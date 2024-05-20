Politico: Вашингтон готовит санкции против грузинских политиков «за попытки примирения с Россией»

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Politico: Вашингтон готовит санкции против грузинских политиков «за попытки примирения с Россией»

На Западе и, в частности, в Вашингтоне недовольны тем, что им не удается проводить свою политику в Грузии, которую они уже давно считали подконтрольной себе страной.

Действия грузинских властей по принятию закона об иноагентах вызвали в стране протесты, за которыми стоят западные покровители. При этом закон стали называть «кремлевским», хотя подобные нормативные акты давно приняты во многих западных странах, включая США.



Как пишет американское издание Politico, власти США рассматривают возможность введения санкций против грузинских политиков, которые помогали продвигать и принимать этот закон. Т.е. американцы в свойственной себе манере вмешиваются в дела других государств. Больше на Западе, очевидно, обеспокоены тем, что, по их мнению, Грузия ведет «политику примирения с Россией».

По данным Politico, соответствующий законопроект по антигрузинским санкциям готовят в Конгрессе. Согласно санкциям, некоторым грузинским политикам грозит замораживание активов и запрет на въезд.

В Вашингтоне обвинили Тбилиси в «атаке на США и западные организации по продвижению демократии и в расширении связей с Россией и Китаем». Ожидается, что законопроект о санкциях может быть представлен уже сегодня.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:27
    «Власти США рассматривают возможность введения санкций против грузинских политиков» —

    — По "Грузинской мечте" американскими санкциями ...
    (Согласно санкциям, некоторым грузинским политикам грозит замораживание активов и запрет на въезд)
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:27
    Не а что, если США некому противостоять, их Блинкин заявляет что американе исключительная нация и на основании этого будет жить по принципу ворочу-что хочу, то почему они не могут вмешиваться, свергать, разрушать, насаждать свои хотелки по всему миру?
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Ропот 55
      почему они не могут вмешиваться, свергать, разрушать, насаждать свои хотелки по всему миру?

      Потому, что- "Вы не понимаете , это другое!" laughing
      США можно иметь закон об иноагентах, а Грузии и России нет из-за разницы в природе этих законов, 6 мая заявил официальный представитель госдепартамента США Мэтью Миллер: «Если вы посмотрите на закон США о регистрации иностранных агентов, вы увидите, что он применяется к людям, которые действуют от имени иностранных правительств, а не к тем, кто занимается работой в НПО, занимается гуманитарной деятельностью или работает в гражданском обществе и получает справедливую оплату из-за рубежа, это совершенно другое дело yes
  3. Камалов Звание
    Камалов
    +3
    Сегодня, 12:28
    Маразматики конченные, амерекосы, кем они себя возомнили?
    1. fif21 Звание
      fif21
      +3
      Сегодня, 13:14
      Цитата: Камалов
      Маразматики конченные, амерекосы, кем они себя возомнили?

      Вот этим и отличаются страны БРИКС от США и ЕС . Кто хочет лежать под гегемоном и защищать его интересы , а не свои - тем в ЕС , кто хочет вести независимую политику - тем в БРИКС . hi
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:39
    Вопрос ... а что дальше?
    Власти Грузии решили поступить по своему ... те, кто считает себя их хозяином, очень не доволен am
    1. fif21 Звание
      fif21
      +3
      Сегодня, 13:17
      Цитата: rocket757
      Власти Грузии решили поступить по своему

      Неужели Грузины стали , что то подозревать ? "Дружба" любой страны с США или ЕС , как правило заканчивается тем , что за них будут все решать другие, и не в их пользу . hi
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 12:41
    власти США рассматривают возможность введения санкций против грузинских политиков, которые помогали продвигать и принимать этот закон.
    Практически скопировав американский закон тут же попали в немилость Сша, которым прозрачность финансовых поступлений иноагентам совершенно ни к чему. Ну, а санкции - излюбленный метод американцев когда уговоры не подействовали. Сейчас еще выкатят кучу компромата на грузинских политиков, которые у них давно под колпаком. Американский беспредел широко шагает по миру.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: rotmistr60
      Практически скопировав американский закон тут же попали в немилость Сша

      Амерцы обиделись, что за нарушение FARA им грозит штраф до 250т.$, а грузины себе этот штраф ограничили до 25т. лари (7,5т $). Т.е. грузины вроде как получается в 33 раза демократичнее и либеральнее мaтрaснuков! yes
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 12:54
    Закон США, принятый в Грузии - автоматически становится российским . Чудеса американской демократии !
  7. Arzt Звание
    Arzt
    -1
    Сегодня, 13:07
    Прокатился по Абхазии недавно. Там заметно потепление к Грузии. Иметь 3 паспорта (Абхазия, Россия, Грузия) - норма для абхазов. В Грузию ездят лечиться активно и вообще...
    При этом запустили в строй нашу военно-морскую базу и к сезону аэропорт обещают. Кароч, сближение.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 13:23
      Цитата: Arzt
      Кароч, сближение.

      Сближение основанное на уважении интересов других стран , и взаимовыгодный бизнес , это один вопрос . А вот разжигание национальной вражды , сближению не способствует . hi
  8. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 13:16
    "Атаке на США"? Ещё более зауважал Иванишвили и Ко. На самоё ихнее покусились, серъёзно.