обязательно на Украине. Британцы уже предупреждение получили и говорят только о Крыме, предпочитая не распространяться про Россию.
Между тем Зеленский потребовал от США разрешить применять американское оружие для ударов по России, уж очень у него ручонки чешутся. Однако Байден хоть и старый и страдает деменцией, но столкновения с Россией не хочет. Так что главе киевской хунты отказали.
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