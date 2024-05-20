Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно тысячи вышедших на пенсию инженеров из атомной отрасли

Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно находящихся на пенсии инженеров и специалистов из атомной отрасли, чтобы восполнить дефицит квалифицированных кадров для реализации крупнейшей волны новых проектов за последние десятилетия, пишет Financial Times.В материале говорится, что производители реакторов для АЭС намерены нанять десятки тысяч сотрудников, поскольку опасения по поводу изменения климата стимулируют возрождение интереса к низкоуглеродным технологиям. Такие страны, как США, Франция, Великобритания и Польша, также планируют новые заказы на производство оборудования для АЭС на фоне опасений по поводу энергетической безопасности и угрозы будущим поставкам газа из РФ из-за конфликта на Украине.В статье говорится, что пенсионеры с многолетним опытом работы пользуются спросом из-за того, что «золотая эра» в атомном секторе, начавшаяся в конце 1950-х годов, сменилась спадом после Чернобыльской катастрофы 1986 года, затем усугубившимся из-за аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году.В то же время во Франции – крупнейшем в Европе операторе атомной энергетики с 56 реакторами – этим летом будет подключен к электросети первый за последние 25 лет новый реактор.Как пишет издание, неудачи в проекте, который отстает от графика на 12 лет, частично объясняются потерей навыков, в том числе среди поставщиков оборудования, после того, как западный мир охладел к новым ядерным проектам.В свою очередь, по данным Международного энергетического агентства, на российские и китайские реакторы приходится более двух третей тех, что строятся по всему миру.

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