Цена золота побила исторический рекорд

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Цена золота побила исторический рекорд

На фоне геополитической турбулентности наблюдается рост спроса на консервативные активы со стороны инвесторов во всем мире. В то же время, несмотря на обилие инструментов для сбережения и приумножения капитала, лидерство среди активов-убежищ по-прежнему занимает золото.

Сегодня вышеупомянутый драгметалл преодолел очередную планку. Цена на золото в ходе утренних торгов в моменте достигала отметки 2454 доллара за тройскую унцию, что является историческим рекордом. Рост составил 1,5%.



На момент написания материала стоимость самого популярного среди инвесторов драгоценного металла составляла 2445 долларов за тройскую унцию.



В свою очередь, значительный рост котировок наблюдался и на графике серебра. Стоимость актива на пике достигала 32,59 доллара за тройскую унцию. Сейчас драгметалл торгуется около отметки 32,17$.



Собственно говоря, такой интерес к консервативным активам со стороны инвесторов является неслучайным. Одним из факторов опасений владельцев крупных капиталов по-прежнему остается геополитическая турбулентность и неопределенность на финансовых рынках.

При этом ситуацию значительно усугубляет то, что американский индекс S&P 500 показывает аномальную активность, также штурмуя исторические максимумы. Данная тенденция выглядит, мягко говоря, странной на фоне растущего долга, инфляции и снижения производства в США.



Впрочем, всему есть свое объяснение. Сегодня главным движителем американского фондового рынка является искусственный интеллект. Акции компаний, связанных с соответствующими разработками, показывают стремительный рост, влияя и на S&P 500, в который они входят.

Между тем многие финансовые эксперты называют это хайпом и «пузырем», что неизбежно приведет к обвалу на фондовом рынке США уже в обозримом будущем со всеми вытекающими последствиями не только для американской, но и для мировой экономики.

Вероятно, именно этим вызван повышенный спрос ос тороны частных инвесторов, страховых фондов и национальных банков разных государств к драгоценным металлам.
39 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 11:59
    Все эти скачки и падения временные явления, газ вон тоже "золотым" в своё время был а сейчас уже и не очень, так и тут месяц другой ажиотажа, и опять на новый виток.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 12:04
      У золота сейчас тренд на повышение, причем устойчивый. По оценкам экспертов, уже в этом году металл пробьет 3 000 за унцию...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:13
        Михаил-Иванов hi, так я и не спорю, вопрос надолго ли этот рост.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 12:39
          Есть мнение, что основные акторы готовы остановить печатный станок и слить нынешнюю финансовую систему. Я это называю - обновить тарифную сетку. За счет этого они попытаются перезапустить экономику, прежде всего в США. Также это сильно ударит по конкурентам - Китаю и Европе. Америка на короткий период - порядка 10-15 лет может работать автономно, нарабатывая новые капиталлы.
          Поэтому на смену доллару может прийти крипта. А уход в золото, это попытка хоть как-то спастись...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 12:42
            Михаил-Иванов, а что будет стоять за криптой??? Просто не понимаю с чего вдруг единица за которой не стоит государство и нет золото-валютой состовляющей может стоить так дорого.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 12:50
              Суть не в том какая будет новая рассчетная единица, это вообще не имеет значения. Главное обнулить тарифную сетку!
              Поясню. Негр грузчик получает 4 000 баксов, полицай 6 000, пенсионеры жрут триллионы. Взяли и сделали обвал всего. Никто никому ничего не платит, а жить как-то надо и жрать что-то надо, в итоге народ побуянит, но в итоге пойдет горбатиться за копейки. Все нужные активы останутся у правильных людей. В итоге станет самая низкая в мире производственная себестоимость. Если это помножить на переизбыток энергоносителей, схема вастает в работу.
              Матрасы это уже проходили сто лет назад, да и мы в девяностые работали в основном за слова...
      2. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 12:53
        Цитата: Михаил-Иванов
        У золота сейчас тренд на повышение

