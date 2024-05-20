Большая часть посёлка Нетайлово (ДНР) теперь находится под контролем российских военных
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Действующие в Очеретино на Авдеевском участке фронта подразделения ВС России продвигаются в районе Новоалександровки и Сокола. В это время большая часть поселка Нетайлово (ДНР) теперь находится под контролем российских военных.
Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник сопротивляется на окраинах населенного пункта, чтобы выиграть время для подготовки обороны Яснобродовки и Карловки. К востоку от Яснобродовки уже идут боестолкновения. Отмечена также боевая активность в Уманском. В этих местах Вооруженные силы РФ продолжают отодвигать украинскую линию обороны.
Активные боевые действия ведутся в районе Калиново и Архангельского. Здесь наши подразделения поддерживают своим огнем артиллеристы. Существенную помощь оказывает также авиация. На подходе к Калиново российские военные уже захватили украинские укрепления. Они располагаются в непосредственной близости от первых домов населенного пункта.
Также сообщается о том, что в течение минувших выходных армия России значительно продвинулась от поселка Керамик в направлении Александрополя.
Успехи российских военных признают и украинские ресурсы. Так, один из них сообщает о продвижении ВС России к востоку от Новокалиново на глубину до полутора километров участке шириной около трех километров. Здесь наши войска наступают в сторону автодороги Н-20.
Помимо этого, сообщают ресурсы противника, российские войска заняли участок шириной 2,7 км и глубиной до одного километра вдоль лесопосадок к северу от Нетайлово.
Минобороны РФ
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