Американский писатель: Иран – это Россия Ближнего Востока, если он падёт, весь регион окажется под влиянием Запада

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Американский писатель: Иран – это Россия Ближнего Востока, если он падёт, весь регион окажется под влиянием Запада

Ветеран армии США, писатель Ноктис Дрейвен отметил, что на Западе есть люди, которых радует гибель президента Ирана Ибрагима Раиси. При этом подавляющее большинство из них является невежественными американцами, позволившими своим СМИ и политикам говорить им, кто их враги во всем мире.

Иран – это Россия Ближнего Востока

- заявил Дрейвен.



По мнению американского писателя, это означает, что если Иран падет, весь ближневосточный регион неизбежно попадет под влияние Запада, поскольку многие арабские и мусульманские лидеры уже "преклонили колени и поцеловали западное кольцо".

Дрейвен подчеркнул, что Иран является единственной страной, которая противостоит Израилю и доминированию США на Ближнем Востоке. Писатель обратил внимание на то, что Запад определяет Россию, Китай и Иран как "большую тройку", являющуюся самым большим злом в мире.

Исходя из этого, Запад и Израиль делают все возможное, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт в регионе. Когда это произойдет, США и их союзники окажутся против Ирана, к чему израильское руководство стремилось на протяжении нескольких поколений.

Американский писатель считает, что Россия также будет вынуждена принять участие в этом конфликте, поскольку Иран является близким союзником Москвы как в экономическом отношении, так и в военной сфере. Исходя из этого, Россия позаботится о сохранении Ирана так же, как это произошло с Сирией.
12 комментариев
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  1. Taskhyl
    Taskhyl
    -1
    Сегодня, 12:36
    В Иране дохрена смотрящих на Запад! Произойти может что угодно там. И аятоллу могут согнуть.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -2
      Сегодня, 12:38
      И женщин размотать из ковра. Не допустим!
      1. Taskhyl
        Taskhyl
        -1
        Сегодня, 12:40
        Недопущалка-то выросла?))) А то в некой "братской" стране тоже все хотели "не допустить")
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          0
          Сегодня, 13:26
          Вы что, борец за женские права? Не стыдно? С такими, как вы, всех союзников растеряем...
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 13:36
        Это, по-моему, вообще неважный вопрос. Хотят они ходить в хиджабах - пожалуйста, нам-то какое дело. Не захотят - нам, опять же, нет дела. Да и никому не должно быть.
        А вот о том, что в Иране не могут обеспечить безопасность первым лицам, нам беспокоиться уже стоит. И уроки из этого извлечь тоже стоит - это вообще в обязательном порядке.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Taskhyl
      В Иране дохрена смотрящих на Запад!

      А Иран интересен Западу как союзник ? Помнится Ельцын прямо в засос с Клинтоном и пока под сказки о строительстве демократии ,американцы пилили нашу промышленность. Так Иран ,он интересен только в виде пресмыкающейся колонии
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 12:42
    Таки да. Сегодня утром на "Конте" уже читал , да и на 3mvr.ru. мнения наших экспертов о том, что России надо помочь Ирану пройти турбулентность данного периода и активнее сотрудничать. Иначе "западники" в самом Иране будут не прочь развернуть страну за некие плюшки.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Фаталист
      Иначе "западники" в самом Иране будут не прочь развернуть страну за некие плюшки.

      Или можем мы развернуть... Не, ну, а что. Хотя... нет, не можем: не хватит пока сил держать Иран в узде. Между проамериканским Ираном и независимым я выбираю независимый.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:46
    Иран – это Россия Ближнего Востока
    Действительно обе страны Сша считает своим врагом и против них введено самое большое количество американских и европейских санкций. Только с небольшой разницей - Россия виновата во всем, что происходит в мире и не нравится Западу, а Иран в том, что происходит на БВ.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 14:35
      "Россия виновата во всем, что происходит в мире и не нравится Западу,
      а Иран в том, что происходит на БВ"///
      ----
      А Северная Корея - в том, что происходит на ДВ.
      Россия-Иран-Северная Корея - несгибаемая мировая ось
      противодействия зловещему Западу.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:51
    А почему Иран должен пасть?
    Большая страна, возможностей у них предостаточно, потому что мир не вертится только вокруг полосатикам и их хотелки пофиг, очень многим и будет ещё больше таких.
  5. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 12:55
    Гибель Раиси-это не только потеря для Росси, но и потеря для Китая.
    Иран-это ШОС и БРИКС. Ключевой игрок по переформатированию Ближнего Востока.

    "Председатель Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета".

    В своей телеграмме глава КНР подчеркнул, что президент Раиси внес важный вклад в поддержание безопасности и стабильности Ирана, содействие национальному развитию и процветанию, а также предпринял активные усилия по консолидации и развитию китайско-иранского всестороннего стратегического партнерства. Си Цзиньпин отметил, что трагическая смерть Раиси стала огромной потерей для иранского народа, а также привела к тому, что китайский народ потерял хорошего друга.