        Почувствовав реальную угрозу доллару , запад спешит сохранить свои активы в золоте . Что будет если страны БРИКС перейдут к своей валюте , приняв за её обеспечение не золото ,а медь , никель , платину или их набор ? Фальстарт однако . hi
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 12:57
          И этот фактор тоже имеет место...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 12:19
      А мы по-прежнему продаём нашим врагам 16 000 тонн палладия ежегодно. am
      Почему мы не введём эмбарго на продажу драгметаллов?
      Мы можем вздуть цену на Палладий в 10 раз, продавать меньше в 10 раз, а зарабатывать столько же. Тоже самое с платиной и другим редкоземом. fool
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 12:32
        Паллпдий и Потанина побочный продукт и на хлеб его не намажешь.Тем более палладивые ралли прекратилась .
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:00
    Как говорят западные спикулянты - золото ушло в боковой тренд. lol У кого есть лишние доллары могут вкладываться в золото если мозгов нет.Лондон в засаде.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 12:04
      У кого есть лишние доллары могут вкладываться в золото если мозгов нет.
      Поздно пить боржоми, Я где может год или два назад взял, сейчас +53%))
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 12:06
        Поздравляю, отличное вложение,тем более в рублях. hi
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +4
          Сегодня, 12:11
          Поздравляю, отличное вложение,тем более в рублях.
          Спасибо это мое единственное удачное вложение)
          1. fif21 Звание
            fif21
            +1
            Сегодня, 12:58
            Цитата: Trapp1st
            Спасибо это мое единственное удачное вложение)

            К сожалению рынок инвестиций устроен так , что 60-70 % несут убытки .
            Поздравляю с удачным вложением . hi
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              +1
              Сегодня, 13:01
              Поздравляю с удачным вложением .
              Спасибо!) hi
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 12:16
          Цитата: tralflot1832
          Поздравляю, отличное вложение,тем более в рублях. hi

          В 98-м, до дефолта, мы с отцом купили за доллары по 6 рублей свой первый экскаватор.
          На последние рубли взяли водки, обмыть покупку. Сидели на кухне и, пьяненькие, ржали над новостями о том, что доллар 30 перепрыгнул.
          С тех пор доллар в России не использовал - и рубль хорош, если правильно распорядиться.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 12:29
            Игорь Да помню тот дефолт.Больше двух жигулей в руки не давать hi .
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              -1
              Сегодня, 13:32
              Цитата: tralflot1832
              Больше двух жигулей в руки не давать
              Чубайс две "Волги", вроде бы, обещал...

              И Запад народ, который пережил 90-е, хочет какими-то санкциями сломать? laughing laughing laughing Да я на одних дачных заборах из профнастила, если чо, выживу...
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 14:01
                Я про Мурманск в 1998 г году говорю,я лично вляпался,пришлось ездить на двух годовом фиате - типо ,пока он не начал сыпаться.Но он себя тогда отработал,в семье его до сих пор зовут ласково " Типик",a кому я его продал горе,только задняя дверь осталась целая ,в салоне сидело 5 человек.МАЗ на встречке.
                1. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  0
                  Сегодня, 14:12
                  Игорь.Вот как разбогатею сразу позову делать забор из профнастила 15,75 м ,на втором участке,что то я с коровами не дружу! hi drinks
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 12:10
      Дело в том, что кроме золота, серебра и драгоценностей больше некуда вкладывать бабки для их хотя бы частичного сохранения.
      Доллар, Евро сдуваются, крипта так же пузырь, заводы и фабрики ХЗ могут прогореть или сгореть в любой момент или отжатыми, приватизированными быть. Земля тоже может быть национализирована в любом месте.
      В такое неспокойное и непредсказуемое время все в древние валюты вкладывают.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 13:40
        Цитата: Irokez
        В такое неспокойное и непредсказуемое время все в древние валюты вкладывают.
        Отец меня всегда учил - "любую лишнюю копейку вкладывай в своё производство". Мы с ним строили цеха, покупали растворные узлы, много чего ещё. А теперь - да пусть оно там штормит. У меня как работало - так и работает. А если цемент поднимется втрое - то я поставщику задам законный вопрос: "Как твоё производство связано с ММВБ и почему мне на неё наплевать, а тебе нет? Может, ты не на своём месте?"

        Пы.Сы.
        Сейчас у сестры-главбуха спросил. Свободных средств на счетах около пяти лямов. Практически ноль.
        Да пусть оно хоть всё там медным тазом накроется! Из производства деньги ни один кризис не вытянет.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 14:26
          Цитата: Zoldat_A
          Из производства деньги ни один кризис не вытянет.

