Появились кадры уничтожения одной из ракет ВСУ, атаковавших пригород Луганска

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Появились кадры уничтожения одной из ракет ВСУ, атаковавших пригород Луганска

Сегодня утром войска киевского режима осуществили очередную террористическую атаку на мирное население нашей страны. Ракетному удару подвергся пригород Луганска (ЛНР), поселок Юбилейный.

Согласно сообщению от местных силовых структур, на обломках боеприпаса, использовавшегося ВСУ, указано, что он произведен во Франции. Предварительно установлено, что для атаки на жилые массивы вышеупомянутого поселка использовались крылатые ракеты «SCALP-EG», пишет в своем ТГ-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.





В свою очередь, луганские паблики выкладывают кадры, на которых местными жителями запечатлена работа российской ПВО по вражеским воздушным целям. На них отчетливо видно уничтожение нашими военнослужащими одной из ракет ВСУ, атаковавших пригород Луганска.





В то же время сообщается, что в результате террористической атаки киевских боевиков на территории жилого массива поселка Юбилейный возник сильный пожар.



Местный ТГ-канал публикует кадры, снятые одним из жильцов дома, пострадавшего от обстрела. Мужчина говорит, что он находился дома, когда прогремел взрыв. Его жилище получило сильные повреждения, в гараже, расположенном рядом с домом, сгорело авто. К счастью, сам автор ролика чудом уцелел.





В целом на данный момент сообщается о пяти пострадавших. Один из жилых домов охвачен огнем. Еще десятки близлежащих строений получили повреждения.

8 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Сегодня, 12:55
    ПВОшники молодцы, могло бы быть намного хуже, если бы долетело...
    Теперь ждем Марию Захарову с атомной бомбой в руках и надписью "По Парижу за Луганск!"
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 12:58
    Повторяется одно и тоже и никто на западе этого не желает замечать ... к ним же не прилетает, значит так можно.
    Понятно, что нациков надо ровнять, а потом отлавливать всех самых отъявленных\конченых и так же ровнять, желательно окончательно.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 13:11
      Вот и я о том же! Они даже в Киеве проблем не наблюдают, про Париж и речи не идет...
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 13:07
    Надо послать подарки виде ядерной ракеты кинжал тем, кто дал крылатые ракеты «SCALP-EG»
    Жаль очень людей !
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 13:12
      Достаточно Кинжалом в ядерном исполнении снести туннель в Карпатах по которому идут поставки оружия. Уже этот жест доброй воли многих образумит.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 13:14
    Кто знает координаты французского посольства в Киеве?
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      -2
      Сегодня, 13:54
      Я знаю. Скинуть ? Уже завел свой боевой диван ?
    2. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Кто знает координаты французского посольства в Киеве?

      Причем после удара можно сказать, что целились с здание рядом. Дескать, ракеты у нас кривые, уж извиняйте, если что...