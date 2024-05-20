Нацполиция Украины назвала количество объявленных в розыск уклонистов от принудительной мобилизации в ВСУ

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Нацполиция Украины назвала количество объявленных в розыск уклонистов от принудительной мобилизации в ВСУ

Украинская полиция завела порядка девяноста пяти тысяч дел по розыску уклоняющихся от явки в территориальные центры комплектации (ТЦК), как сейчас на Украине называют военкоматы. Но на самом деле количество уклонистов гораздо больше, сообщают украинские медиа.

Согласно данным ТЦК, переданным в нацполицию, на сегодняшний день от мобилизации скрывается 94 500 украинских граждан, предпочитающих свободу отправке на передовую. Однако на самом деле их количество намного больше, просто семь украинских регионов решили не делиться такой информацией. В частности, Киевская, Закарпатская, Львовская и Сумская просто на запрос не ответили, а в Донецкой и Херсонской, Тернопольской, Черкасской и Одесской отказались предоставлять такие данные.



На сегодняшний день рекордсменом по уклонистам является Днепропетровская область Украины, где от ТЦК за первые четыре месяца этого года сбежало 38 282 человека, из них найти и отправить на фронт удалось только 5511 человек, остальные где-то отсиживаются. В Черниговской области от военкомов сбежало 9115 украинских граждан, найдено 1429, в Харьковской эти показатели равны — 4664/1954, Ивано-Франковская — 2328/1814 (рекорд работы полиции по всей Украине), в Житомирской — 8289/2452, Полтавской — 7433/2591, Ровенской — 9832/1828, Винницкой — 7288/232, в Кировоградской и Хмельницкой, соответственно, сбежали 5955 и 1085 человек, а данных по разысканным нет.

Как предполагают украинские эксперты, после вступления в силу закона о мобилизации уклонистов станет еще больше. А если ТЦК начнут закручивать гайки еще сильнее, на границе придется ставить пограничников сплошной стеной. Согласно ранее озвученным данным, Зеленский планирует в ближайшее время набрать порядка полумиллиона новых штыков.
32 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:55
    Интересно как западные СМИ будут отмазывать ,"лучшую"армию в европе.Неужели затянут песню ,что мы не гуманно воюем - поэтому ухилянты боятся?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 12:02
      Никак. Западные СМИ просто не станут это показывать. Им даже, на том же ютубе как пример, не надо блокировать, просто не пускать в рекомендации и не давать повышать просмотры.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:04
        Вы правы ,что то я сужу со своей колокольни у нас информация любая доступна. hi
      2. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 12:23
        Украинским могилизантам пора отстреливать ТЦКашников, если они не хотят переселиться к Бандере. am
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:56
      Цитата: tralflot1832
      Интересно как западные СМИ будут отмазывать ,"лучшую"армию в европе.

      Там где то можно встретить инфу о почти 100 тыс уклонистов ?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 11:56
    Где они "прячутся" смотришь видео с той стороны, мужчин призывного возраста хватает и на улицах и в учереждениях, пока одного вяжут и грузят мимо человек пять пройдут, да и срятать такое количество людей при такой работе их людоловов не реально, тут либо ТЦК плохо работает, либо беглецы уже и не беглецы а того.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 12:01
      Зато на востоке подгребли немало.Впрочем,было и много добровольцев с Сум,Харькова,Чернигова..Эти то куда поперлись?Поддались на пропаганду по защите родного миста?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 12:04
        dmi.pris 1 hi, к сожалению "гнилья" везде хватает, у нас вон тоже и недели не проходит то одного то несколько (цензура) ловят при попытки уехать воевать за ВСУ.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 12:06
          Напомню,что "застрельщики"трагедии 2 мая в Одессе были именно из Харькова
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 12:18
        Я Вам обьясню куда они поперлись: у друга брат живет в Хмельницком. Обьявили набор в ТРО с хорошей зарплатой- охранять " ларьки в ридном городе". Народ сбежался,записался вТРО. А потом их всех- на передовую. Ну и все нормально. Брата вроде уже и похоронить и отпеть успели. Без задержек...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 12:27
          А ну конечно..Халява ,сэр..А оно вон как,Михалыч.(с)
    2. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 12:02
      пока одного вяжут и грузят мимо человек пять пройдут

