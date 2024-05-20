Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Международный уголовный суд намерен получить ордеры на арест лидеров Израиля и палестинского движения ХАМАС. Прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест трех лидеров ХАМАС и двух лидеров Израиля. Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Несмотря на то что Израиль и Палестина не признают Римский статут, на основе которого действует Международный уголовный суд, МУС все равно затребовал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также на лидеров ХАМАС: Яхью Синвара, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Как пояснили в суде, юрисдикция МУС распространяется на сектор Газа, Восточный Иерусалим и Западный берег с 2015 года.
Обвинения против израильских политиков и лидеров ХАМАС звучат по-разному. Нетаньяху и Галанта обвиняют в использовании «истребления и голода» как метода ведения войны, в том числе отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население. Палестинское движение — в «истреблении, убийстве, захвате заложников, изнасиловании и сексуальном насилии в заключении». Решение о выдаче ордеров примет коллегия судей МУС.
Ранее израильский премьер предпринял некоторые действия, чтобы выйти из-под возможного обвинения МУС, он провел несколько телефонных переговоров, в том числе и с Джо Байденом, но, как видно, это не помогло. Как отмечают эксперты, ордер на арест Нетаньяху станет первым в истории выданным в отношении близкого союзника США.
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