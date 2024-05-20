Цена золота побила исторический рекорд
На фоне геополитической турбулентности наблюдается рост спроса на консервативные активы со стороны инвесторов во всем мире. В то же время, несмотря на обилие инструментов для сбережения и приумножения капитала, лидерство среди активов-убежищ по-прежнему занимает золото.
Сегодня вышеупомянутый драгметалл преодолел очередную планку. Цена на золото в ходе утренних торгов в моменте достигала отметки 2454 доллара за тройскую унцию, что является историческим рекордом. Рост составил 1,5%.
На момент написания материала стоимость самого популярного среди инвесторов драгоценного металла составляла 2445 долларов за тройскую унцию.
В свою очередь, значительный рост котировок наблюдался и на графике серебра. Стоимость актива на пике достигала 32,59 доллара за тройскую унцию. Сейчас драгметалл торгуется около отметки 32,17$.
Собственно говоря, такой интерес к консервативным активам со стороны инвесторов является неслучайным. Одним из факторов опасений владельцев крупных капиталов по-прежнему остается геополитическая турбулентность и неопределенность на финансовых рынках.
При этом ситуацию значительно усугубляет то, что американский индекс S&P 500 показывает аномальную активность, также штурмуя исторические максимумы. Данная тенденция выглядит, мягко говоря, странной на фоне растущего долга, инфляции и снижения производства в США.
Впрочем, всему есть свое объяснение. Сегодня главным движителем американского фондового рынка является искусственный интеллект. Акции компаний, связанных с соответствующими разработками, показывают стремительный рост, влияя и на S&P 500, в который они входят.
Между тем многие финансовые эксперты называют это хайпом и «пузырем», что неизбежно приведет к обвалу на фондовом рынке США уже в обозримом будущем со всеми вытекающими последствиями не только для американской, но и для мировой экономики.
Вероятно, именно этим вызван повышенный спрос ос тороны частных инвесторов, страховых фондов и национальных банков разных государств к драгоценным металлам.
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