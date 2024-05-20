На Украине при попытке сбежать из страны задержан и мобилизован ведущий баскетболист
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При попытке сбежать из самого большого в истории человечества концлагеря, в который превратил Украину узурпировавший власть глава киевского режима Владимир Зеленский, был задержан и сразу же мобилизован в ВСУ ведущий украинский баскетболист.
Как сообщает бывший президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев, 26-летний защитник команды "Киев-Баскет" Вадим Заплотинский был пойман украинскими пограничниками, когда он в составе группы беглецов пытался через горы незаконно перейти границу. Задержанного украинской пограничной службой спортсмена сразу же отправили в ТЦК (военкомат), откуда его переместили в учебный центр десантно-штурмовых войск ВСУ. Баскетболист будет отправлен на фронт, несмотря на то, что он был признан лучшим защитником в украинской баскетбольной Суперлиге-2023/24.
Ежедневно десятки и сотни обладающих украинским паспортом мужчин пытаются различными путями покинуть территорию этой страны, где им, согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве, угрожает практически неизбежная мобилизация и отправка на фронт. При этом украинские пограничники нередко открывают огонь по беглецам, для обнаружения которых задействуется широкий спектр доступных Киеву средств, включая оснащенные тепловизорами дроны. Однако, несмотря на все меры, значительному количеству беглецов удается пересечь границу и вырваться с Украины на свободу.
Также сообщается, что на Украине в настоящее время в розыске находятся 94,5 тысячи так называемых уклонистов.
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