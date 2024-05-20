Появились кадры уничтожения одной из ракет ВСУ, атаковавших пригород Луганска
Сегодня утром войска киевского режима осуществили очередную террористическую атаку на мирное население нашей страны. Ракетному удару подвергся пригород Луганска (ЛНР), поселок Юбилейный.
Согласно сообщению от местных силовых структур, на обломках боеприпаса, использовавшегося ВСУ, указано, что он произведен во Франции. Предварительно установлено, что для атаки на жилые массивы вышеупомянутого поселка использовались крылатые ракеты «SCALP-EG», пишет в своем ТГ-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
В свою очередь, луганские паблики выкладывают кадры, на которых местными жителями запечатлена работа российской ПВО по вражеским воздушным целям. На них отчетливо видно уничтожение нашими военнослужащими одной из ракет ВСУ, атаковавших пригород Луганска.
В то же время сообщается, что в результате террористической атаки киевских боевиков на территории жилого массива поселка Юбилейный возник сильный пожар.
Местный ТГ-канал публикует кадры, снятые одним из жильцов дома, пострадавшего от обстрела. Мужчина говорит, что он находился дома, когда прогремел взрыв. Его жилище получило сильные повреждения, в гараже, расположенном рядом с домом, сгорело авто. К счастью, сам автор ролика чудом уцелел.
В целом на данный момент сообщается о пяти пострадавших. Один из жилых домов охвачен огнем. Еще десятки близлежащих строений получили повреждения.
Информация