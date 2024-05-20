На Украине при попытке сбежать из страны задержан и мобилизован ведущий баскетболист

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На Украине при попытке сбежать из страны задержан и мобилизован ведущий баскетболист

При попытке сбежать из самого большого в истории человечества концлагеря, в который превратил Украину узурпировавший власть глава киевского режима Владимир Зеленский, был задержан и сразу же мобилизован в ВСУ ведущий украинский баскетболист.

Как сообщает бывший президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев, 26-летний защитник команды "Киев-Баскет" Вадим Заплотинский был пойман украинскими пограничниками, когда он в составе группы беглецов пытался через горы незаконно перейти границу. Задержанного украинской пограничной службой спортсмена сразу же отправили в ТЦК (военкомат), откуда его переместили в учебный центр десантно-штурмовых войск ВСУ. Баскетболист будет отправлен на фронт, несмотря на то, что он был признан лучшим защитником в украинской баскетбольной Суперлиге-2023/24.



Ежедневно десятки и сотни обладающих украинским паспортом мужчин пытаются различными путями покинуть территорию этой страны, где им, согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве, угрожает практически неизбежная мобилизация и отправка на фронт. При этом украинские пограничники нередко открывают огонь по беглецам, для обнаружения которых задействуется широкий спектр доступных Киеву средств, включая оснащенные тепловизорами дроны. Однако, несмотря на все меры, значительному количеству беглецов удается пересечь границу и вырваться с Украины на свободу.

Также сообщается, что на Украине в настоящее время в розыске находятся 94,5 тысячи так называемых уклонистов.
34 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 12:29
    С таким ростом в штурмовики, эт да, форму интересно где на него надыбали.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 12:36
      У него же своя форма, командная. И, судя по фото, вполне патриотичненькой расцветки.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:38
        Кот Александрович hi, в принципе да, да и время года опять же теплое, так что вполне может и в своей в накаты ходить.
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          +3
          Сегодня, 12:39
          Тем более, что явно недолго...
      2. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 12:40
        Отправят на фарш этого баскетболиста. am
        Раньше бежать надо было. Слишком долго думал. fool
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 12:44
          Бородач hi, тем более шансов и деньги были, но выбрал что выбрал.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 12:43
      Сначала футболиста взяли, теперь баскетболиста - спорт роту собирают)))
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 14:02
        Цитата: Михаил-Иванов
        спорт роту собирают

        Не так давно олимпийский чемпион и идейный нацист Александр Пьелещенко сдох. По информации западных СМИ уже 400 их спортсменов сдохли.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 14:07
          Они все потеряли. На днях Арестович четко написал, что Украина потеряла вторую республику, которую получила после 1991 года.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 13:02
      Дадут мячик, будет по минным полям скакать. Опять же и нашим снайперам, удобней.
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +3
    Сегодня, 12:33
    А какая у него ценность, чтобы его бронировать от могилизации?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 12:36
      А. Эверт hi, рискую нарваться на непонимание но, вот госпожа заслуженный тренер России объясняла в своё время почему мальчики - фигуристы должны и дальше тренироваться а мальчики не фигуристы должны идти защищать интересы Родины, таже схема и у этих.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +4
        Сегодня, 12:49
        Суть не в этом. Тоже рискую нарваться на непонимание и на обвинение в поддержке усраины (которой я от всей души желаю военного и не только военного краха), но моё субъективное мнение, что бронировать от могилизации необходимо:1) научных сотрудников, 2) работников оборонных предприятий, 3) работников сферы ЖКХ, водо- и энергоснабжения.
        1. dauria Звание
          dauria
          +2
          Сегодня, 13:18
          В сельском хозяйстве только баб оставим ? Список уже должен быть профессий на бронь . Где больше , где меньше . Все нужны в какой-то мере . Даже артисты .
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            +1
            Сегодня, 13:19
            Я привёл не полный перечень. Так, навскидку.
            1. dauria Звание
              dauria
              0
              Сегодня, 13:35
              Да в том и беда - раньше были военно-учетные столы на заводах в связке с военкоматами . И всё уже было известно . Кого куда. Сейчас в такое верится с трудом . Прописан тут, живёт в другом городе , где-то работает. А мама "не знает" несколько лет , как с ним связаться . Пока из призывного возраста не вырос .Ладно , плевать . Верхний Ларс осенью 2022 отлично всё показал .
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 12:44
      Не поверите, но у них курьеры имеют бронь от мобилизации!)))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 12:46
        Михаил-Иванов, ага и клоуны из цирков, Зеленский своим продавил.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 12:52
          Эти вообще в руководстве расселись)))
        2. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 12:58
          А здесь банальная коррупционная составляющая.
  3. BAI Звание
    BAI
    +10
    Сегодня, 12:33
    Честно говоря, уже не интреисно про всех этих беглых. Получили, что хотели.
    Единственное что жаль - год назад повязали студента, который пытался бежать с котом.
    Вот котейку жалко. Его, наверняка, просто выбросили на улицу. Домашний, в диких условиях, - не жилец
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 12:38
      Да, котики - это свято. При любом режиме.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:39
      BAI hi, у этого хоть малейший шанс был, а вот у кошака Скрипалей даже и его не было.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:57
      В самом деле.Чего его жалеть?Он же не в нашу сторону двинул,значит тот еще ...
  4. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +3
    Сегодня, 12:36
    При попытке сбежать из самого большого в истории человечества концлагеря, в который превратил Украину узурпировавший власть глава киевского режима Владимир Зеленский... . Этот жидофашист переплюнул Гитлеровский фашизм. Хотя не он один это делает, американские евреи помогают. А что они сделали с коренным населением Америки?! Вот тебе и Богом избранная нация. Никто, никогда ее не избирал.
    1. art266 Звание
      art266
      0
      Сегодня, 12:43
      Кровавый клоун уже переплюнул Бандеру и Шухевича по нанесенному Украине ущербу.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:37
    Сегодня клоун перестал быт президентом Украины и присвоил себе звание Императора.Народ чего то не рад смотрю, все равно бегут ..................
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Сегодня, 13:31
      Он больше на царя Ирода смахивает с его избиением собственного народа(
  6. Disant Звание
    Disant
    +2
    Сегодня, 12:40
    да целые специализированные каналы на ютубе есть - со свежими видео, с подробностями, как шагать через границу - чего они тупят, прутся через кпп.
    в частности, очень живописно через румынский участок . прямо по дорогам местами идут, по одному, по два. одеты ярко - туристами. есть где в стиле спецназа в лохмотьях пробираются. с двумя ночёвками идти. минипалатка.
  7. Амвросий Звание
    Амвросий
    +1
    Сегодня, 12:41
    Ещё бiксёрувалныка Усика край как нехватает.
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 12:45
    Если повезет попадет в плен,а там сразу затянет песенку что он с утробы матери любил Россию и мечтал играть в российском клубе.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:49
    И что?
    Они все дружно скакали и ... доскакались ...
    Кстати, хатаскраю не остались в стороне как и все остальные ...
  10. magier Звание
    magier
    -1
    Сегодня, 13:41
    Стрелять не умеет, дадут гранаты в надежде на точный бросок...
  11. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 14:08
    Да с его ростом первый пулю в лоб получит!