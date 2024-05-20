Ветеран армии США, писатель Ноктис Дрейвен отметил, что на Западе есть люди, которых радует гибель президента Ирана Ибрагима Раиси. При этом подавляющее большинство из них является невежественными американцами, позволившими своим СМИ и политикам говорить им, кто их враги во всем мире.- заявил Дрейвен.По мнению американского писателя, это означает, что если Иран падет, весь ближневосточный регион неизбежно попадет под влияние Запада, поскольку многие арабские и мусульманские лидеры уже "преклонили колени и поцеловали западное кольцо".Дрейвен подчеркнул, что Иран является единственной страной, которая противостоит Израилю и доминированию США на Ближнем Востоке. Писатель обратил внимание на то, что Запад определяет Россию, Китай и Иран как "большую тройку", являющуюся самым большим злом в мире.Исходя из этого, Запад и Израиль делают все возможное, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт в регионе. Когда это произойдет, США и их союзники окажутся против Ирана, к чему израильское руководство стремилось на протяжении нескольких поколений.Американский писатель считает, что Россия также будет вынуждена принять участие в этом конфликте, поскольку Иран является близким союзником Москвы как в экономическом отношении, так и в военной сфере. Исходя из этого, Россия позаботится о сохранении Ирана так же, как это произошло с Сирией.

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