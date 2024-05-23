США, НАТО и русская Арктика – ещё одна версия второго фронта

С точки зрения своего юриста

Уроки политической географии

Дипломаты, с кем вы?

Слово Пентагона

Последний участок частной земли на побережье Шпицбергена у столицы архипелага – Лонгйира на днях выставили на продажу за 300 млн евро (323 млн долларов). Но эта «– отмечают эксперты Bloomberg.В агентстве считают, что НАТО и конкретно США могут, если уже не планируют разместить здесь – в демилитаризованной зоне свои объекты. По данным Bloomberg, решение о продаже участка было принято из-за таяния льдов в районе Шпицбергена, и это якобы «является благом для России».Почему? Просто потому, что дело идёт кНапомним, что восточнее и юго-восточнее Шпицбергена имеются крупные запасы нефти и особенно газа.Потому продажа участка – это– приводит Bloomberg мнение норвежского юриста Петера Киллингстада.Необходимо отметить, что Киллингстад представляет интересы продавца. Юрист подтвердил, что этоРечь идет об участке земли, расположенном почти в 65 км к западу от норвежского Лонгйира.Более 100 лет он принадлежал норвежскому холдингу Aktieselskabet Kulspids по разработке асбеста, слюды, графита и редкоземельных элементов. Но, как видно, эти ресурсы на тех островах и на примыкающем к ним побережье Шпицбергена предпочли не разрабатывать.В этой связи юрист отмечает, что «сделка является довольно чувствительной из-за геополитических соображений. Поскольку покупатели смогут воспользоваться этой землей так, как им заблагорассудится».Хорошо известно, что по использованию участков на Шпицбергене имеется ограничение: покупатели должны соблюдать условия международного бессрочного Договора о Шпицбергене 1920 года. То есть документ, признавая суверенитет Норвегии над архипелагом, объявил его постоянно демилитаризованным.Соответственно, с тех пор действует полный запрет на использование архипелага «в целях, подобных войне или подготовки к войне». Договор подписали более 40 стран, в том числе СССР, Китай, Великобритания и США.Но в документе не была отражена невозможность создания здесь – как и на примыкающих к архипелагу с юга и юго-востока крупных островах Медвежий и Надежды – военных объектов. Сегодня же акцент делается на том, что они не всегда могут считаться подготавливающими войну.Стало быть, политико-географический изъян договора по Шпицбергену способствует натовским планам милитаризации всего ареала Шпицбергена – то есть с примыкающими островами. Ибо они не являются составной частью этого документа.Однако в Москве ещё в конце Второй мировой войны предвидели возможное военное использование Шпицбергена и этих островов формирующимся западным блоком. Так, 12 ноября 1944 года Советский МИД предложил дополнить договор о Шпицбергене, демилитаризующий его, теми же островами.При этом остров Медвежий было предложено передать под суверенитет или в длительную аренду СССР, а остров Надежды – в совместное управление Норвегии и СССР. Норвегия 9 апреля 1945 года предложила компромисс: заключить соглашение о совместной ответственности Норвегии и СССР за оборону Шпицбергена и этих норвежских островов.Переговоры с перерывами продолжались до начала 50-х гг. включительно без конкретного документа в итоге. Ибо Норвегия, вступив в 1949 в НАТО, заверила СССР в 1949 и 1951 году, что статус этого норвежского региона, включая те острова, останется нейтральным.Также последовали заверения, что и в мирное время Норвегия не планирует размещения иностранных военных баз на своей территории. Поэтому не лишним будет напомнить, что Советская Россия и СССР изначально выступали за норвежский суверенитет на Шпицбергене и упомянутых островах.Это прямо противоречило планам их «временной опеки» Великобританией. Наряду с Норвегией, позицию Москвы поддерживали все страны Скандинавии. Соответственно, Норвегия одной из первых в зарубежье установила дипломатические отношения с СССР – в марте 1924 года.К концу 1920-х годов Москва подтвердила норвежский суверенитет на южно-атлантическом острове Буве. Причем ещё царская Россия была первой нескандинавской страной, которая признала независимость Норвегии от Швеции в 1905 году.Тем временем глава Пентагона генерал Ллойд Остин – именно в канун объявления о продаже на Шпицбергене вышеупомянутого участка – анонсировал «обновление стратегии США по АрктикеПублично американский министр не привел подробностей планируемых обновлений. Но некоторые зарубежные СМИ отмечали, что в рамках обновлённой арктический стратегии США в Арктике сначала планируется, например, размещение крупных военных складов или новых объектов телерадиоразведки во всех странах Скандинавии-участницах НАТО.И это не более чем дополнение к новым объектам на Аляске (США) и в арктическом регионе Канады. Такие планы включают, среди прочего, и датскую Гренландию, северный шельф которой – как и арктические шельфы Норвегии, Канады и западный шельф Аляски – примыкают к арктическому шельфу России.В свою очередь помощник министра обороны США по вопросам Арктики Айрис Фергюсон кратко уточнила, чтоА в октябре 2022 года в конгрессе США допускали, что Арктика может стать новым центром конфликта с Россией…