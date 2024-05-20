В 1940-х годах огнемёты в американской армии называли «оружием милосердия»

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В 1940-х годах огнемёты в американской армии называли «оружием милосердия»

Одним из опаснейших вооружений, от которого практически невозможно спастись, по праву считается огнемет. Данное оружие способно превратить последние минуты жизни того, против кого оно применяется, в «филиал ада на Земле».

В то же время, как бы парадоксально это ни звучало, американцы во время Второй мировой войны называли огнемет «оружием милосердия», считая его более гуманным по сравнению с пулей.



Стоит отметить, что данное заблуждение в большей мере вызвано тем, что США вступили в войну поздно. Несмотря на то, что в итоге именно они изобрели лучший на то время огнемет M2, опыта практического применения этого вооружения у них было мало.

В основном о воздействии последнего на живую силу противника судили по рассказам самих огнеметчиков.

Так, в 1944 году подполковник Орби Бостик назвал огнемет «милосердным убийцей», утверждая, что он вызывает мгновенную смерть без боли. В своей статье он ссылался на рассказы огнеметчиков, которые выжигали этим оружием японские бункеры.

Один из морпехов якобы рассказал Бостику о том, что он со своим подразделением вошел в японский ДОТ менее чем через две минуты, после того, как тот был залит из огнемета. Все находившиеся там враги были мертвы. В итоге американские военные решили, что данное вооружение убивает быстро, не причиняя страданий.

Впрочем, были и другие аналогичные свидетельства. На них и строился миф о «милосердном оружии».

Впоследствии, уже после войны, американцы испытывали свои огнеметы на животных. Было установлено, что температура горения бензина может достигать 1000 градусов, а воздействие огня на тело жертвы приводит к смерти в среднем за 60 секунд.

В итоге по прошествии некоторого времени огнемет перестал считаться «милосердным оружием».

3 комментария
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  1. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 21:04
    То что мозги у американцев нездоровы - тем дальше тем очевиднее
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 21:23
    Больные на всю голову. Огнеметчиков в плен не брали, уничтожали на месте. Со времен ПМВ
  3. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Сегодня, 22:10
    Никто в здравом уме, не считал огнемёты гуманным оружием. То что янки, для манипуляции общественным мнением, запустили эту утку, не говорит о том, что кто-то так думал. Это просто часть пропаганды светлого образа американских военных. Цинично и пошло.