Папа римский призвал стороны конфликта прекратить военные действия на Украине

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Папа римский призвал стороны конфликта прекратить военные действия на Украине

Глава Римско-католической церкви папа Франциск вновь обратился к сторонам украинского конфликта с призывом остановить военные действия и сесть за стол переговоров. Такое обращение понтифик сделал во время интервью американскому телеканалу CBS News.

Вовлеченные в конфликт страны, пожалуйста, остановитесь!

- сказал Франциск, отметив, что «мир всегда лучше, чем бесконечные войны».



Напомним, что это уже не первый раз, когда папа римский выступает с подобными призывами. Некоторые эксперты даже называют Ватикан одним из возможных посредников в мирном урегулировании конфликта наряду с Турцией и Китаем.

В прошлом месяце глава Ватикана также обращался с призывом к прекращению боевых действий и началу переговоров. Тогда он сказал, что может помочь молитвами и что он много молится об этом.

Ранее в Киеве выразили недовольство призывами папы римского к переговорам и поднятию «белого флага». В марте в интервью швейцарскому телеканалу RSI папа Франциск заявил, что «сильнее тот, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры», добавив, что переговоры – это не капитуляция.

А в июне прошлого года в рамках миссии Ватикана по урегулированию конфликта в Киеве побывал посланник папы кардинал Маттео Дзуппи и встретился с Зеленским. Однако результатов эта поездка не дала.
35 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +3
    Сегодня, 14:55
    Кто он нам такой?
    Под эгидой Папы Римского кровь лилась во всём "Старом свете".
    Пусть за своей паствой следит. А мы здесь сами разберёмся.
    ПыСы: и существованию пцу не долго осталось.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 15:01
      Пусть за своей паствой следит. А мы здесь сами разберёмся.

      Папа то он папа, но только для католиков... Вот их пусть и призывает... Они всё это заварили, им и расхлёбывать... am
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +6
        Сегодня, 15:13
        Для начала пусть "отлучит от церкви" и "предаст анафеме" "своих" Бандеру, Шухевича и прочих униатских католических выродков!
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +5
          Сегодня, 15:24
          Глава Римско-католической церкви папа Франциск вновь обратился к сторонам украинского конфликта с призывом остановить военные действия и сесть за стол переговоров
          Главное во время призвал, а то когда Донецк и Луганск гнобили еще не время было, а сейчас как раз время призывов.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 15:57
          Может лучше посоветовать вспомнить римскому пахану,что была Папская Область..И действовать..Посмотрим как он там со своими швейцарами карабинеров начнут кромсать... laughing
    2. кредо Звание
      кредо
      +6
      Сегодня, 15:11
      Католическое руководство восемь лет спокойно смотрело на то, как киевский режим уничтожал людей на Донбассе, и даже словом не обмолвилось в защиту их, при том что это были годы правления Франциска, а сейчас вдруг что произошло?
      Видимо нацистов стало жалко, что их так массово наши войска утилизируют.
      Скорей всего у Франциска виды были на их дальнейшее использование против православных и лиц других конфессий.
  2. Роман_ Звание
    Роман_
    +3
    Сегодня, 15:01
    Как только запОдные инструкторы будут выданы Российским правоохранительным органам, военная техника вывезена с ухраины, разморожены счета, отменены санкции... Вот тогда дума (или иной балаган) рассмотрит с серьезными намерениями заявления католического мошенника т.е. свЕщенника.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:02
    Кто то в мире к религиозные деятелям прислушивается??? По настоящему так, от души?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:19
      Ну, да. Множество террористических организаций, их члены от души следуют за теми кто им трактует священное писание. Это норма.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:03
        Это да, но там все не так однозначно... всякие "проповедники" по своему трактуют религиозные тексты, иногда так их перекоряив, что официальные духовные лидеры открещиваются от них как могут.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 15:19
      В Европе в целом провели секуляризацию, кажется, ещё до падения французской монархии, а после уж так и подавно. В России вообще были годы воинствующего атеизма. А США изначально заявлялись как светское государство. Так что в северном полушарии к церковникам всерьёз никто точно не прислушивается.
      Как говорится, "а сколько у них дивизий"?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:06
        Все в мире меняется и... в гейропах от религии осталась какая то химера, в Америке, северной, примерно тоже... и то, что дивизий у них нет, это реальность.
  4. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 15:02
    Может ему стоит обратиться к тем кто снабжает чубатых оружием, с просьбой немедленно прекратить это безобразие. Тогда в кратчайшие сроки и наступит мир. wink
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 15:03
    Почему бы Папе не заняться сектором Газа или Новой Каледонией? Но он лезет к православным. Которые прекрасно обойдутся без него.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 15:27
      Цитата: Дилетант
      Но он лезет к православным. Которые прекрасно обойдутся без него.

      Частично не правы. Практически вся ЗУ католики или униаты.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -1
        Сегодня, 15:39
        Частично не правы. Практически вся ЗУ католики или униаты.

