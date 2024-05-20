Штурмовые подразделения «Южной» группировки полностью освободили Белогоровку - Минобороны
Российские войска продолжают вести наступательные действия практически по всей линии фронта, основные события по-прежнему развиваются под Часовым Яром, в районе Очеретино и в Харьковской области, где группировка войск «Север» пробивается в глубину обороны противника. Согласно сводке Минобороны, наши войска нанесли поражение противнику в районе Глубокое, также отражены контратаки в районах Старицы и Волчанска. Новых населенных пунктов не освобождено, потери ВСУ составили: до 380 военнослужащих, восемь автомобилей, три САУ «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель-AD».
За сутки ударами ракет, беспилотников и артиллерии уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T», а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Также поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. На острове Переяславский на Днепре уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Освобождена Белогоровка на Северском направлении.
По другим направлениям: подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Червоная Диброва и Кузьмино. Войска «Южной» группировки в результате активных боевых действий полностью освободили Белогоровку и заняли более выгодные рубежи и позиции.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение ВСУ в районах Уманское, Нетайлово и Очеретино. Отражена контратака в районе Соловьево. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли поражение противнику в районах Урожайное и Старомайорское. Отражена контратака в районе Владимировка ДНР.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 880 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — шесть танков, три бронетранспортера, три БМП, в том числе две Marder и одна Bradley, 20 единиц автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы Д-20, по одной САУ «Акация» и «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-30, две гаубицы L-119, орудие М119, гаубица М777, «Мста-Б», САУ М109 «Paladin», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.
Средствами ПВО сбито 45 беспилотников, одна управляемая авиационная бомба «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».
Информация