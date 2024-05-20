После покушения премьер-министр Словакии идёт на поправку

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После покушения премьер-министр Словакии идёт на поправку

Находящийся в больнице после покушения, которое произошло 15 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо идет на поправку. Он находится в сознании и уже способен общаться.

Такое сообщение сделало руководство больницы имени Рузвельта в словацком городе Банска-Бистрица.

После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное

- сообщили в лечебном учреждении.

Медики утверждают, что состояние главы правительства Словакии стало лучше.

Его клиническое состояние улучшается

- говорится в пресс-релизе дирекции больницы.

Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая вскоре по окончании выездного правительственного совещания. Мероприятие проходило в городе Гандлова, расположенного в 190 километрах от Братиславы. Когда глава словацкого правительства вышел к собравшимся жителям, в него начал стрелять из пистолета 71-летний Юрай Цинтула, который известен в стране как писатель и общественный деятель. В результате премьер получил четыре огнестрельных ранения. Одна из пуль угодила в желудок Фицо. Злоумышленника удалось задержать с поличным на месте преступления.

А тяжело раненого премьер-министра в срочном порядке доставили на вертолете в лечебное учреждение. На тот момент его состояние оценивалось как критическое.

Правоохранители Словакии утверждают, что Цинтула действовал по собственной инициативе и сообщников не имел. Его поступок связан с политическими мотивами.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:01
    — Дай Бог ему здоровья! ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 15:08
      — Дай Бог ему здоровья! ...

      Дай то Бог здоровья Роберту!!! И не дай бог русофобская оппозиция в Словакии придёт к власти... Она тут же станет второй Чехией...
  2. Тарелка Звание
    Тарелка
    +2
    Сегодня, 15:13
    Остановите меня: я становлюсь конспирологом.
    Сначала лидер Словакии, выступающий против поставок оружия Украине, потом члены руководства настроенного на отстаивание своей независимости Ирана... кто следующий? fellow
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 15:21
      Остановите меня: я становлюсь конспирологом.
      Сначала лидер Словакии, выступающий против поставок оружия Украине, потом члены руководства настроенного на отстаивание своей независимости Ирана... кто следующий? fellow

      Вопрос ни в том , кто следующий, а почему такая слабая охрана, которая обязана защищать, предугадывать и останавливать лидеров стран, когда имеется риск человеческого или природного фактора. hi
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 15:14
    Здоровья и скорейшего возвращения в строй. Орбану одному тяжело отбиваться от этой многогендерной шайки.
  4. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 16:08
    Пускай выздоравливает, а евросвиньи, желавшие ему смерти, пусть захлебнутся субстанцией, которой они плюются в мониторы...
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 16:58
    Длинная рука ЦРУ, похоже, стоит за нападением