Украинские источники: главком ВСУ пообещал Зеленскому удерживать Волчанск до саммита в Швейцарии

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Украинские источники: главком ВСУ пообещал Зеленскому удерживать Волчанск до саммита в Швейцарии

Украинские Telegram-каналы со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ утверждают, что главком Сырский пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому удерживать город Волчанск в Харьковской области до саммита в Швейцарии. Для этого в настоящее время в Харьков активно перебрасывается артиллерия и тяжелая военная техника из Киевской области.

Зеленскому чрезвычайно важно продемонстрировать на саммите в Швейцарии хоть какие-то даже весьма сомнительные "успехи" ВСУ. Ради этого он традиционно нисколько не считается со значительными потерями, которые несут боевики киевского режима в попытках удержать Волчанск и другие населенные пункты в условиях непрекращающихся авиаударов и плотного огня артиллерии российской армии. На пресловутом саммите утративший даже формальные остатки своей легитимности глава киевского режима намеревается в очередной раз представить свою так называемую "формулу мира", предполагающую буквальную капитуляцию России.



При этом сообщается, что вся северная часть Волчанска находится под контролем ВС РФ. Подразделения ВСУ вытеснены за реку Волчья, продолжаются ожесточенные бои за город. ВС РФ продолжают давить на флангах, чтобы обойти группировку противника в Волчанске и обеспечить огневой контроль над всеми логистическими путями в районе.

Украинская армия пытается усилиться в районе населенных пунктов Белый Колодец и Длинная Балка в 12 километрах к юго-востоку от Волчанска. Туда подтягивается самоходная артиллерия и бронетехника бригад, снятых с Донецкого и Купянского направлений.
19 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 13:50
    Положат кучу мяса, да и прочих, более менее подготовленных резервов.
    Кстати, на других участках фронта резервов не окажется, если что, если вдруг, что то там начнётся, по серьезному.
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +6
      Сегодня, 13:52
      Тоже думаю, что скоро жара начнётся по всей линии соприкосновения.
      Подобная показуха со стороны Киева нам играет только на руку.
      Видимо у зе-и-ко большие надежды на мобилизацию...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 13:59
        На счёт мобилизации... на гребут они сколько то, но рекрутов хоть как то надо подготовить, оснастить и... в общем то, много чего надо! Как они будут реализовывать то, что надо в первую очередь, это большой вопрос.
        Впрочем, поживём, увидим.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 13:53
      По серьёзному это как? Города миллионники освобождать?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 14:02
        Каждый придумывает/предпологаете на столько, на сколько ему фантазии хватает... это о диванных стратегах, ессно.
        В штабах, считают, решают и ставят задачи более реальные...
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 13:55
      Сырский уже сейчас встал перед выбором откуда черпать резервы. Красногоровка посыпалась , Мясожаровку взяли, Белогоровку отжали ( сегодняшняя сводка МО РФ ) , очередь за Волчанском и Липцами. ТЦК на Украине лютует , гребут все подряд и сразу на лбс , затыкать дыры .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:12
        Ну да, гребут... вон и лучшего баскетболиста сгребли...
        Будут собирать все, что осталось и бросать в мясорубку...
        Будет на краине опустевшая земля, зато зелебобики набью свои закрома баблом и отчалят к далеким берегам, в тёплые края.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 14:14
          банда Зеленского баблом уже набила карманы , сейчас выполняет последние установки хозяина и за бугор , оставив после себя кладбище и опустошенную землю.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 14:17
            Жадные они, такие будут хапать до последнего...
            Впрочем, жадность не одного уже сгубила, это не секрет ни для кого.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              +1
              Сегодня, 14:18
              именно , все никак не нажрутся am
    4. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:59
      Положат кучу мяса, да и прочих, более менее подготовленных резервов.
      Кстати, на других участках фронта резервов не окажется, если что, если вдруг, что то там начнётся, по серьезному.

      Всё верно Вы говорите, тут как говориться и спорить не о чем.
      Если Сырьский пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому удерживать город Волчанск в Харьковской области до саммита в Швейцарии то значит до 15-16 июня в Харьковскую область будут массово загонять всех тех кто отсиживается в тыловых частях или пытается спрятаться от мобилизации на Украине. Англосаксы заставят ещё не раз понизить призывной возраст на Украине, пока есть студенты и школьники, и так до последнего украинца или тех кто себя считает гражданином Украины. soldier
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:15
        Взгляд со стороны... скакуасы не получили и никогда не получат то, за что скакали...
        Впрочем, там получать некому будет и скоро.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 13:51
    Сегодня в районе 10 :00 в Изюме Харьковской области при помощи ОТРК "Искандер" уничтожен командный пункт 3-й штурмовой бригады. Вчера так же во время проведения совещания 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ хорошо и кучно попали. Ждем некрологи. Так держать! good
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 13:53
    Зеленскому чрезвычайно важно продемонстрировать на саммите в Швейцарии хоть какие-то даже весьма сомнительные "успехи" ВСУ.

    Сырский! сдавайте Волчанск быстренько и обороняйте Харьков. Тогда ваши "успехи" хоть объяснить можно будет. Типа "Мы недавно подошли к городу...."
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 13:58
    Сырский пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому удерживать город Волчанск в Харьковской области до саммита в Швейцарии.

    Интересно, а что должен изменить этот саммит без участия в нем России...??? Ну вынесут эти подневольные западные клоуны решение поддержать этот план украинского клоуна и что...??? Дальше то что....??? Вон Европарламент одну русофобскую резолюцию за другой выносит, а нам на это как то глубоко наплевать... Нам глубоко безразличны эти хотелки наших врагов... Мироустройство меняется сегодня на поле боя, а не на саммитах... Так что тьфу на вас!!! am
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:02
    «Сырский пообещал Зеленскому удерживать город Волчанск до саммита в Швейцарии» —

    — Может этот "саммит" пораньше провести ...
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 14:05
    Так Зеленский с завтрашнего дня всё... нелегитимен... нерукопожат... никто и никак... Или это только для комментаторов с ВО... Для остальных, оказывается, глав государств вроде бы и ничего, в том числе, как я понял, и для РФ smile
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:07
    Мыши плакали давились, но продолжали жрать кактус. Надеюсь наши проредят состав подкрепления до их прибытия на ЛБС.
  8. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:30
    главком Сырский пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому удерживать город Волчанск в Харьковской области до саммита в Швейцарии

    – А вот тут пусть пойдут танки.
    – Что, все?
    – Да, оба.