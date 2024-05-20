Президент Аргентины: «Нельзя забывать, что социалисты уничтожили 150 миллионов человек»

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Президент Аргентины: «Нельзя забывать, что социалисты уничтожили 150 миллионов человек»

Сторонники правой испанской партии Vox горячо поддержали речь, которую президент Аргентины произнес на массовом митинге в Испании. Политик, известный своими неоднозначными реформами в стране, выступил с жесткой критикой социализма и левых сил.

По его мнению, люди с социалистическими взглядами являются носителями самых разнообразных пороков. В первую очередь, ими движет зависть, обида и ненависть, которые могут толкнуть их, утверждает Милей, даже на убийства.

По его словам, нельзя забывать, что социалисты за время своего существования уничтожили в общей сложности примерно 150 миллионов человек.

Никогда не забывайте, что проклятые социалисты убили 150 миллионов человеческих существ

- заявил политик.

Митинг был организован партией Vox незадолго до европейских парламентских выборов. Его организаторы призвали к поддержке своих международных союзников. Среди них – премьер-министры Италии и Венгрии, а также лидеры правых сил Франции и Португалии.

В их число вошел и Хавьер Милей. После его речи с критикой социалистического движения присутствующие встали и наградили оратора длинными и громкими овациями.

Собственно, аргентинский президент стал далеко не первым, кто решил подсчитать число жертв социализма и коммунизма. Но почему-то мало кто берется за подсчеты тех, кто лишился жизни из-за капиталистов. А ведь больше всего людей за последнее столетие погибло именно по вине тех, кто представлял правые политические взгляды.
33 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +11
    Сегодня, 13:14
    Этот клоун входит в тройку кандидатов быть посаженным на кол!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +10
      Сегодня, 13:18
      Михаил-Иванов, это умственно неполноценный и вопрос не к нему, а к народу который его выбрал, он же свои планы не скрывал.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +8
        Сегодня, 13:21
        Так и на Украине выборы Зеленского были честными, и Пашиняна народ выбрал. Тут, как говорится, теперь хлебайте...
        1. Knizhnik Звание
          Knizhnik
          +4
          Сегодня, 13:31
          Увы. А ведь перед выборами у них предупреждали, что США забашляли на этого популиста невиданные прежде средства, попутно проплатив мощную PR-атаку...
          Не понятно, то ли пресловутый латиноамериканский фатализм, то ли желание примазаться к долларовым потокам. Интересно, что в Аргентине серъёзно обсуждалась возможность послать войска на Украину.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +4
            Сегодня, 13:46
            Никогда не забывайте, что проклятые социалисты убили 150 миллионов человеческих существ

            Этот аргентинский клоун забыл добавить, что это были не просто социалисты, а национал социалисты со своей расовой теорией об "ариях" и жаждой жизненного пространства... Интересно, а кто -нибудь подсчитывал сколько убили капиталисты колонизаторы со своим апартеидом, рабством и расовой сегрегацией...??? am
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 13:34
          Михаил - Иванов, Зеленский как раз на оборот обещал мир и евро ассоциацию. А это обещал сказки и бардак причём в открытую.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +4
            Сегодня, 13:35
            Вот в чем они точно схожи - оба обещали!
    2. кредо Звание
      кредо
      +7
      Сегодня, 13:23
      Этот клоун входит в тройку кандидатов быть посаженным на кол!

      Похоже ещё один кровавый клоун нарисовался, только теперь уже в Латинской Америке.
      Если ему представить счёт того, скольких уморили и уничтожили поборники частной собственности и проповедники западного образа жизни, за последние пятьсот лет, то цифра этих человеческих жертв явно перевалит за 1,5-2 миллиарда. angry
      1. guest Звание
        guest
        +3
        Сегодня, 13:34
        Цитата: кредо
        Если ему представить счёт того, скольких уморили и уничтожили поборники частной собственности и проповедники западного образа жизни, за последние пятьсот лет, то цифра этих человеческих жертв явно перевалит за 1,5-2 миллиарда.

        Ну так они же демократически уничтожили. laughing Один навльнист открыто уже заявил, что Гитлер демократично уничтожал людей, а значит претензий к нему никаких быть не может.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 13:16
    А сколько уничтожили КАПИТАЛИСТЫ???
  3. Землекоп Звание
    Землекоп
    +7
    Сегодня, 13:17
    Скудоумный забыл при этом хрюкнуть сколько миллионов и миллиардов убили капиталисты...властьимущие капиталисты в мире в целях поддержания своего миропорядка основанного на правилах.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 13:19
      Землекоп hi, вы не понимаете ЭТО ДРУГОЕ!!!!!
  4. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +4
    Сегодня, 13:20
    Уничтожавшая аргентинцев хунта судя по взглядам Милея это другое.
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Уничтожавшая аргентинцев хунта судя по взглядам Милея это другое.

