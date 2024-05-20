На Угледарском направлении российские войска взяли под контроль восточную и центральную части Парасковиевки

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На Угледарском направлении российские войска взяли под контроль восточную и центральную части Парасковиевки

Развивая наступление на Угледарском направлении, российские войска продвинулись в населённом пункте Парасковиевка. Село расположено западнее ранее освобождённой Новомихайловки и стыкуется с селом Константиновка (не путать с одноимённым городом), которое в свою очередь располагается вдоль автодороги Марьинка-Угледар.

С линии фронта поступают сообщения о том, что Вооружённые силы России не только вошли в Парасковиевку, но и заняли больше половины территории населённого пункта. По последним данным, под контроль российских войск перешли восточная и центральные части села. Противник пытается цепляться за западные окраины Парасковиевки. Также под контроль ВС РФ перешли восточный и юго-восточный берега Парасковиевского (Константиновского) пруда.





Поступают данные о том, что ранее с этого направления командование ВСУ сняло часть своих подразделений и перебросило их частично в Красногоровку, частично - в район Волчанска. Российские войска воспользовались ситуацией и теперь делают всё, чтобы развить дальнейший успех и довершить освобождение Парасковиевки с последующим увеличением площади территории контроля к северу от Угледара и одновременным приближением к городу.
4 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:32
    Всё-таки наш Генштаб поймал ВСУ на шпагат. yes
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:41
      Очевидно, что противнику пришлось ослабить разные направления... понятно, на все их не хватает, а перед зелебобиков и перед хозяевами раскорячится ещё как...
      Наши войскам... так и пойдём!
  2. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 14:35
    Кучно пошло. Поклон героям!
  3. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 14:37
    отличные новости........