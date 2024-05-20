Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара

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Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Международный уголовный суд намерен получить ордеры на арест лидеров Израиля и палестинского движения ХАМАС. Прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест трех лидеров ХАМАС и двух лидеров Израиля. Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Несмотря на то что Израиль и Палестина не признают Римский статут, на основе которого действует Международный уголовный суд, МУС все равно затребовал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также на лидеров ХАМАС: Яхью Синвара, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Как пояснили в суде, юрисдикция МУС распространяется на сектор Газа, Восточный Иерусалим и Западный берег с 2015 года.



Обвинения против израильских политиков и лидеров ХАМАС звучат по-разному. Нетаньяху и Галанта обвиняют в использовании «истребления и голода» как метода ведения войны, в том числе отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население. Палестинское движение — в «истреблении, убийстве, захвате заложников, изнасиловании и сексуальном насилии в заключении». Решение о выдаче ордеров примет коллегия судей МУС.

Ранее израильский премьер предпринял некоторые действия, чтобы выйти из-под возможного обвинения МУС, он провел несколько телефонных переговоров, в том числе и с Джо Байденом, но, как видно, это не помогло. Как отмечают эксперты, ордер на арест Нетаньяху станет первым в истории выданным в отношении близкого союзника США.
29 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 15:03
    «Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара» —

    — И в оду камеру ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      -1
      Сегодня, 16:48
      Наряду с Россией на сегодняшний день МУС не признает целый ряд стран, среди которых США, Израиль, Китай, Иран, Индия.
      Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС.

      Однако МУС утверждает, что он обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.

      При этом судьи и основатели МУС требует от членов СБ ООН принять их в качестве ПОСТОЯННЫХ членов СБ ООН!!!

      Небензя вступил категорически против подобного предложения судий МУС! Опубликовано 4 дня назад.
  2. mc1aren Звание
    mc1aren
    0
    Сегодня, 15:06
    мус, который не признается... цирк да и только...
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:27
      мус, который не признается... цирк да и только...

      С точки зрения организаторов этого сборища под названием МУС, важно обозначить свою значимость, а признание придёт чуть позже, главное гнуть свою линию как-будто только она и является единственно правильной над всеми остальными. hi
    2. bondov
      bondov
      0
      Сегодня, 15:44
      Признается - в станах участниках, поездки Натаньяху будут резко ограничены, если ордер будет выдан... у Яхьи позиция даже чуть лучше, чем у премьера-старика неудачника... все таки он во многих странах - герой.., в мусульманских странах мало кто осмелится его арестовать
    3. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 15:44
      Цитата: mc1aren
      Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара

      Ветер подымается: Иордания потребовала призвать Израиль к ответу за военные преступления, теперь вот у МУС голосок прорезался. Кто на новенького?!
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 15:07
    Я так думаю, что ордер на ХАМАС выдадут, а на израильское руководство - нет!
    Это будет вполне компромиссным решением с точки зрения либеральной демократии.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +2
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Я так думаю, что ордер на ХАМАС выдадут, а на израильское руководство - нет!

      Есть старая одесская песенка со сл. строками:
      ...Судьи рассудили ясно: гости к драке непричастны
      Бил хозяйку лишь один Иван
      Все довольными остались, снова к Лёве все подались
      А Иванов же прямо в Магадан...
      Так что, если даже их всех, без исключения, привлекут, то, сдается мне, что сидеть будут только палестинцы. А Рафик - невиновник.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 15:11
    Как отмечают эксперты, ордер на арест Нетаньяху станет первым в истории выданным в отношении близкого союзника США
    Надеюсь непоследний good drinks Прецедент однако создан good drinks
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 15:14
    Пусть попробуют арестовать... это будет феерично.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 15:21
      Да там скорее медийный эффект, что израильтянина в розыск объявят.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 15:16
    Не очень понятно, с чего это гопа вдруг решила что юрисдикция ентого МУС распространяется на страны, которые их вообще-то не признают? what Этак любая шарага может объявить себя типа планетарным правительством... belay
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:19
    Их не посадят , они особенные....
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:20
    Как отмечают эксперты, ордер на арест Нетаньяху станет первым в истории выданным в отношении близкого союзника США
    А выдать ордер на арест Байдена суду слабо́?
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 15:21
    Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

