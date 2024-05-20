На Угледарском направлении российские войска взяли под контроль восточную и центральную части Парасковиевки

Развивая наступление на Угледарском направлении, российские войска продвинулись в населённом пункте Парасковиевка. Село расположено западнее ранее освобождённой Новомихайловки и стыкуется с селом Константиновка (не путать с одноимённым городом), которое в свою очередь располагается вдоль автодороги Марьинка-Угледар.С линии фронта поступают сообщения о том, что Вооружённые силы России не только вошли в Парасковиевку, но и заняли больше половины территории населённого пункта. По последним данным, под контроль российских войск перешли восточная и центральные части села. Противник пытается цепляться за западные окраины Парасковиевки. Также под контроль ВС РФ перешли восточный и юго-восточный берега Парасковиевского (Константиновского) пруда.Поступают данные о том, что ранее с этого направления командование ВСУ сняло часть своих подразделений и перебросило их частично в Красногоровку, частично - в район Волчанска. Российские войска воспользовались ситуацией и теперь делают всё, чтобы развить дальнейший успех и довершить освобождение Парасковиевки с последующим увеличением площади территории контроля к северу от Угледара и одновременным приближением к городу.

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