      Да он еще забыл Чили , Индейцев США ,Негров , Инков . Популист с привитыми западными ценностями. Реки крови , и все ради "демократии". hi
  5. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +3
    Сегодня, 13:21
    Его С Зеленским в одну камеру. Вот весело там будет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 13:26
      Оптимус Прайм hi, третьим Борьку Джонсона.
      1. Оптимус_Прайм Звание
        Оптимус_Прайм
        +1
        Сегодня, 13:33
        Согласен, веселее будет.
      2. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 13:36
        И Байдена для компании.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Вот весело там будет

      Особенно, если не кормить.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:32
    Бессмысленно обсуждать высказывания всяких разных, одухотворенных...
  7. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 13:33
    ..больше всего людей за последнее столетие погибло именно по вине тех, кто представлял правые политические взгляды
    Довольно спорно, ведь гитлер возглавлял социалистическую партию Германии. Какие же это правые взгляды?!
    Так что Миллей, какой бы он ни был, в чем-то прав
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 13:37
      Цитата: borisvt
      социалистическую партию Германии

      правды ради к социализму НДСАП относится так же как ЛДПР к либерализму
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 13:36
    Президент Аргентины: «Нельзя забывать, что социалисты уничтожили 150 миллионов человек»
    он чего курит?!!!
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +2
      Сегодня, 13:40
      он чего курит
      В Аргентине кокаин декриминализован.
  9. klev72 Звание
    klev72
    +2
    Сегодня, 13:37
    Чем немыслимые ложь, тем быстрее в неё поверят. Тут на неделе либерал-фашист чуть не прикончил президента Словении. Этот кучерявый аргентинец из того-же выводка террористов и его время ещё не наступило. Широко шагая, в русле пиарщиков Зели, способен на большее. Такой-же злой шут.
  10. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +1
    Сегодня, 13:38
    Ну, если этот к социалистам приписал "национал-социалиста" Адольфа Алоизовича, то пожалуй.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:39
    Не трогайте Миллея ,этого человека на трон посадил этнический армянин в Аргентине ( Миллиардер кстати), просто наблюдайте.Зачем Миллею 24 Ф 16 из Дании ,три варианта ответа : Он собрался воевать с соседями по континенту.Он собрался перекрыть путь из Атлантики в Тихий океан.Миллей хочет чтобы Фолкленды назывались Мальвинами?По последнему пункту вот зачем в эту зону поперся наш НИС Росгеоразведки и нашёл запасы нефти и газа в секторе на который Англия официально претендует Запасы сопоставимы с Северным морем .Если на стене висит американское " ружо" ,оно выстрелит по американскому сценарию.Зелень европейская по команде из США ,требует от ЕСовских нефтегазовых компаний " нулевую прибыль",на что ЕС ответило офшорными районами нефтедобычи,но с деньгами у них проблема- зато нет проблем с деньгами у арабов.Пора и нам включаться в это дело.
  12. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 13:52
    «Нельзя забывать, что социалисты уничтожили 150 миллионов человек»

    Если известно про социалистов, то это же должно быть известно и про фашистов и колонизаторов.
    Отсюда: сколько, интересно, уничтожили фашисты и колонизаторы!?...
  13. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 13:54
    Да у него на морде написано, что он законченый дегенерат.
    Такой же как Борис Джонсон.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:55
      Он смог стать успешным юристом и обеспеченным человеком, живёт как хочет и возможно, ради прикола пошёл в политику. Почему бы нет?
  14. влад сваргин_2 Звание
    влад сваргин_2
    0
    Сегодня, 13:54
    Президент Аргентины: «Нельзя забывать, что социалисты уничтожили 150 миллионов человек»

    То что говорит и как себя ведёт этот "президент с бензопилой" явно похоже на деградацию личности. Жаль народ, который неддавно выбрал его! У них с Зенским очень много обшего...
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:01
    Отжигает лохматый ! Что то капиталисты ,в его лице ,Аргентину вообще извели до феодализма
  16. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 14:22
    этот недоумок не хочет посчитать сколько народу загубили различные религиозные конфессии? а сколько народу было загублено при колонизации обеих америк, африки, австралии и различных островов?