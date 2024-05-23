США, НАТО и русская Арктика – ещё одна версия второго фронта

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США, НАТО и русская Арктика – ещё одна версия второго фронта


С точки зрения своего юриста


Последний участок частной земли на побережье Шпицбергена у столицы архипелага – Лонгйира на днях выставили на продажу за 300 млн евро (323 млн долларов). Но эта «сделка обязательно будет иметь геополитические последствия», – отмечают эксперты Bloomberg.



В агентстве считают, что НАТО и конкретно США могут, если уже не планируют разместить здесь – в демилитаризованной зоне свои объекты. По данным Bloomberg, решение о продаже участка было принято из-за таяния льдов в районе Шпицбергена, и это якобы «является благом для России».

Почему? Просто потому, что дело идёт к «расширению судоходных маршрутов, и это позволит русским нарастить запасы энергоресурсов». Напомним, что восточнее и юго-восточнее Шпицбергена имеются крупные запасы нефти и особенно газа.

Потому продажа участка – это «...единственная возможность получить землю в высокогорных районах Арктики и создать стратегический здесь плацдарм», – приводит Bloomberg мнение норвежского юриста Петера Киллингстада.

Необходимо отметить, что Киллингстад представляет интересы продавца. Юрист подтвердил, что это «на архипелаге последний частный участок: три крупных, семь средних и ряд небольших». Речь идет об участке земли, расположенном почти в 65 км к западу от норвежского Лонгйира.

Более 100 лет он принадлежал норвежскому холдингу Aktieselskabet Kulspids по разработке асбеста, слюды, графита и редкоземельных элементов. Но, как видно, эти ресурсы на тех островах и на примыкающем к ним побережье Шпицбергена предпочли не разрабатывать.

В этой связи юрист отмечает, что «сделка является довольно чувствительной из-за геополитических соображений. Поскольку покупатели смогут воспользоваться этой землей так, как им заблагорассудится».


Уроки политической географии


Хорошо известно, что по использованию участков на Шпицбергене имеется ограничение: покупатели должны соблюдать условия международного бессрочного Договора о Шпицбергене 1920 года. То есть документ, признавая суверенитет Норвегии над архипелагом, объявил его постоянно демилитаризованным.

Соответственно, с тех пор действует полный запрет на использование архипелага «в целях, подобных войне или подготовки к войне». Договор подписали более 40 стран, в том числе СССР, Китай, Великобритания и США.

Но в документе не была отражена невозможность создания здесь – как и на примыкающих к архипелагу с юга и юго-востока крупных островах Медвежий и Надежды – военных объектов. Сегодня же акцент делается на том, что они не всегда могут считаться подготавливающими войну.

Стало быть, политико-географический изъян договора по Шпицбергену способствует натовским планам милитаризации всего ареала Шпицбергена – то есть с примыкающими островами. Ибо они не являются составной частью этого документа.

Однако в Москве ещё в конце Второй мировой войны предвидели возможное военное использование Шпицбергена и этих островов формирующимся западным блоком. Так, 12 ноября 1944 года Советский МИД предложил дополнить договор о Шпицбергене, демилитаризующий его, теми же островами.

При этом остров Медвежий было предложено передать под суверенитет или в длительную аренду СССР, а остров Надежды – в совместное управление Норвегии и СССР. Норвегия 9 апреля 1945 года предложила компромисс: заключить соглашение о совместной ответственности Норвегии и СССР за оборону Шпицбергена и этих норвежских островов.

Дипломаты, с кем вы?


Переговоры с перерывами продолжались до начала 50-х гг. включительно без конкретного документа в итоге. Ибо Норвегия, вступив в 1949 в НАТО, заверила СССР в 1949 и 1951 году, что статус этого норвежского региона, включая те острова, останется нейтральным.

Также последовали заверения, что и в мирное время Норвегия не планирует размещения иностранных военных баз на своей территории. Поэтому не лишним будет напомнить, что Советская Россия и СССР изначально выступали за норвежский суверенитет на Шпицбергене и упомянутых островах.


Это прямо противоречило планам их «временной опеки» Великобританией. Наряду с Норвегией, позицию Москвы поддерживали все страны Скандинавии. Соответственно, Норвегия одной из первых в зарубежье установила дипломатические отношения с СССР – в марте 1924 года.

