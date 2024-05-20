Украинские Telegram-каналы со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ утверждают, что главком Сырский пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому удерживать город Волчанск в Харьковской области до саммита в Швейцарии. Для этого в настоящее время в Харьков активно перебрасывается артиллерия и тяжелая военная техника из Киевской области.Зеленскому чрезвычайно важно продемонстрировать на саммите в Швейцарии хоть какие-то даже весьма сомнительные "успехи" ВСУ. Ради этого он традиционно нисколько не считается со значительными потерями, которые несут боевики киевского режима в попытках удержать Волчанск и другие населенные пункты в условиях непрекращающихся авиаударов и плотного огня артиллерии российской армии. На пресловутом саммите утративший даже формальные остатки своей легитимности глава киевского режима намеревается в очередной раз представить свою так называемую "формулу мира", предполагающую буквальную капитуляцию России.При этом сообщается, что вся северная часть Волчанска находится под контролем ВС РФ. Подразделения ВСУ вытеснены за реку Волчья, продолжаются ожесточенные бои за город. ВС РФ продолжают давить на флангах, чтобы обойти группировку противника в Волчанске и обеспечить огневой контроль над всеми логистическими путями в районе.Украинская армия пытается усилиться в районе населенных пунктов Белый Колодец и Длинная Балка в 12 километрах к юго-востоку от Волчанска. Туда подтягивается самоходная артиллерия и бронетехника бригад, снятых с Донецкого и Купянского направлений.

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