Сроки сдачи головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер» перенесены

Самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде», единственный в своём роде в мире, 120 МВт, — «Россия», который тоже должен быть построен ориентировочно к 2030 году

Головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер» передадут заказчику позднее ранее озвученных сроков. Об этом на совещании в правительстве сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Головной большой линейный атомный ледокол проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр «Лидер») «Россия» будет достроен и передан заказчику с большим сдвигом вправо. По словам Мантурова, ориентировочные сроки запланированы на 2030 год, хотя изначально назывался 2027-й. Причины корректировки не называются, средства на строительство атомохода были выделены заранее, причем в полном объеме.— заявил Мантуров.Официальное строительство головного ледокола проекта «Лидер», получившего название «Россия», было начато в Большом Камне Приморского края на судостроительном комплексе «Звезда» в июле 2020 года с церемонии резки стали, церемония закладки прошла через год, в июле 2021-го.Всего планировалась постройка трех ледоколов нового проекта, предназначенных для круглогодичной проводки крупнотоннажных грузовых судов по Севморпути. Согласно проекту, полное водоизмещение новых ледоколов составит 71,4 тысячи тонн при длине 209 метров, ширине 47,7 метра и высоте 20,3 метра. Судно получит два ядерных реактора РИТМ-400 мощностью 120 мегаватт на винтах и тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.Как заявили разработчики проекта из Санкт-Петербургского ЦКБ «Айсберг», ледокол «Лидер» сможет развивать скорость до 24 узлов на чистой воде и до 12 узлов по льду толщиной до 2 метров. Максимально преодолеваемая толщина льда — 4 метра. Срок службы такого ледокола рассчитан на 40 лет. Экипаж — 127 человек. Автономность ледокола по запасам провизии составит 8 месяцев.