    После этого прокурор МУС вполне может разделить судьбу Фицо или президента Ирана. laughing
  10. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 15:24
    Кто ж этому прокурору выдаст ордер на арест еврея? Наивный, однако.
  11. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 15:25
    Представляю, как судейские заявятся в Рафах и начнут шарить по палаткам палестинцев!
  12. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 15:25
    Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара

    Что-то МУС распетушился, повадился ордера на высших лиц выдавать
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 15:35
      bambr731 (Дмитрий)
      все просто, типография в свое время напечатала партию пустых бланков.

      вот - заполняют, чтобы не залеживались.
      сдать в макулатуру - издержки по типографии не окупит
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 15:54
      Ну так сейчас на западе идет леголайз , семимильными шагами. В том числе и тяжелых препаратов.
      Вы погодите . Завтра еще ордер и на Иегову выпишут.За насильственные действия в отношении ЛГБТ лиц , проживавщих в Содоме и Гаморе smile smile smile
  13. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 15:27
    Грозный такой прокурор.
    1. vik669 Звание
      vik669
      -1
      Сегодня, 15:35
      Заяц во хмелю - Где у нас прокурор? -В шестой палате где раньше Наполеон был...
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:30
    Он коллекционер, смотрю, этот Карим-хан, и любитель не ограничивать свои полномочия полетом фантазии.
    Еще хуситов и талибов забыл арестовать - недосмотр явный и работа спустя в рукава.
  15. Александр_Давыденко Звание
    Александр_Давыденко
    -2
    Сегодня, 15:32
    Похоже, им на примере Путина понравилось выдавать ордер на арест лидерам государств! lol Осталось туда еще Байдена, Макрона, Шольца и еще пару-тройку правителей! ))))))
  16. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 15:37
    Свеженькая новость из США. Прокурора могут и посадить или упразднить.

    Источники в Республиканской партии сообщают: сейчас там рассматривают возможность постановки на голосование предложения о введении санкций в отношении высокопоставленных чиновников суда в Гааге в ответ на решение рекомендовать выдать ордера на арест Израиля.
  17. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    -3
    Сегодня, 15:43
    Что ни постановил МУС, не это важно. Важно то, что первый раз в истории после Второй мировой войны привлекают к ответственности (пусть и не действенной практически) лидеров еврейского государства. До сего дня они безнаказанно творили "свой суд" во всем мире, похожий на суд инквизиции средних веков в Европе. Так же и лидеры боевиков ХАМАС - пуляют по еврейскому мирняку бестолковыми ракетами, ни разу не попав в военную цель на территории Израиля. Сидели бы все эти участники мясорубки в одной камере и решали бы там свои проблемы. При чем здесь мирняк? Так же и нацики на Украине, толкают своих в мясорубку, а сами прячутся в бункерах под землей на десятки метров ближе к ядру планеты. Чего Лавров молчит, давно надо подать заявку на арест Зеленского и Ко.
  18. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 15:51
    Международный уголовный суд намерен получить ордеры на арест лидеров Израиля и палестинского движения ХАМАС

    Президент России, премьер Израиля, лидер ХАМАС – ребята в МУСе, похоже, придумали экзотический способ покончить с собой. Для надёжности надо внести в список президента США и генерального секретаря ЦК китайской компартии. Английская королева, к сожалению, уже недоступна, а нынешний король нафиг никому не нужен.
  19. Single-n Звание
    Single-n
    -1
    Сегодня, 15:51
    Да что этот поц себе позволяет!!!.
  20. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 16:14
    А в России есть свой юрист.

    Медведев: При невозможности доставки Зеленского в суд, он должен быть уничтожен.

    «Дальнейшая [после капитуляции Украины] судьба Зеленского нам не безразлична. Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», — подчеркнул Медведев.
    «Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру», — отметил он.