        А причем тут ЗУ? У власти на Украине евреи и православные ( был "кровавый пастор" Турчинов, да "весь вышел"). На фронте бандеровцев-католиков/униатов практически нет (нац.батальоны используются как резерв и заградотряды). Так где католики?
  6. uralex Звание
    uralex
    +1
    Сегодня, 15:03
    сильнее тот, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры
    ))) очередная игра слов... для детишек в детском саду такое изречение еще прокатит, а вот для матерых политиков - даже смешно)))
  7. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 15:06
    папа Франциск вновь обратился к сторонам украинского конфликта с призывом остановить военные действия и сесть за стол переговоров.
    Кто такой папа Франциск и что он может сделать? Мы тоже за переговоры, ибо, во-вторых, война - дело очень затратное, каждый самолет, танк, ракета стоит немалых денег, а во-первых, если у небратьев каждый день выходит из строя тысяча и более "захистников", то у нас (даже если в 10 раз меньше) - рота в день, два полка в месяц! Это я для тех комментаторов, которые призывают идти до польской границы: сколько наших воинов вы готовы положить для этого? Задачи СВО известны: денацификация-демилитаризация-нейтральный статус. Если это получится достичь переговорами - отлично!
    Некоторые эксперты даже называют Ватикан одним из возможных посредников в мирном урегулировании конфликта наряду с Турцией и Китаем.
    Нам посредники не нужны: у Германии в 1945 году капитуляцию приняли без помощи посредников.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      -6
      Сегодня, 15:15
      Да, к сожалению это так в краткосрочной перспективе, а если брать на годы вперед, то жертв в итоге будет меньше и не будет у нас под брюхом злобное, воинственное государство.
      Так что с какой стороны смотреть.
      А вообще надо мобилизовывать нас 45 летних + , дети уже есть, опыт житейский есть, да и на пенсионном фонде, в случай чего, можно сэкономить.
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        +2
        Сегодня, 15:37
        А вообще надо мобилизовывать нас 45 летних +

        кто мешает идти добровольцем?
        у меня знакомый 63 года
        житейского опыта навалом
        уже там am
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 16:02
        Цитата: 75Сергей
        А вообще надо мобилизовывать нас 45 летних

        Извините, но это глупость.
        Силы уже не те, спина, колени, реакция не та, прыти нет.
        Тренированость скорее всего никакая. Да даже зрение не то уже.
        Самое то в плане физическом это 16-25 лет гдето. Понятно что с 16 не возьмут, но с 18 почему бы и нет.
        Вот эти возраста и надо брать.
        1. 75Сергей Звание
          75Сергей
          0
          Сегодня, 16:21
          Ага, генофонд России в могилу закопать хотите?
          Ничего, осторожнее надо быть.
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 15:12
    Как только нацисты на Украине начали сыпаться, так сразу "призвал".
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 15:58
      Цитата: 75Сергей
      Как только нацисты на Украине начали сыпаться, так сразу "призвал".

      Так сколько лет это работало.
      Чуть что перемирия, переговоры, договоренности.
      Привыкли они уже.
      При чем на столько привыкли что сначала глумясь признавались что водили за нос и не собирались ничего выполнять.
      А потом снова попытались(вот эти все олимпийские игрища и прочее), и у них стало что-то с хлебалом(перекосило) когда отказали.
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 15:12
    Нет, камарад, хозяева рагулей сказали - до последнего бандерлога и значит до последнего.
  10. agoran Звание
    agoran
    +3
    Сегодня, 15:20
    Если Папа Римский опубликует стенограмму переговоров с Мишкой меченым, после к-рых в тогда еще УССР разрешили униатскую церковь (представители которой впрямую работали на бандерлогов), да можно послушать.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 15:21
    Интересно, это на чьих же условиях будет мир?
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Голландец Михель
      Интересно, это на чьих же условиях будет мир?

      Франциск предлагает сдаться.
      Я так подозреваю.
      Мания величия у запада нынче такая, что даже мысли о том что они не правы(тем более если против России) быть у них не может.
  12. Vik. K Звание
    Vik. K
    0
    Сегодня, 15:34
    "мир всегда лучше, бесконечной врйны" но для мира нужны соответствующие условия.
    А, чтоб создать эти условия, работать и работать
  13. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 15:50
    - сказал Франциск, отметив, что «мир всегда лучше, чем бесконечные войны».

    А где эта попадья римская была в 2014 и после?
    Где она была, ну скажем когда в Одессе людей сожгли?

    Ну нет у этого мурзилки морального права к чему-то призывать, да и авторитета нет.
    Тем более что его предшественники вообще, то в гитлерюгендах состояли, то Гитлера благословляли на "поход"...
  14. Феликс Звание
    Феликс
    +1
    Сегодня, 15:57
    А где ты раньше был? Вот когда войны можно было избежать, чуть больше 10 лет назад - вот тогда и нужно было уговаривать своих единоверцев не разрушать страну, не скакать как бабуины на майдане, а затем и не стрелять в своих сограждан. А сейчас эти уговоры не нужны, да и бесполезны.
  15. abc_alex Звание
    abc_alex
    0
    Сегодня, 16:10
    А сколько у него дивизий?
  16. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 16:20
    Пусть этот папа идет к такой то маме, извращенец и покровитель содомитов.
  17. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 17:05
    Лучше исправьте беспорядок, который устроили монахини Бедной Клэр из Бургоса с антипапой Рохасом, самопровозглашенным великим императорским герцогом, 5-кратным великим испанцем и принцем-курфюрстом Священной Римской империи.
  18. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 17:07
    Ватикан одним из возможных посредников в мирном урегулировании конфликта наряду

    После того, как он принял жен фашистов из Азова и отказался встречаться представителями ЛДНР какой он посредник?