К концу 1920-х годов Москва подтвердила норвежский суверенитет на южно-атлантическом острове Буве. Причем ещё царская Россия была первой нескандинавской страной, которая признала независимость Норвегии от Швеции в 1905 году.

Слово Пентагона


Тем временем глава Пентагона генерал Ллойд Остин – именно в канун объявления о продаже на Шпицбергене вышеупомянутого участка – анонсировал «обновление стратегии США по Арктике «из-за расширения НАТО и глобального потепления. В стратегии будут учтены новые реалии в регионе».

Публично американский министр не привел подробностей планируемых обновлений. Но некоторые зарубежные СМИ отмечали, что в рамках обновлённой арктический стратегии США в Арктике сначала планируется, например, размещение крупных военных складов или новых объектов телерадиоразведки во всех странах Скандинавии-участницах НАТО.

И это не более чем дополнение к новым объектам на Аляске (США) и в арктическом регионе Канады. Такие планы включают, среди прочего, и датскую Гренландию, северный шельф которой – как и арктические шельфы Норвегии, Канады и западный шельф Аляски – примыкают к арктическому шельфу России.

В свою очередь помощник министра обороны США по вопросам Арктики Айрис Фергюсон кратко уточнила, что «документ разработан (уже разработан?.. – Прим. авт.) в тесном сотрудничестве с союзниками, в том числе со странами Северной Европы». А в октябре 2022 года в конгрессе США допускали, что Арктика может стать новым центром конфликта с Россией…
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 05:13
    К нам на "пароход" с острова Надежды полярная сова в эмиграцию прилетела , с криком " русские " спасайте ,на острове жрать нечего- леминги идиоты зачем-то в море утопились( есть у них такая фишка) иногда толпами в море бегут топиться.Благо это было после обеда ,часть экипажа вышла на перекур на шлюпочную палубу..Самое интересное ,сразу стала ручной .Её навигатор в каюте приютил.
  2. parusnik Звание
    parusnik
    +2
    Сегодня, 05:27
    А в октябре 2022 года в конгрессе США допускали, что Арктика может стать новым центром конфликта с Россией…
     Опять?! А "про любимый лунный трактор"? Ах, да, с трактором неувязочка произошла.. smile
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 05:39
    Может хватит нагнетать страху,у нас на Шпицбергене всё прекрасно.Есть два городка " постоянного присутствия" Баренцбург и Пирамида ( законсервированный ,но 6-8 человек в нём есть всегда) И карта в статье совсем не патриотичная.Все новости он лайн - Трест Телеграм по Шпицу.Очень хороший сайт.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 05:40
    Когда-то все смеялись над Аляской, называя ее ледяной кладовой, пока не нашли там золото, а позже и нефть. На Шпицберген смотрели тоже свысока, не считая изредка посещавших его поморов и "разных прочих шведов", пока в ХХ веке не обнаружили там уголь. А сейчас имеется серьезная уверенность ещё и в запасах газа. А тут ещё и таяния льдов способствуют.....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 06:32
    Только Норвегия в Арктического совете говорит - мы без России в Арктике ни кто и зовут нас ни как. bully
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 06:34
    Всю статью можно обьединить в одну фразу,Арктика-новое поле боя.А фраза-дипломаты,с кем вы?вообще не раскрыта...Да,есть вопросы с экономической зоной,и это в первую очередь относится к нашему времени,а не к Советской или царской России
  7. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 06:41
    А в октябре 2022 года в конгрессе США допускали, что Арктика может стать новым центром конфликта с Россией…

    Шпицберген - о. Медвежий - м. Нордкап закупоривают Северный морской путь и Северный флот с западной стороны. С восточной - Берингов пролив контролируется Аляской и Алеутскими островами. Так что милитаризация Шпицбергена и острова Медвежий - неизбежна.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:46
    На счёт потепления .21 мая атомный ледокол Вайгач рубил в Енисейском заливе противопаводковые каналы.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:53
    На счёт на сколько закупорен СФ в баренцевом море ,может объяснить только Удав Каа( ему можно верить)Неделю назад опять наш Циркононосец "Адмирал Горшков" пошёл на лево.Есть подозрение зачем,турки должны начать скоро буксировку плавдока для ледоколов проекта 22220 из Турции в Мурманск.