«Это так не работает»: Эстонский премьер исключила применение 5 статьи устава НАТО из-за гибели солдат альянса на Украине

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«Это так не работает»: Эстонский премьер исключила применение 5 статьи устава НАТО из-за гибели солдат альянса на Украине

Военнослужащие западных стран присутствуют на Украине, некоторые страны уже отправили своих военных для участия в подготовке украинских солдат, не дожидаясь общего решения или создания коалиции. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

На Украине присутствуют военные НАТО, отправившиеся туда на свой «страх и риск». Они не участвуют в боевых действиях, их задача — подготовить украинских военнослужащих. Также на этих военных не распространяется статья 5 устава НАТО о коллективной защите. При их гибели от российского оружия никто не собирается объявлять войну России и вступать с ней в конфликт.



Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: «Это статья 5. Давайте... бомбить Россию». Это не так. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны.

— заявила Каллас в интервью Financial Times.

По мнению эстонского премьера, Западу не стоит бояться отправки своих войск на Украину для обучения, но нужно помнить, что в стране идет война и отправившиеся туда военные могут погибнуть. Как подчеркнула Каллас, на данный момент Эстония не отправляла своих солдат на Украину, но данный вопрос стоит на повестке дня.

Ранее Литва и Латвия заявили о готовности отправить своих военных на Украину, чтобы подменить подразделения ВСУ в западной части страны. При этом прибалты не желают отправляться туда в одиночку, призывая создать некую коалицию. Но большинство стран Европы против такой инициативы.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:53
    «Это не так. Это не автоматически» —

    Статья 5
    «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.
    О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности» ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 13:01
      Нам нужно объявить денежную премию для украинцев, предоставивших информацию о месторасположении солдат НАТО на Украине. Лохлы продажные: за деньги всех эстонцев продадут. good
      1. Griffit Звание
        Griffit
        +2
        Сегодня, 13:46
        Нам нужно объявить денежную премию для украинцев, предоставивших информацию о месторасположении солдат НАТО на Украине. Лохлы продажные: за деньги всех эстонцев продадут. good

        Не нужно. Все войска НАТО по факту замещают украинцев на местах Западной Украины. Как только это замещение касается местных и международных денежных вливаний, практически сразу идёт слив русским. Никто из местных укропаразитов не хочет лишаться халявных денег и идти под ноль. Как только такая судьба маячит, сразу идёт слив. Безо всяких денежных вливаний с российской стороны.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Сегодня, 12:53
    Эти гнусы больше всех трындят, а дойдет до войны первыми сдадутся...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:54
    Так что эти опасения необоснованны.
    Зато чувствуется, что опасения есть у многих, кто не хочет, боится ввязываться в прямое военное противостояние с державой, у которой достаточно ядрёных аргументов, для всех и сразу.
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 13:38
      думаю будет договорняк о нейтралитете между странами обладателями СЯО
      РФ, США, Англия и Франция
      а все остальные попадут под риски применения РФ по ним ТЯО
      Эстония не исключение как и Польша и даже Германия
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:47
        Договариваться с кем???
        Тут только один, более менее надёжный фактор, это СТРАХ!
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 13:52
          СТРАХ и расплата, это для НЕ имущих даже ТЯО
          а после применения ТЯО по украине по местам дислокации, казармам бригад и полигонам с мобилизованными - будут экстренное заседание СБ ООН
          А перед ним - как ни крути - будет договорняк РФ и США с Англией и Францией
          так что даже ст. 5 устава НАТО - НЕ будет применена
          при последующих ударах РФ - ТЯО по Эстонии, Польше и Румынии и т.п.
          как бы обладателям СЯО не попасть под ответный удар от РФ
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 13:54
            В таких вопросах, гадай не гадай, в реале все может случится весьма неожиданно.
            Не проверишь, не узнаешь... но проверять, как то, не хочется.
            1. Romario_Argo Звание
              Romario_Argo
              +1
              Сегодня, 14:00
              ну смотрите, Д.А. Медведев же не просто так об этом говорит
              видимо такие планы у Минобороны РФ - есть
              тем более что Медведев это следующий президент РФ за текущим laughing
              статус Медведева - не позволяет ему попусту кидаться словами
              вопрос только - когда ударим (?)
              так что ждём - уже скоро прилетит
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 14:08
                За ДАМ... не читаю, не слушаю, потому как... противно.
                Не дай боже у нас такое выбирут/назначат ещё раз fool
  4. Rashid Звание
    Rashid
    +3
    Сегодня, 12:58
    Хорошая строчка "...в Европе ли С.Америке...". То есть, в Сирии или в Африке их можно мочить без проблем.
  5. Region-25.rus Звание
    Region-25.rus
    +2
    Сегодня, 12:59
    Эстония не отправляла своих солдат на Украину, но данный вопрос стоит на повестке дня
    ну да ну да.. бравые эстонские вояки (кстати где воевали вообще?) Научат.... еще как научат..
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Region-25.rus
      бравые эстонские вояки (кстати где воевали вообще?)

