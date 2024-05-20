Глава Чеченской республики выразил соболезнования по поводу гибели президента Ирана

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров выразил соболезнования по поводу гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Кадыров подчеркнул, что Раиси пользовался уважением во всем мусульманском мире.В своем Telegram-канале глава Чеченской республики отметил, что благодаря усилиям Раиси укреплялись и получили новый виток развития дружеские и деловые отношения между Россией и Ираном.От имени чеченского народа и от себя Кадыров лично выразил соболезнования семье, родным и близким Раиси, а также семьям всех погибших в крушении вертолета, на котором президент Ирана возвращался со встречи со своим азербайджанским коллегой.Также сообщается, что жители Москвы и гости российской столицы приносят цветы к посольству Ирана в память о жертвах произошедшей в провинции Восточный Азербайджан авиакатастрофы. Возле стен иранского диппредставительства в столице России организован импровизированный мемориал в память о погибших при крушении вертолета.Факт гибели всех пассажиров направлявшегося в Тегеран вертолета был подтвержден после долгих поисков в горной местности в тяжелых погодных условиях. В Иране объявлен пятидневный траур. До президентских выборов, которые пройдут в Иране в течение ближайших 50 дней, руководство исламской республикой возьмет на себя первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер.Ранее сообщалось, что свои соболезнования иранскому народу и верховному лидеру Ирана Хоменеи направили патриарх РПЦ Кирилл и президент России Владимир Путин.

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