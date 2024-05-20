Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

В середине июня состоится так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии. Киевские власти возлагают на данное мероприятие большие ожидания, так как намерены заручиться поддержкой как можно большего количества стран в продвижении «формулы мира Зеленского».

Стоит отметить, что украинские власти (или их покровители) настояли на том, чтобы на вышеупомянутом саммите не присутствовала делегация из России, что делает данное мероприятие попросту нелепым и абсурдным. Впрочем, и сама «формула мира», предложенная главой киевского режима, выглядит аналогично.



В итоге от участия на саммите в Швейцарии уже отказались лидеры ряда дружественных России стран. В частности, о том, что они точно не будут присутствовать на мероприятии, заявили президенты Бразилии и ЮАР. Китай также не поддерживает проведение мирного саммита без участия России. По крайней мере, председатель Си Цзиньпин в швейцарском форуме участвовать точно не собирается. Такое же решение принял и президент Мексики Лопес Обрадор.

В свою очередь, один из важнейших союзников РФ всё же согласился участвовать в мероприятии в Швейцарии. О том, что Индия будет присутствовать на предстоящей конференции по Украине, в интервью агентству Press Trust of India заявил премьер страны Нарендра Моди.

С его слов, Индия в следующем месяце также приглашена на встречу G7. Как выразился Моди, его страна будет участвовать во всех важных саммитах, связанных с продвижением глобальной повестки безопасности и развития.

При этом индийский премьер не уточнил, будет ли он лично присутствовать на саммите в Швейцарии.
24 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +3
    Сегодня, 14:57
    Тут надо петь и танцевать wassat
    1. Венд Звание
      Венд
      +8
      Сегодня, 15:22
      Если Китай вытравил из себя дух колониального раба, то Индия видно ещё не вытравила. Все ещё прогибается перед англосаксонским господином.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 15:40
        Цитата: Венд
        Если Китай вытравил из себя дух колониального раба, то Индия видно ещё не вытравила. Все ещё прогибается перед англосаксонским господином.

        А Китай, в отличие от Индии, никогда полноценной колонией и не был!
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 14:57
    Будет участвовать, но от голосования воздержится... Как впрочем и всегда... Как много всё таки в них ещё этой пост колониальной осторожности...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 15:02
      Многовекторные индусы, как всегда хотят усидеть на всех стульях, как Янукович. laughing
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 15:18
        Так и делегация Бразилии будет участвовать и Китай собирался, но после встречи с Темнейшим изменил свое мнение.
        1. Медведев_Дмитрий Звание
          Медведев_Дмитрий
          +2
          Сегодня, 15:38
          Это Си не поедет, а какая-нибудь делегация вполне... Типа мимо проезжали,решили заглянуть.
        2. BrTurin Звание
          BrTurin
          +1
          Сегодня, 15:55
          Вопрос в уровне делегаций - первоначально планировалась на уровне первых лиц для придания веса - МИД Швейцарии - 120 стран будут приглашены на уровне глав государств и правительств.. делегация делегации рознь - может быть МИД, а может и посол посидеть... Да и для того чтобы собрать народ формулу Зе прикрыли "гуманитарными" вопросами - президент Швейцарии Виола Амхерд - "Мы определили четыре темы: гуманитарная сфера, ядерная безопасность, свобода судоходства и продовольственная безопасность. Если мы найдем общий знаменатель в этих областях, это уже будет что-то", - подчеркнула президент. "Еще одним успехом, - продолжила она, - могло бы стать конкретное рассмотрение мирного процесса. Мы должны продолжать думать - о завтрашнем дне и о послезавтра" https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20715631
          Тут похоже главное собрать побольше народу, чтобы потом деду пред выборами можно было что то говорить в свое оправдание, кому то кричать " весь мир с нами" - только умный поймет, а ... проглотит и эту жвачку
          1. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 16:11
            Да, именно так - собрать побольше не-Западного народу. Ибо если Юг-Восток перестанет участвовать в западном театре "мирный план Зе", то рано или поздно он переключится на предложения других стран. Собственно в этом и была первоначальная задумка Китая - уже на этой встрече предложить гостям свой вариант мирного плана на фоне очевидного абсурда плана Зе. Потому и Блинкен прилетал в Киев - убеждать Зе смягчить свой бред. На горизонте маячит риск появления альтернативного плана, который поддержит большое количество не-Западных стран. И возникнет четкое разделение Запад vs Остальной мир.
  3. Комментарий был удален.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 15:00
    Флюгер должен быть помещён на герб Индии. Никогда такого не было и вот опять! А ведь только недавно с Путиным и Си фотографировался... negative
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:00
    Пущай бубны и танцоров диско с собой прихватят, все ж таки повеселее им там будет.
  6. ЛОКИ Звание
    ЛОКИ
    +2
    Сегодня, 15:06
    Индусы в своем репертуаре "И нашим и вашим". У них видимо в крови босиком по гвоздям ходить(((((((
  7. курвиметр Звание
    курвиметр
    +8
    Сегодня, 15:09
    Обиделись за дружбу с Китаем... И рупии за нефть заставили в свою экономику вкладывать, считай отжали. Мдя... Вот такая вот многоходовочка. smile
  8. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +7
    Сегодня, 15:10
    Пора прекратить рассуждать с позиции вот эти друзья , а вот эти не друзья. Во все времена у России было только два верных союзника, это Армия и Флот. Александр Третий. У нас есть страны с которыми где то совпадают интересы, а где то не совпадают. Вот и все. Больше прагматизма товарищи.
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 15:20
    Это нормально. У Монди почти полтора ярда населения и страна не самая продвинутая в некоторых аспектах. И приходится крутиться и быть многовекторным. Главное чтобы Индия и ее рулевые ставили во главу угла интересы своей страны, а не отрабатывали приказа англосаксов.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      0
      Сегодня, 16:16
      Они будут отрабатывать, уже скачут козликом на слет шестерок G7, в надежде, что их там назначат любимой женой вместо Китая. .
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 15:23
    «формулы мира Зеленского»
    Этому т.н. саммиту сейчас самое время осудить Клоуна
  11. С.З. Звание
    С.З.
    +4
    Сегодня, 15:30
    В статье указано, что Индия - союзник России. Это слишком смелое заявление.
  12. даэтоя Звание
    даэтоя
    +1
    Сегодня, 15:59
    инди русси пхай пхай(текст снова короткий как всегда)
  13. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Сегодня, 16:10
    Кто там топил за индийских друзей? И кому они друзья? Тамбовский волк традиционной ориентации многовекторному танцору диско точно не товарищ...
  14. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 16:13
    Индия как была колонией поганого туманного острова, так ею и остается. Тем более, что такое демонстративное сближение России и Китая, не нравится Моди. Ему сейчас будут петь в уши, про то, что Индия может стать любимой женой, вместо Китая, что она заменит Китай залужным хозяевам, и из неё будут лепить мировую фабрику. Но, Индия не сможет, т.к население, в массе своей, дремучее и ленивое, швах с энергоресурсами, и еще много чего, почему Индия, в ближайшей перспективе, не станет такой фабрикой для мира.
  15. _DD_ Звание
    _DD_
    +2
    Сегодня, 16:16
    Что они собираются обсуждать с просроченным презиком клоуном?
  16. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 16:24
    June 4, 2024 (election result declaration date in India) will decide the political career of Modi. The opposition parties in India are gaining strength. If Modi's party fails in June 4, Russia must co-operate with the elected government in India. The US may try to influence the winning parties in India.
  17. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 17:25
    Моди мне все больше напоминает Пашиняна. И не только лицом.