      Говорят, что недавно одного эстонского воина отправили в Красное море бороться с хуситами...
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 13:06
    А сколько эти лимитрофы сами могут отправить из своих "армий" по 10 калек? И эти чучелы больше всего рвут одно место на немецкий крест.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:10
      Цитата: А. Эверт
      А сколько эти лимитрофы сами могут отправить из своих "армий" по 10 калек? И эти чучелы больше всего рвут одно место на немецкий крест.

      А вы заметили что несколько поутихла активность йеменских хуситов? Эстония направила для борьбы с ними вооруженную миссию своих "ВМС" в количестве одного охвицера! belay laughing
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:10
    «Это так не работает»: Эстонский премьер исключила применение 5 статьи устава НАТО из-за гибели солдат альянса на Украине

    Американцы не готовы к прямой войне и по этой причине ,5 статья устава НАТО не работает .
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:13
      Цитата: APASUS
      Американцы не готовы к прямой войне и по этой причине ,5 статья устава НАТО не работает .

      yes Нормальных вояк у них кот наплакал и, если их выбьют, то янки самих себя не защитят от восстания обезьян, будут неграм ноги лизать.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 13:34
    Это как из басни Крылова "Обезьяна забавлялась очками" или очком. Как кому нравится. А вообще при ведении боевых действий зашёл на территорию воинской части или находишься в боевых порядках, тут уж не обессудь, война брат мусью или как там по эстоннски. bully
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 13:35
    Бомбилка у придурочной не отросла чтобы Россию бомбить.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: убей фашиста
      Бомбилка у придурочной не отросла чтобы Россию бомбить.

      Отчего же? она вполне сносно может бомбить, в гальюне... lol
  10. magier Звание
    magier
    0
    Сегодня, 13:36
    Самое безопасное место для ВСУшников будет рядом (но на удалении некотором) от окопов НАТОвцев. Все прилеты будут к последним. ВСУшники смогут перекурить.
  11. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 13:41
    Ранее Литва и Латвия заявили о готовности отправить своих военных на Украину, чтобы подменить подразделения ВСУ в западной части страны.

    А чего ж не в восточной? Уж меняться так меняться.
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:04
    «Это так не работает»: Эстонский премьер исключила применение 5 статьи устава НАТО из-за гибели солдат альянса на Украине

    Неожиданно резво чухонцы заднюю включили! Жмуры всё таки остужают горячие эстонские головы...
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:11
    Эту ковырялку спросить забыли, ее эстония чуть меньше чем пыль.
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:26
    Западу не стоит бояться отправки своих войск на Украину ... отправившиеся туда военные могут погибнуть

    Другими словами: эстонская премьерка сказала, что не надо бояться гибели западных военных вна Украине. Типа, помер, да и хрен с ним – главное, что украине помогли. Нафига – это уже другой вопрос, который неприлично спрашивать.

    – А вон ту штучку надо тряпочкой протереть и покрасить в розовый цвет.