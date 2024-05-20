Нацполиция Украины назвала количество объявленных в розыск уклонистов от принудительной мобилизации в ВСУ
Украинская полиция завела порядка девяноста пяти тысяч дел по розыску уклоняющихся от явки в территориальные центры комплектации (ТЦК), как сейчас на Украине называют военкоматы. Но на самом деле количество уклонистов гораздо больше, сообщают украинские медиа.
Согласно данным ТЦК, переданным в нацполицию, на сегодняшний день от мобилизации скрывается 94 500 украинских граждан, предпочитающих свободу отправке на передовую. Однако на самом деле их количество намного больше, просто семь украинских регионов решили не делиться такой информацией. В частности, Киевская, Закарпатская, Львовская и Сумская просто на запрос не ответили, а в Донецкой и Херсонской, Тернопольской, Черкасской и Одесской отказались предоставлять такие данные.
На сегодняшний день рекордсменом по уклонистам является Днепропетровская область Украины, где от ТЦК за первые четыре месяца этого года сбежало 38 282 человека, из них найти и отправить на фронт удалось только 5511 человек, остальные где-то отсиживаются. В Черниговской области от военкомов сбежало 9115 украинских граждан, найдено 1429, в Харьковской эти показатели равны — 4664/1954, Ивано-Франковская — 2328/1814 (рекорд работы полиции по всей Украине), в Житомирской — 8289/2452, Полтавской — 7433/2591, Ровенской — 9832/1828, Винницкой — 7288/232, в Кировоградской и Хмельницкой, соответственно, сбежали 5955 и 1085 человек, а данных по разысканным нет.
Как предполагают украинские эксперты, после вступления в силу закона о мобилизации уклонистов станет еще больше. А если ТЦК начнут закручивать гайки еще сильнее, на границе придется ставить пограничников сплошной стеной. Согласно ранее озвученным данным, Зеленский планирует в ближайшее время набрать порядка полумиллиона новых штыков.
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