Глава Чеченской республики выразил соболезнования по поводу гибели президента Ирана

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Глава Чеченской республики выразил соболезнования по поводу гибели президента Ирана

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров выразил соболезнования по поводу гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Кадыров подчеркнул, что Раиси пользовался уважением во всем мусульманском мире.

В своем Telegram-канале глава Чеченской республики отметил, что благодаря усилиям Раиси укреплялись и получили новый виток развития дружеские и деловые отношения между Россией и Ираном.



От имени чеченского народа и от себя Кадыров лично выразил соболезнования семье, родным и близким Раиси, а также семьям всех погибших в крушении вертолета, на котором президент Ирана возвращался со встречи со своим азербайджанским коллегой.

Также сообщается, что жители Москвы и гости российской столицы приносят цветы к посольству Ирана в память о жертвах произошедшей в провинции Восточный Азербайджан авиакатастрофы. Возле стен иранского диппредставительства в столице России организован импровизированный мемориал в память о погибших при крушении вертолета.

Факт гибели всех пассажиров направлявшегося в Тегеран вертолета был подтвержден после долгих поисков в горной местности в тяжелых погодных условиях. В Иране объявлен пятидневный траур. До президентских выборов, которые пройдут в Иране в течение ближайших 50 дней, руководство исламской республикой возьмет на себя первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер.

Ранее сообщалось, что свои соболезнования иранскому народу и верховному лидеру Ирана Хоменеи направили патриарх РПЦ Кирилл и президент России Владимир Путин.
1 комментарий
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  1. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 14:51
    Переслано из Мэйдэй. Хроника пикирования.
    Что за вертолет Bell-212, в котором погиб президент Раиси?

    Вы его точно видели - например, на фото драпа (https://t.me/Channel_No6/1735) с крыши посольства США во Вьетнаме. Или в фотоархивах и голливудских фильмах (https://pikabu.ru/story/bell_uh1_irokez_5716605) про войну до появления "Черных ястребов".

    Разработан в шестидесятых годах американской фирмой Bell Helicopter для ВВС Канады, понравился ВВС США, потом производился по лицензии в Италии. Кроме боевого (чаще с пулеметами, реже с ракетами) использования, существует модель VH-1N (https://old.weaponsystems.net/weaponsystem/FF02%20-%20Bell%20212.html) для "оперативного перемещения VIP" (в режиме Marine One на нём любил рассекать (https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/vh-1n.htm) Рейган).

    Максимальная скорость - 269 км / ч, крейсерская - 230 км / ч, у VIP-версий увеличена грузоподъемность, но уменьшена дальность полета и скороподъемность. Считалось, что при отказе одной из турбин, другая "обеспечит достаточную мощность для безопасной посадки при максимальном весе в режиме авторотации или "подрыва".

    Считался одним из самых сбиваемых (во время военных действий) вертолетов-расходников. По докладу AirTech "в случае разрушения винтовой системы вероятность гибели экипажа и пассажиров составляет 0.9". Для перевозки VIP-лиц его предполагается прикрывать и страховать вертолетами эскорта. Угрозами названы пулеметы и ПЗРК (были удачные покушения на лидеров картелей), а также комплексы РЭБ (США, Израиля, РФ, Британии, Германии) для дезориентации в условиях плохой видимости.

    В 1970-ых шахское правительство Ирана приобрело Bell 212 полиции и перевозки VIP-персон, в начале 1990-ых Иран докупил в Канаде еще вертолетов. Был любимым вертолетом президента Ахмадинеджада и Раиси. Все борты сейчас закреплены за иранским президентским авиаотрядом (https://imp-navigator.livejournal.com/218754.html).

    Грузоподъёмность: 2268 кг (на подвеске)
    Авионику придётся выдрать с корнем.
    Остатки парка передать хуситам в беспилотном варианте для текущей работы.