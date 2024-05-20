В 1940-х годах огнемёты в американской армии называли «оружием милосердия»
Одним из опаснейших вооружений, от которого практически невозможно спастись, по праву считается огнемет. Данное оружие способно превратить последние минуты жизни того, против кого оно применяется, в «филиал ада на Земле».
В то же время, как бы парадоксально это ни звучало, американцы во время Второй мировой войны называли огнемет «оружием милосердия», считая его более гуманным по сравнению с пулей.
Стоит отметить, что данное заблуждение в большей мере вызвано тем, что США вступили в войну поздно. Несмотря на то, что в итоге именно они изобрели лучший на то время огнемет M2, опыта практического применения этого вооружения у них было мало.
В основном о воздействии последнего на живую силу противника судили по рассказам самих огнеметчиков.
Так, в 1944 году подполковник Орби Бостик назвал огнемет «милосердным убийцей», утверждая, что он вызывает мгновенную смерть без боли. В своей статье он ссылался на рассказы огнеметчиков, которые выжигали этим оружием японские бункеры.
Один из морпехов якобы рассказал Бостику о том, что он со своим подразделением вошел в японский ДОТ менее чем через две минуты, после того, как тот был залит из огнемета. Все находившиеся там враги были мертвы. В итоге американские военные решили, что данное вооружение убивает быстро, не причиняя страданий.
Впрочем, были и другие аналогичные свидетельства. На них и строился миф о «милосердном оружии».
Впоследствии, уже после войны, американцы испытывали свои огнеметы на животных. Было установлено, что температура горения бензина может достигать 1000 градусов, а воздействие огня на тело жертвы приводит к смерти в среднем за 60 секунд.
В итоге по прошествии некоторого времени огнемет перестал считаться «милосердным оружием».
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