          Не совсем так.
          Если нет сбыта Вашему производству, то Вам кирдык.
          Чем опасно падение США и Европы для Китая, да тем, что если они перестанут покупать Китайское, то и Китаю кирдык.
          Упала строительная отрасль, конкурентов много и останется самый сильный выживший. Остальным кирдык.
          Так вот когда непонятно выживешь или кирдык, то лишние деньги нужно вкладывать в проверенное и вечное ну хоть что-то останется. Или свернуть производство (продать) и в другое вложиться.
  3. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 12:01
    В России сегодня, грамм золота (999 пробы) , вроде как, осталося на прежнем месте, и равен он 6600 рублей. Другие пробы дешевле.
    1. НЕзлобный
      НЕзлобный
      +1
      Сегодня, 12:11
      Не 6 600,00 руб / 1 гр. но именно 6 954,63 руб. / 1 гр. по состоянию на 20.05.2024.
    2. Бледар Звание
      Бледар
      0
      Сегодня, 12:15
      вроде как, осталося на прежнем месте, и равен он 6600 рублей. Другие пробы дешевле.

      Если бы это было так, то через схему "Рубли ->Золото -> Доллар -> Рубли -> Золото и т.д." можно было бы бесконечно добывать деньги)
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 12:18
        А вы думаете, как дармоеды на биржах деньги делают из воздуха?)
        1. Бледар Звание
          Бледар
          +2
          Сегодня, 12:21
          А вы думаете, как дармоеды на биржах деньги делают из воздуха?)

          Ага, если всё так просто, то что тебе мешает делать деньги из воздуха? Начать то можно хоть со 100 рублей. Моральные ценности? Лень? Непонимание какие кнопки на компуктере нажимать?
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 12:24
            Коллега, вы как то напряженны с утра. Ваш коммент так и фонит искрами. laughing Во первых, не ты, а будьте любезны на вы. Во вторых, никто и не говорит о лёгкости сего труда. А в третьих, попробуйте пробиться к этим дармоедам, что б стать дармоедом.
            1. Бледар Звание
              Бледар
              +1
              Сегодня, 12:30
              Пардонирую за фамильярность, но в данном случае "тебе" это, так сказать, собирательный образ)
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 12:36
                ОК. Забыли и забили. drinks (короткий коммент).
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 12:05
    Американцы! А вы китайские активы арестуйте и отдайте их Украине. Заодно можете саудовские.
    Сегодняшняя цена на золото покажется вам халявой, когда люди деньги из долларов в золото начнут переводить.. Заодно вспомните Каддафи, золотой динар и всю свою сТраную недоисторию - на чём она держится?

    Не мы начали, не мы украли - единственное, что вам нужно помнить о вашем долларе.
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:11
    Вот чего то подумалось, золотая тема не моё и не обо мне. lol
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 12:16
    к ядерной войне мир готовится ? где не будет не сетей не бирж )
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:16
    С золотом все понятно, признанная нареченная/обозначенная ценность...
    Кстати, со спекуляциями на фоновом рынке, тоже все давно известно... сначала мутят, мутят, а потом пытаются половить в той мути, чего ни будь и как ни будь и не обязательно чего такого, гарантированно ценного, могут и из гуано конфетку слепить, с них станется, ещё те крутилы-мутилы.
  8. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 12:42
    Тупаны, берите золото сейчас, скоро будете покупать по 3000.
  9. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 14:31
    Цитата: Бледар
    вроде как, осталося на прежнем месте, и равен он 6600 рублей. Другие пробы дешевле.

    Если бы это было так, то через схему "Рубли ->Золото -> Доллар -> Рубли -> Золото и т.д." можно было бы бесконечно добывать деньги)


    Всё можно... Один нюанс: необходимо затариться изрядно стартовым капиталом. И быть готовым к потерям. Ну, кто Вам мешает прямо сейчас купить золото по текущему курсу, а завтра продать с прибылью? А золото, между прочим, можно купить также и в старых царских монетах, кои продают во множестве почти по текущему бирж.курсу. Осталось угадать с моментом покупки и не прогадать с моментом продажи.
    А чего так в золото упёрлись все? Серебро скачет и дорожает не хуже, а даже покруче...
  10. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 14:33
    Цитата: Irokez
    Дело в том, что кроме золота, серебра и драгоценностей больше некуда вкладывать бабки для их хотя бы частичного сохранения.
    Доллар, Евро сдуваются, крипта так же пузырь, заводы и фабрики ХЗ могут прогореть или сгореть в любой момент или отжатыми, приватизированными быть. Земля тоже может быть национализирована в любом месте.
    В такое неспокойное и непредсказуемое время все в древние валюты вкладывают.


    Чой-та прям так сразу "некуда"? В антиквариат... Он - не дешевел и не (по)дешевеет....