      Может это айтишники? У них айтишников вроде не гребут.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 12:07
        Село hi, конечно "айтишники" и отцы-героины) там денежки всё решают и богатенькие и умные ьудут и айтишниками и инвалидами и прочими с броней.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 12:07
        Выберают видимо из тех,кто не может дать отпор..Кого легче скрутить
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 12:11
          dmi.pris 1, прям как волки, те тоде добычу полегче выбирают.
        2. alexmach Звание
          alexmach
          0
          Сегодня, 13:53
          Это вероятно старые видео, когда ловили "изподтишка". А так по слухам во-первых когда ТЦК-шников наезжает в город много лоюди начинают ходить по улицам заметно аккуратней. Есть в телеграмме куча суботних видео - там вообще никого на улицах нету. Было из Одессы и еще откуда-то. Ну и было пару свежих сообщений о нападениях на ТЦК-шников и просто людей в форме и о том что мужчины теперь только большими группами передвигаются. Даст Бог что-то там поменяется и начнется реальное сопротивление мобилизации.
    3. Фаталист Звание
      Фаталист
      +5
      Сегодня, 12:02
      Хм, коллега, Украина это всё таки вам не Грузия какая нибудь или Люксембург с Прибалтикой. Ресурс велик. Если каждый день даже каждого десятого поймают_ то это уже цифра. Да и люди тоже не того, читал где-то, что в Одессе, мужики из многоэтажек собираются группами по 15/20 человек для походов в магазин_ отбиваться от ТЦК проще бандой.))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:08
        Фаталист, так и ловить их проще бандой, окружат одному - двум по ногам остальные сами в автобусы влезут.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 12:10
          Ну пока лом работает. ТЦКашки ещё не придумали второго лома. laughing
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 12:22
        Одесситы- смышленные. Отлупят ТЦКашников. Заодно и оружие заберут. А там глядишь и биснесс откроют. " Оказание помощи от работников ТЦК. Выезд вооруженной группы по первому вызову" Прайс,льготы,скидки..)))
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 12:26
          Где то о первых зародышах сего бизнеса я слышал, но не хочу быть голословным, подождём первых случаев.)
        2. alexmach Звание
          alexmach
          +1
          Сегодня, 13:55
          Вообще-то это путь к полному распаду госсударства и сомализации. Ну Украина этот путь сама выбрала.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 11:57
    А нацполиция сама отсиживается в тылу за счёт пойманного "мяса" на улице. Тоже и ТЦКашки. laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:01
      Фаталист hi, не знаю правда аль нет но у ТЦК вроде как стимул по круче будет, там не наловишь сам пойдешь, а судя по их старанию на фронт они не хотят.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 12:04
        Не знаю правдивости инфы, но вроде у ТЦКашек с каждой пойманной головы премия. hi
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 11:59
    В Винницкой области красавчики - твёрдое первое место. laughing Леса что ли там гуще?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:02
      Pharmacist hi, скорее у тех кто откупает карман ширше)))
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 12:03
        Ааа! Вот оно что, а я-то думал! laughing
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 12:24
      Винницкая область- столица рагулья. Они только на майдан,сбегались,как стадо свиней.
  5. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +6
    Сегодня, 12:08
    До этих фашиствующих барaнов никак не доходит, что из нормального государства люди не бегут! Нормальное государство люди защищают. На фронте с оружием или в тылу у станка. Если же из него бегут миллионы, значит это государство ненормальное и нежизнеспособное. И каждый новый день войны - это новые бессмысленные жертвы.
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 12:08
    С не розыском скорее всего причина в коррупции полицейских.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:18
    Бегите ребятки, бегите, если жить хотите!