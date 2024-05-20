На Западе и, в частности, в Вашингтоне недовольны тем, что им не удается проводить свою политику в Грузии, которую они уже давно считали подконтрольной себе страной.Действия грузинских властей по принятию закона об иноагентах вызвали в стране протесты, за которыми стоят западные покровители. При этом закон стали называть «кремлевским», хотя подобные нормативные акты давно приняты во многих западных странах, включая США.Как пишет американское издание Politico, власти США рассматривают возможность введения санкций против грузинских политиков, которые помогали продвигать и принимать этот закон. Т.е. американцы в свойственной себе манере вмешиваются в дела других государств. Больше на Западе, очевидно, обеспокоены тем, что, по их мнению, Грузия ведет «политику примирения с Россией».По данным Politico, соответствующий законопроект по антигрузинским санкциям готовят в Конгрессе. Согласно санкциям, некоторым грузинским политикам грозит замораживание активов и запрет на въезд.В Вашингтоне обвинили Тбилиси в «атаке на США и западные организации по продвижению демократии и в расширении связей с Россией и Китаем». Ожидается, что законопроект о санкциях может быть представлен уже сегодня.

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