Штурмовые подразделения «Южной» группировки полностью освободили Белогоровку - Минобороны

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Штурмовые подразделения «Южной» группировки полностью освободили Белогоровку - Минобороны

Российские войска продолжают вести наступательные действия практически по всей линии фронта, основные события по-прежнему развиваются под Часовым Яром, в районе Очеретино и в Харьковской области, где группировка войск «Север» пробивается в глубину обороны противника. Согласно сводке Минобороны, наши войска нанесли поражение противнику в районе Глубокое, также отражены контратаки в районах Старицы и Волчанска. Новых населенных пунктов не освобождено, потери ВСУ составили: до 380 военнослужащих, восемь автомобилей, три САУ «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель-AD».

За сутки ударами ракет, беспилотников и артиллерии уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T», а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Также поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. На острове Переяславский на Днепре уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Освобождена Белогоровка на Северском направлении.



По другим направлениям: подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Червоная Диброва и Кузьмино. Войска «Южной» группировки в результате активных боевых действий полностью освободили Белогоровку и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение ВСУ в районах Уманское, Нетайлово и Очеретино. Отражена контратака в районе Соловьево. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли поражение противнику в районах Урожайное и Старомайорское. Отражена контратака в районе Владимировка ДНР.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области.

Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 880 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — шесть танков, три бронетранспортера, три БМП, в том числе две Marder и одна Bradley, 20 единиц автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы Д-20, по одной САУ «Акация» и «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-30, две гаубицы L-119, орудие М119, гаубица М777, «Мста-Б», САУ М109 «Paladin», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Средствами ПВО сбито 45 беспилотников, одна управляемая авиационная бомба «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».
11 комментариев
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  1. Грица Звание
    Грица
    +2
    Сегодня, 14:04
    Что ни говори, а противник умеет быстро перебрасывать резервы и стабилизировать фронт, не дав ему окончательно посыпаться. Так было под Авдеевкой, под Часовым Яром, под Очеретино. Теперь на харьковском. Думаю, крупных наступлений с занятием 12 сел мы уже не увидим. Враг нас смог остановить или максимально замедлить.
    Все таки одна советская военная школа...
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:09
      так это и требовалось что он перебросил резервы с других участков
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:21
        Думаю, крупных наступлений с занятием 12 сел мы уже не увидим. Враг нас смог остановить или максимально замедлить.

        Стабилизирует фронт на одном направлении, начнёт прогибаться и сыпаться другое... И если противник научился "быстро перебрасывать резервы и стабилизировать фронт", то мы тоже научились перебрасывать резервы и прорывать его в других местах... Так что надеюсь скоро мы увидим очередные наши прорывы и освобождение новых городов и сёл... Замедлить нас конечно можно, но остановить нельзя!!!
    2. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      0
      Сегодня, 14:25
      Украина страна конечно не маленькая, но все же не очень большая по меркам нашей страны и имеет сеть развитых дорог+ЖД сообщение
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 14:11
    У кого-то есть подтверждение по Белогоровке? Это маловероятно, что ее так легко взяли...
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 14:17
      Действительно, удивляет. В последнее время там сильно не упирались.
    2. Рус_80 Звание
      Рус_80
      +1
      Сегодня, 14:24
      РИА Новости сообщает
      Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

      "Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в публикации.
    3. lexat7 Звание
      lexat7
      +1
      Сегодня, 14:25
      Была информация на утро пятницы 17.05.2024:

      Белогоровка. Центр села за нами. Основная опасность для наших военных — меловой карьер на юге села и высоты на западе.

      ВС РФ успешно продвинулись в населенном пункте Белогоровка. Под контроль наших войск перешла улица Октябрьская. Бои продолжаются.

      Основу обороны противника составляет 81 отдельная аэромобильная бригада. а так же часть приданных подразделений ТрО и 3 ОТбр. При этом, как минимум часть стоявших здесь ранее бригад — национальной гвардии «Рубеж» и 54 ОМБр перекинуты на север.


      Вполне возможно что за выходные додавили! soldier
      1. Замкадыш Звание
        Замкадыш
        0
        Сегодня, 14:29
        Гуляет инфа, что где-то применили ФАБ 3000 с УМПК. Может, по меловому отвалу и саданули, наконец, от души?
      2. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 14:32
        Выходит, Сырский пожертвовал Белогоровкой.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:25
    Очевидно, что противник собрать "густо", может собрать не только везде... шутка!
    Посмотрим, как события будут развиваться дальше.