Сроки сдачи головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер» перенесены

25
Сроки сдачи головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер» перенесены

Головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер» передадут заказчику позднее ранее озвученных сроков. Об этом на совещании в правительстве сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Головной большой линейный атомный ледокол проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр «Лидер») «Россия» будет достроен и передан заказчику с большим сдвигом вправо. По словам Мантурова, ориентировочные сроки запланированы на 2030 год, хотя изначально назывался 2027-й. Причины корректировки не называются, средства на строительство атомохода были выделены заранее, причем в полном объеме.



Самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде», единственный в своём роде в мире, 120 МВт, — «Россия», который тоже должен быть построен ориентировочно к 2030 году

— заявил Мантуров.

Официальное строительство головного ледокола проекта «Лидер», получившего название «Россия», было начато в Большом Камне Приморского края на судостроительном комплексе «Звезда» в июле 2020 года с церемонии резки стали, церемония закладки прошла через год, в июле 2021-го.

Всего планировалась постройка трех ледоколов нового проекта, предназначенных для круглогодичной проводки крупнотоннажных грузовых судов по Севморпути. Согласно проекту, полное водоизмещение новых ледоколов составит 71,4 тысячи тонн при длине 209 метров, ширине 47,7 метра и высоте 20,3 метра. Судно получит два ядерных реактора РИТМ-400 мощностью 120 мегаватт на винтах и тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.

Как заявили разработчики проекта из Санкт-Петербургского ЦКБ «Айсберг», ледокол «Лидер» сможет развивать скорость до 24 узлов на чистой воде и до 12 узлов по льду толщиной до 2 метров. Максимально преодолеваемая толщина льда — 4 метра. Срок службы такого ледокола рассчитан на 40 лет. Экипаж — 127 человек. Автономность ледокола по запасам провизии составит 8 месяцев.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 13:32
    Никогда такого не было и вот опять. С.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +10
      Сегодня, 13:37
      Подробности сдвига вправо интересуют гораздо больше технических характеристик проекта...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 13:38
        Михаил - Иванов, тем более аж на три года.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +6
          Сегодня, 13:42
          Пусть Мантуров расскажет, кто украл болгарку и сварочник?)))
      2. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 14:01
        Цитата: Михаил-Иванов
        Подробности сдвига вправо интересуют гораздо больше технических характеристик проекта...

        yes Особенно интересует факт сполна отпущенных средств на строительство ледокола. Где деньги, Зин?! am Ждём громких посадок!
      3. megadeth Звание
        megadeth
        +2
        Сегодня, 14:01
        Шахты под ракеты забыли "просверлить", да место под ЗРК и т.д. очистить. А без вооружения, даже гражданским ледоколам, скоро на Севморпути делать будет нечего.. имхо
      4. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:35
        Десять лет строим ледокол, срок службы которого 40 лет. am
        Без непарламентских выражений невозможно комментировать. negative
    2. Borik Звание
      Borik
      +6
      Сегодня, 13:38
      Кто бы сомневался что так и будет, и не буду оракулом подобное с переносом сроков повторится ещё не один раз.
  2. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    0
    Сегодня, 13:33
    Думаю постепенно подвигают до 2050
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +5
      Сегодня, 13:57
      видимо внесли изменения в ТТЗ, увеличили длину, ширину, водоизмещение
      вот у всех будет удивление - когда на воду спустят Авианосец проекта Шторм laughing
      1. geniy Звание
        geniy
        0
        Сегодня, 14:33
        Я полностью поддерживаю превращение этого огромного ледокола в атомный авианосец. Надо всего лишь немного увеличить его. Водоизмещение вместо 71 тысячи тонн возрастет до 90 тыс тонн, и вместо трех реакторов поставить 4 реактора. И тогда мощности его и прочности обшивки хватит чтобы прямиком ходить через северный полюс - по кратчайшему маршруту. и никакой другой военный корабль за ним не угонится. и под сотню самолетов создадут угрозу даже США.
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 13:43
    Лакомый кусочек для эффективных менеджеров, возможно отсюда ноги растут ( причина сдвига).
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 13:43
    Заметьте там где Мантуров там застой и сроки в право. И Суперджет и МС-21 под его кураторством так и не взлетели. hi
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      -2
      Сегодня, 13:58
      Хмм. А Пушилин дюже хвалил его за Мариуполь smile
    2. Касатик Звание
      Касатик
      +1
      Сегодня, 14:00
      Взлетят. Не в 2028, так в 2045. И даже если не взлетят, тогда уже не будет ни Мантурова, ни ишака. Но, в отличие от ишака, мантуров свое точно отщипнет. Дети, внуки, правнуки, панимашь...
  5. Галеон Звание
    Галеон
    +4
    Сегодня, 13:45
    Где Мантуров - там сдвиги. Авиация, кораблестроение: где бы ни работал - не работал. Но однобокие - только вправо. Но сдвиги.
    1. RockerMan Звание
      RockerMan
      0
      Сегодня, 14:21
      Зато Аурус слепил. Потому сам непотопляем, что бы там ни было с авиацией и кораблями.
  6. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +4
    Сегодня, 13:51
    Вот это поворот!
    Ну кто-бы мого подумать?
  7. km-21 Звание
    km-21
    +4
    Сегодня, 13:57
    Чтобы планы не сдвигались вправо, нужна палочная дисциплина в стране. Чтобы за срыв сроков наступала ответственность. А пока этого нет, никакие планы не будут реализованы.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 14:05
      Полностью согласен! Надо их бить палками, причем до момента поступления денег на проект. Если бить после, то уже не поможет)))
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:58
    Причины корректировки не называются, средства на строительство атомохода были выделены заранее, причем в полном объеме.

    Вот это то и пугает . Время идет ,инфляция ,дорожает все ,а денег уже может нет
  9. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 14:09
    10 лет строить корабль? по -моему даже в царские времена такого долгостроя не было, а к 30му году этот проект будет всё ещё актуальным?
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 14:12
    Говорим Мантуров читаем сдвиг сроков вправо
  11. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 14:33
    Хватит ныть... У Франции ледоколов вообще нет, а у нас хоть сколько. Хотите как во Франции ? smile
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:42
    Посмотрел сегодня на "Россия24" репортаж о этом заседании КМ. Мишустан спросил Мантурова о СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА по строительству судов для СМП, Вместо ответа на конкретный вопрос Мантуров начал рассказывать что такое СМП, какую роль он играет для России, о том, что уже построено 3 новых атомных ледокола серии "Арктика" и о том, что к 2037 (!!!) году будет построено еще 3 (примерно 2 минуты того, что все уже знают). После этого сообщил о "выдающихся, неимеющиханалоговвмире" характеристиках нового АЛ "Россия", которого построят не в 2027, а в 2030 году и ни слова не сказал о том, о чем его спросил Мишустин. На этом трансляция завершилась. Если все заседания Правительства проходят так, "бла-бла-бла", то понятно, почему у нас такая экономика.