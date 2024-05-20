Папа римский призвал стороны конфликта прекратить военные действия на Украине

Глава Римско-католической церкви папа Франциск вновь обратился к сторонам украинского конфликта с призывом остановить военные действия и сесть за стол переговоров. Такое обращение понтифик сделал во время интервью американскому телеканалу CBS News.- сказал Франциск, отметив, что «мир всегда лучше, чем бесконечные войны».Напомним, что это уже не первый раз, когда папа римский выступает с подобными призывами. Некоторые эксперты даже называют Ватикан одним из возможных посредников в мирном урегулировании конфликта наряду с Турцией и Китаем.В прошлом месяце глава Ватикана также обращался с призывом к прекращению боевых действий и началу переговоров. Тогда он сказал, что может помочь молитвами и что он много молится об этом.Ранее в Киеве выразили недовольство призывами папы римского к переговорам и поднятию «белого флага». В марте в интервью швейцарскому телеканалу RSI папа Франциск заявил, что «сильнее тот, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры», добавив, что переговоры – это не капитуляция.А в июне прошлого года в рамках миссии Ватикана по урегулированию конфликта в Киеве побывал посланник папы кардинал Маттео Дзуппи и встретился с Зеленским. Однако результатов эта поездка не дала.

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