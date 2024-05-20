Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно тысячи вышедших на пенсию инженеров из атомной отрасли

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Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно тысячи вышедших на пенсию инженеров из атомной отрасли

Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно находящихся на пенсии инженеров и специалистов из атомной отрасли, чтобы восполнить дефицит квалифицированных кадров для реализации крупнейшей волны новых проектов за последние десятилетия, пишет Financial Times.

В материале говорится, что производители реакторов для АЭС намерены нанять десятки тысяч сотрудников, поскольку опасения по поводу изменения климата стимулируют возрождение интереса к низкоуглеродным технологиям. Такие страны, как США, Франция, Великобритания и Польша, также планируют новые заказы на производство оборудования для АЭС на фоне опасений по поводу энергетической безопасности и угрозы будущим поставкам газа из РФ из-за конфликта на Украине.



В статье говорится, что пенсионеры с многолетним опытом работы пользуются спросом из-за того, что «золотая эра» в атомном секторе, начавшаяся в конце 1950-х годов, сменилась спадом после Чернобыльской катастрофы 1986 года, затем усугубившимся из-за аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году.

В то же время во Франции – крупнейшем в Европе операторе атомной энергетики с 56 реакторами – этим летом будет подключен к электросети первый за последние 25 лет новый реактор.

Как пишет издание, неудачи в проекте, который отстает от графика на 12 лет, частично объясняются потерей навыков, в том числе среди поставщиков оборудования, после того, как западный мир охладел к новым ядерным проектам.

В свою очередь, по данным Международного энергетического агентства, на российские и китайские реакторы приходится более двух третей тех, что строятся по всему миру.
12 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 14:01
    Росатому надо приготовится и не зевать. Сейчас начнут западные компании зазывать специалистов данной отрасли и из России.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:08
      Пусть поставят много много ветряков с дизельными моторчиками, а на ветряках повесят таблички - "Американская электростанция", то есть "АЭС" да живут и радуются, что весь мир по количеству АЭС обогнали и никто никогда их не догонит... Они же исключительные и уникальные и попробуйте им на это хоть что=то возразить...
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 14:21
        Пусть поставят много много ветряков с дизельными моторчиками, а на ветряках повесят таблички - "Американская электростанция",...

        Не для того англосаксы взрывали российские газопроводы СП-1 и СП-2 и пеняют китайцам за их доминирование в мире по изготовлению ветряков, чтобы европейцы так легко переключились на возобновление строительства АЭС. Ждём истерики США по поводу "страшной" ядерной генерации и всех тех кто её производит.
        Мы то наивно думали, что англосаксы давят только нас по всем фронтам, а оно вот как вышло в действительности и европейцами они с не меньшим удовольствием. crying
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Lev_Russia
        да живут и радуются, что весь мир по количеству АЭС обогнали и никто никогда их не догонит... Они же исключительные и уникальные и попробуйте им на это хоть что=то возразить...

        А что тут возражать? В США работают 93 реактора, у нас 38 реакторов. Цифры говорят, как бы, сами за себя! Но вы, видимо, не в курсе... no
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 14:39
          Ну так в Штатах и количество жителей в три раза больше чем в РФ, но вы видимо не в курсе... Кстати, в Европе такое же с нами соотношение... hi
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:05
    после того, как западный мир охладел к новым ядерным проектам.

    Западный мир испугался конкуренции с русскими и китайцами. Вот по этому решили на ходу поменять правила и призвать к всеобщей экологии .Ввели правила углеродного следа и так не признали АЭС экологическим источником энергии
  3. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 14:09
    Такие страны, как США, Франция, Великобритания и Польша, также планируют новые заказы на производство оборудования для АЭС на фоне опасений по поводу энергетической безопасности и угрозы будущим поставкам газа из РФ из-за конфликта на Украине
    ... recourse . .. По Лаврову... fool
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:21
    Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно тысячи вышедших на пенсию инженеров из атомной отрасли
    . Как это понимать?
    Проблемы перевода или у них потеря компетенций в ОБРАЗОВАНИИ, В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ?
    Впрочем, у нас тоже растёт масса тик токеров, игрунов и прочих блХеров... увы, чаша сия нас не минула, как и многих других.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: rocket757
      или у них потеря компетенций в ОБРАЗОВАНИИ, В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ?

      Совершенно верно! При чём не только у них. Это общемировая тенденция!
  5. Oldi Звание
    Oldi
    -1
    Сегодня, 14:21
    Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно тысячи вышедших на пенсию инженеров из атомной отрасли
    Россия добрая душа, СВО закончится, замиримся и всё им понастроим! К гадалке не ходи.
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:24
    Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно тысячи вышедших на пенсию инженеров из атомной отрасли

    Пусть обращаются в Росатом - будет сделано в России, сделано с умом! wink
  7. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 14:38
    Запад в своё время решил, что можно обойтись без АЭС за счет развития ветряной и солнечной энергетики. Но это оказалось большим просчетом из-за непостоянства этих источников энергии. А совсем плохо стало после взрыва англосаксами Северных потоков и потери поставок дешевого газа из России. Тогда стало не до экологии , и в ход пошли даже законсервированные ранее ТЭЦ, работающие на совсем грязном угле.