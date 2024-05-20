«Это так не работает»: Эстонский премьер исключила применение 5 статьи устава НАТО из-за гибели солдат альянса на Украине
Военнослужащие западных стран присутствуют на Украине, некоторые страны уже отправили своих военных для участия в подготовке украинских солдат, не дожидаясь общего решения или создания коалиции. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
На Украине присутствуют военные НАТО, отправившиеся туда на свой «страх и риск». Они не участвуют в боевых действиях, их задача — подготовить украинских военнослужащих. Также на этих военных не распространяется статья 5 устава НАТО о коллективной защите. При их гибели от российского оружия никто не собирается объявлять войну России и вступать с ней в конфликт.
— заявила Каллас в интервью Financial Times.
По мнению эстонского премьера, Западу не стоит бояться отправки своих войск на Украину для обучения, но нужно помнить, что в стране идет война и отправившиеся туда военные могут погибнуть. Как подчеркнула Каллас, на данный момент Эстония не отправляла своих солдат на Украину, но данный вопрос стоит на повестке дня.
Ранее Литва и Латвия заявили о готовности отправить своих военных на Украину, чтобы подменить подразделения ВСУ в западной части страны. При этом прибалты не желают отправляться туда в одиночку, призывая создать некую коалицию. Но большинство стран Европы против такой инициативы.
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