Французский политик призвал Париж снять запрет на применение дальнобойного оружия по России

20
Французский политик призвал Париж снять запрет на применение дальнобойного оружия по России

Франции необходимо снять запрет на применение французского дальнобойного оружия по территории России. С таким заявлением выступил председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж.

Французский парламентарий требует от властей Франции разрешить Зеленскому бить по российской территории французским оружием, включая ракеты. По словам Бурланджа, Франция должна последовать примеру других стран, в частности Великобритании, которая уже выдала такое разрешение. Он подчеркнул, что Украина имеет право на удары по России любым оружием, которое у нее имеется.



Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора (...) Кажется, время пришло

— заявил французский политик.

Стоит отметить, что Киев и так использует французские крылатые ракеты SCALP-EG для ударов по Крыму, не спрашивая разрешения, а если Бурланж хочет, чтобы они летели по территории «старой» России, то должен быть готов, что где-то начнут умирать французские солдаты и гореть французская техника и объекты, и не обязательно на Украине. Британцы уже предупреждение получили и говорят только о Крыме, предпочитая не распространяться про Россию.

Между тем Зеленский потребовал от США разрешить применять американское оружие для ударов по России, уж очень у него ручонки чешутся. Однако Байден хоть и старый и страдает деменцией, но столкновения с Россией не хочет. Так что главе киевской хунты отказали.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:10
    А всё почему?! А не бояться все эти политики и эксперты вот и продолжают подталкивать к обострению.
    1. yuliatreb Звание
      yuliatreb
      0
      Сегодня, 11:23
      Не боятся почему, а потому что на протяжении десятков лет у нас на политической арене одни и те же лица, а там у них тоже далеко не дураки сидят, на каждое наше не прикосновенное политическое лицо есть аналитическое досье, в котором прописано что, и как, и просчитываются возможные риски и т.д. Поэтому и не боятся.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:28
        yuliatreb hi, тогда получается что на Западе эти самые лица периодически меняются, ну почти, Меркель пример, однако гадить России это не мешает, так может не в лицах дело?!
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:10
    Нарываются..... ох нарываются....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 11:13
      Mouse hi, на что? Они нарываются, если на удары по их территории то они в них не верят, их спецы и "добровольцы" гибнут на Украине с 2014 года и эти потери не критичны, потери техники тоже, в экономике ну тут спорить можно до посинения но система похоже стабилизировалась и устаканилась.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:18
        Извините, просто хранции до фига стало.... не слишком на себя берет?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 11:25
          Mouse, при всем моем почтении, повторюсь а чего Парижу опасаться??? Много берет говорите, возможно, а по весне 2022 (если не ошибаюсь) более мелкая во всех смыслах Чехия в наглую поставила Украине эшелон бронетехники, и это при том что Россия предупреждала третьи страны о вмешательства в С. В. О. и что Чехия получила по полной??? Ну а дурной пример заразителен.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:10
    О ещё один который требует лоботомии,он там в еворопарламент не собрался.Кстати на западе считают что СЯС достался нам из СССР и он весь сломался.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 11:10
    председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж
    С каждым днем число и.диотов в Европе только растет и преумножается. Больше по этому поводу и сказать нечего.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 11:16
      от осинки не родятся апельсинки... вот идиоты и множатся...
  5. Амвросий Звание
    Амвросий
    +2
    Сегодня, 11:11
    И будет полная "C’est la Bérézina" хранцузам.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:13
    «Кажется, время пришло
    - заявил французский политик» —

    — Не спеши,мусью,твоё время ещё придёт ...
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 11:14
    Всегда найдется политик у которого туго с деньгами, или рыльце в пушку. Чем и пользуются.
  8. HellAmigo Звание
    HellAmigo
    +2
    Сегодня, 11:16
    Между тем Зеленский потребовал от США разрешить применять американское оружие для ударов по России


    А что Белгород уже не относится к «старой» России? Или - «вы не понимаете, это другой случай»
  9. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 11:17
    А как быть с тем, что УАБ Хаммер /французские/ применяются по белгородчине? САУ Цезарь тоже используются для обстрелов
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:29
      Цитата: rosomaha
      А как быть с тем, что УАБ Хаммер /французские/ применяются по белгородчине? САУ Цезарь тоже используются для обстрелов

      Нацелить и отправить «Калибры» (можно «Цирконы») по заводам и складам, где это добро делают и хранят...
  10. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 11:17
    смелые все под зонтиком Наты, кондомы
  11. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +2
    Сегодня, 11:19
    странам НАТО имеющих ядерный щит беспокоиться НЕ о чем
    уже известно что 1-я волна ударов ТЯО пойдет по местам дислокации ВСУ и полигонам
    чтобы обескровить ВСУ - и ни какая мобилизация уже не поможет
    потом будет заседание СБ ООН, и ультиматум РФ для США, Англии и Франции
    постоять в сторонке
    во избежание ответно-встречного удара уже СЯО
    потом 2-я волна ударов ТЯО по странам НАТО НЕ обладающих ядерным оружием
    Прибалтика, Польша, Румыния, Италия, Венгрия и т.д.
    раскол НАТО - "своя рубаха ближе к телу"
  12. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 11:25
    Долбанули бы по Кремлю хорошенько, может что-то бы щелкнуло у тамошних сидельцев-кастратов.
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:26
    Французский политик призвал Париж снять запрет на применение дальнобойного оружия по России

    Обезумели «бессмертные»? Да на вас одного плевка будет достаточно...Сразу, после ФРГ...
    Надеюсь, это официальное рыло внесли в реестр: их разыскивает российская полиция?