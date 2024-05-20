Президент Аргентины: «Нельзя забывать, что социалисты уничтожили 150 миллионов человек»

Сторонники правой испанской партии Vox горячо поддержали речь, которую президент Аргентины произнес на массовом митинге в Испании. Политик, известный своими неоднозначными реформами в стране, выступил с жесткой критикой социализма и левых сил.По его мнению, люди с социалистическими взглядами являются носителями самых разнообразных пороков. В первую очередь, ими движет зависть, обида и ненависть, которые могут толкнуть их, утверждает Милей, даже на убийства.По его словам, нельзя забывать, что социалисты за время своего существования уничтожили в общей сложности примерно 150 миллионов человек.- заявил политик.Митинг был организован партией Vox незадолго до европейских парламентских выборов. Его организаторы призвали к поддержке своих международных союзников. Среди них – премьер-министры Италии и Венгрии, а также лидеры правых сил Франции и Португалии.В их число вошел и Хавьер Милей. После его речи с критикой социалистического движения присутствующие встали и наградили оратора длинными и громкими овациями.Собственно, аргентинский президент стал далеко не первым, кто решил подсчитать число жертв социализма и коммунизма. Но почему-то мало кто берется за подсчеты тех, кто лишился жизни из-за капиталистов. А ведь больше всего людей за последнее столетие погибло именно по вине тех, кто представлял правые политические взгляды.

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